У Держдепі нагадали про позицію щодо перестановок у "Нафтогазі України"

США виступали проти зміни керівництва НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив високопосадовець Держдепу під час брифінгу для преси у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів. Текст брифінгу розміщено на сайті Державного департаменту США.

"Я би не сказав, що це стало сюрпризом. Про це ходили чутки, про це говорили, і ми завжди відраджували від цього, але вони здійснили цей крок, а ми оприлюднили заяву у якій сказали, про наші думки щодо цього, які поділяють усі", - заявив посадовець.

1-го травня у Держдепі заявили, що тема НАК "Нафтогаз України" буде підніматись під час зустрічі державного секретаря Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським.

30-го квітня Державний департамент США висловив занепокоєння та жаль через нещодавнє рішення Кабінету Міністрів щодо зміни керівництва НАК «Нафтогаз». Відповідну заяву озвучив речник Держдепу Нед Прайс.

«Ми глибоко занепокоєні через нещодавнє рішення Кабінету міністрів України, який вдався до маніпулювання правилами, щоб звільнити наглядову раду і замінити керівництво провідної енергетичної компанії України», - заявив Прайс, відкриваючи брифінг для преси в четвер.

Він наголосив, що своїм рішенням український уряд використав «процедурну лазівку» і виявив зневагу до стандартів корпоративного управління.

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