Чи змириться Путін з поразкою "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі? - британський економіст

За іронією, через таке рішення трибуналу щодо контракту, роль Тимошенко у його укладенні виглядає не настільки погано - а вона ж саме за його підписання відправилась до в'язниці...

Рішення Стокгольмського трибуналу, який у середу скасував вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" є перемогою реформаторів на чолі "Нафтогазу", може позитивно позначитись на Юлії Тимошенко і потенційно може не залишитись без відповіді з боку президента Росії Володимира Путіна. Про це, коментуючи повідомлення про рішення трибуналу, заявив британський економіст та експерт з України, Тімоті Еш.

Видання Financial Times повідомило у середу - з посилання на заяви українських чиновників, - що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма відкинув суперечливу вимогу "бери, або плати", яка вимагала від України сплати понад 34 мільярдів доларів за газ, який передбачався контрактом між Україною та "Газпромом", але не був отриманий.

Коментуючи рішення, Тімоті Еш перелічив цілу низку його наслідків для України.

"Команда реформаторів у "Нафтогазі" перебувала під значним політичним тиском. Рішення трибуналу посилює їх позиції", - твітує Еш.

У виграші також може опинитись колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, вважає Еш. Як відомо, газову угоду між Україною та Росією, яка передбачала механізм "бери, або плати" для української сторони було укладено безпосередньо Юлією Тимошенко.

"За іронією, через таке рішення трибуналу щодо контракту, роль Тимошенко у його укладенні виглядає не настільки погано - а вона ж саме за його підписання відправилась до в'язниці... Ніколи не списуйте її з рахунків! Вона досі має рівні з Порошенком рейтинги", - твітує Еш.

Водночас експерт поставив запитання, як президент Росії Володимир Путін відреагує на поразку "Газпрому" у суді.

"Думаю, тепер питання у тому, чи дозволить Путін Україні насолодитись такою значною перемогою, чи вдасться до якихось дій у відповідь...", - пише Тімоті Еш.

Інші експерти та оглядачі онлайн поки що не заглиблюються в аналіз наслідків рішення суду і обмежуються вітанням на адресу України.

"Величезна перемога України", - твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Надзвичайна перемога "Нафтогазу" над "Газпромом", - пише економіст Андерс Аслунд.

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