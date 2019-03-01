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Україна

Ізоляція Росії може поглибитись через її реакцію на рішення арбітражу у Гаазі щодо активів НАК "Нафтогаз" - експерт

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Реакція Росії на попередню перемогу НАК "Нафтогаз України" призведе до її подальшої міжнародного ізоляції. Про це заявив експерт аналітичного центру Atlantic Council, економіст Андерс Аслунд.

"Це значна подія! 5 мільядрів Україні від Російської Федерації. Ймовірно Росія знову відмовиться платити, що призведе до її подальшої міжнародної ізоляції", - відзначив Аслунд у Twitter.

У п'ятницю глава НАК "Нафтогаз України" повідомив, що компанія отримала позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів "Нафтогазу" у Криму.

"Рішення є позитивним, ми змогли довести в трибуналі факт того, що юрисдикція поширюється на цей випадок, довели, що Росія як держава винна у втраті активів і має виплатити компенсацію у сумі до 5 млрд доларів, але рішення щодо суми буде предметом наступного слухання пізніше цього року", - наводить слова Коболєва "Європейська правда".

Пізніше російські ЗМІ повідомили про заяву Мін'юсту Росії щодо відмови Російської Федерації визнавати рішення арбітражу.

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