ОПЕК та Росія домовились збільшити видобуток нафти, попри зниження цін. В Білому домі привітали це рішення

Основні нафтовиробники світу, включаючи ОАЕ, Саудівську Аравію, Росію та інші країни ОПЕК+, домовились в четвер, що не будуть змінювати плани з нарзування видобутку нафти, попри падіння цін.

В заяві ОПЕК+ йдеться, що країни збільшать загальний продаж нафти на 400 000 барелів на день в січні 2022 року, але можуть швидко переглянути це рішення. "Зустріч буде відкритою до наступного розвитку подій в пандемії, учасники продовжать уважно слідкувати за ринком і, за необхідності, затверджувати негайні зміни".

З початку року ціни на нафтові фьючерси brent зросли на 70%, але після того, як США та інші країни оголосили про використання національних резервів нафти, ціни почали спадати, пише CNN. На зниження цін в листопаді на спотових ринках вказує і інфографіка Адміністрації енергетичної інформації США.

Поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон" називиють серед майбутніх ризиків для нафтовиробників, адже нова хвиля пандемії може призвести до спаду економічної діяльності та зменшення попиту на нафту.

В Білому домі привітали рішення нафтовиробників.

"Ми вдячні за тісну координацію з нашими партнерами Саудівською Аравією, ОАЕ та іншими нафровиробниками ОПЕК+, щоб допомогти відповісти на ціновий тиск", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення продовжити збільшення на 400 000 барелів на день разом із нашим координованим вивільненням нафти з резервів, це, на наше переконання, має сприяти світовому економічному відновленню", - додала Псакі.

США планують забрати 50 мільйонів барелів нафти з резервів. З них 32 мільйони буде згодом придбано назад до резервів. Продаж 18 мільйонів барелів узгоджено з Конгресом США, пояснили в Білому домі.

Віце-президентка США Камала Гарріс наголосила, що зниження цін на пальне для американців є пріоритетом для уряду.

В своєму дописі у Twitter вона відзначила: майбутнє - за відмовою від нафти на користь чистої енергетики.

"В довгостроковій перспективі, ми зменшимо залежність від нафти і створимо добре оплачувані робочі місця з переходом до економіки чистої енергії. Тому потрібно затвердити пакет заходів "Відбудуємо краще", - трвітує посадовиця.

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