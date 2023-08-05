«Найновіший залп в українській військовій кампанії». ЗМІ про напад на російський танкер поблизу Криму

Низка провідних американських ЗМІ повідомляє, що один із найбільших російських нафтових танкерів був уражений морським безпілотником поблизу Криму.

Газета Wall Street Journal каже, що це українські морські безпілотники атакували російський нафтовий танкер, на який раніше США наклали санкції за роботу на російську армію. Танкер перебував неподалік Керченського моста, що сполучає Росію з окупованим Кримським півостровом.

Газета зауважує, що потенційно цей удар переводить війну в «нову фазу, яка загрожує життєво важливим судноплавним шляхам Росії в Чорному морі».

Телеканал CNN називає цей удар «найновішим залпом в українській військовій кампанії, в якій використовувалися безпілотні апарати для нападу на віддалені російські цілі з повітря та з моря».

CNN повідомило з посиланням на джерело в Службі безпеки України, що незадовго до півночі корабель Sig під прапором Росії був збитий безпілотником з 450 кілограмами тротилу. Як повідомила російська влада, удар утворив пробоїну в машинному відділенні судна, що змусило екіпаж із 11 осіб боротися із затопленням, яке зерштою вдалося зупинити.

Також CNN повідомляє про розбіжності у даних про удар від російської та української сторони. У Федеральному агентстві морського та річкового транспорту Росії повідомили, що постраждалих немає і що Sig не перевозив нафту, коли дрон врізався в судно. А українські чиновники повідомили, що деякі члени екіпажу були поранені, і що танкер перевозив пальне для російських військових.

Оглядачі зауважують, що новий напад безпілотників на російські кораблі у Чорному морі стався після того, як було вражено російський військовий корабель на території порту в Новоросійську.

«Ця атака посилює бойові дії в Чорному морі після кількох тижнів, протягом яких Росія посилювала напругу в регіонах, запровадивши фактичну блокаду значних частин українського експорту зерна, завдаючи ударів по українських портах і погрожуючи атакувати цивільні судна, що прямують туди», – додає WSJ.

Газета нагадує, що наприкінці липня Україна оприлюднила власне попередження, що розглядатиме кораблі, що прямують до російських портів, як потенційні військові цілі.

На думку автора статті, це була спроба перехопити ініціативу і заблокувати російську торгівлю через Чорне море шляхом створення «страхової блокади», бо страховики можуть відмовитися страхувати цивільні судна, що прямують до російських портів Чорного моря через ризик нападу на них.

Як повідомив у соцмережах радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, Україна оголосила стан військової загрози у внутрішніх і зовнішніх водах шести російських портів: Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі і Тамань.

«Те, що зараз відбувається в Чорному морі, є симетричною відповіддю на російське морське піратство, на блокування українського торгового флоту та обстріли цивільної інфраструктури», – заявив український посадовець у мережі Х (колишня Twitter).

Він додав, що «всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку російських морських портів і тимчасово окупованих українських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять військові вантажі з усіма відповідними ризиками».

За словами Геращенка, російським суднам знадобиться посилена охорона на переході і в портах, а також супровід, що збільшить вартість страхування, страхування ризиків і витрати на транспортування з Росії.

Як сподівається Геращенко, це буде «ще одним стимулом мотивувати Путіна припинити удари по українських портах і розблокувати морську торгівлю українським зерном».

Україна може атакувати найважливіші об’єкти Росії – експерт

В інтерв’ю Голосу Америки Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки сказав, що останні удари «ще раз демонструють, що Україна може завдати удару буквально по найважливіших об’єктах Росії та найважливіших портах на своїх умовах».

За словами експерта, який досліджує використання військових безпілотників, автономної робототехніки та штучного інтелекту у війні, застосування Україною безпілотників для нападу на російські кораблі, можливо, і не змінить весь хід війни, але змусить Росію витрачати свої ресурси на захист.

«Це створює постійну напругу для російських військових та цивільного населення Криму. Отже, поки Росія продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру та українських цивільних, Україна може завдати удари у відповідь», – наголосив Бендетт у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Марією Ульяновською.

Українська влада не прокоментувала напад, дотримуючись політики офіційного мовчання щодо своїх атак безпілотників у регіоні.