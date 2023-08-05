Актуально
- Голос Америки
«Найновіший залп в українській військовій кампанії». ЗМІ про напад на російський танкер поблизу Криму
Низка провідних американських ЗМІ повідомляє, що один із найбільших російських нафтових танкерів був уражений морським безпілотником поблизу Криму.
Газета Wall Street Journal каже, що це українські морські безпілотники атакували російський нафтовий танкер, на який раніше США наклали санкції за роботу на російську армію. Танкер перебував неподалік Керченського моста, що сполучає Росію з окупованим Кримським півостровом.
Газета зауважує, що потенційно цей удар переводить війну в «нову фазу, яка загрожує життєво важливим судноплавним шляхам Росії в Чорному морі».
Телеканал CNN називає цей удар «найновішим залпом в українській військовій кампанії, в якій використовувалися безпілотні апарати для нападу на віддалені російські цілі з повітря та з моря».
CNN повідомило з посиланням на джерело в Службі безпеки України, що незадовго до півночі корабель Sig під прапором Росії був збитий безпілотником з 450 кілограмами тротилу. Як повідомила російська влада, удар утворив пробоїну в машинному відділенні судна, що змусило екіпаж із 11 осіб боротися із затопленням, яке зерштою вдалося зупинити.
Також CNN повідомляє про розбіжності у даних про удар від російської та української сторони. У Федеральному агентстві морського та річкового транспорту Росії повідомили, що постраждалих немає і що Sig не перевозив нафту, коли дрон врізався в судно. А українські чиновники повідомили, що деякі члени екіпажу були поранені, і що танкер перевозив пальне для російських військових.
Оглядачі зауважують, що новий напад безпілотників на російські кораблі у Чорному морі стався після того, як було вражено російський військовий корабель на території порту в Новоросійську.
«Ця атака посилює бойові дії в Чорному морі після кількох тижнів, протягом яких Росія посилювала напругу в регіонах, запровадивши фактичну блокаду значних частин українського експорту зерна, завдаючи ударів по українських портах і погрожуючи атакувати цивільні судна, що прямують туди», – додає WSJ.
Газета нагадує, що наприкінці липня Україна оприлюднила власне попередження, що розглядатиме кораблі, що прямують до російських портів, як потенційні військові цілі.
На думку автора статті, це була спроба перехопити ініціативу і заблокувати російську торгівлю через Чорне море шляхом створення «страхової блокади», бо страховики можуть відмовитися страхувати цивільні судна, що прямують до російських портів Чорного моря через ризик нападу на них.
Як повідомив у соцмережах радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, Україна оголосила стан військової загрози у внутрішніх і зовнішніх водах шести російських портів: Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі і Тамань.
«Те, що зараз відбувається в Чорному морі, є симетричною відповіддю на російське морське піратство, на блокування українського торгового флоту та обстріли цивільної інфраструктури», – заявив український посадовець у мережі Х (колишня Twitter).
Він додав, що «всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку російських морських портів і тимчасово окупованих українських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять військові вантажі з усіма відповідними ризиками».
За словами Геращенка, російським суднам знадобиться посилена охорона на переході і в портах, а також супровід, що збільшить вартість страхування, страхування ризиків і витрати на транспортування з Росії.
Як сподівається Геращенко, це буде «ще одним стимулом мотивувати Путіна припинити удари по українських портах і розблокувати морську торгівлю українським зерном».
Україна може атакувати найважливіші об’єкти Росії – експерт
В інтерв’ю Голосу Америки Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки сказав, що останні удари «ще раз демонструють, що Україна може завдати удару буквально по найважливіших об’єктах Росії та найважливіших портах на своїх умовах».
За словами експерта, який досліджує використання військових безпілотників, автономної робототехніки та штучного інтелекту у війні, застосування Україною безпілотників для нападу на російські кораблі, можливо, і не змінить весь хід війни, але змусить Росію витрачати свої ресурси на захист.
«Це створює постійну напругу для російських військових та цивільного населення Криму. Отже, поки Росія продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру та українських цивільних, Україна може завдати удари у відповідь», – наголосив Бендетт у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Марією Ульяновською.
Українська влада не прокоментувала напад, дотримуючись політики офіційного мовчання щодо своїх атак безпілотників у регіоні.
Всі новини дня
Спільні навчання французько-японських повітряних сил. Відео
Французькі та японські повітряні сили завершили чотириденні навчання в Японії із залученням винищувачів. Це перші в історії спільні навчання цих країн у рамках зміцнення безпекового партнерства.
Звинувачення проти Гантера Байдена. Відео
Поки Міністерство юстиції США відкриває справи проти колишнього президента Дональда Трампа, республіканці наполягають на розслідуваннях проти Гантера Байдена, сина чинного президента. Деталі розповість Катерина Лісунова.
- Голос Америки
Саміт у Саудівській Аравії "розпочав ізоляцію та послаблення Росії" – ЗМІ
Представники близько 40 країн прибули на саміт щодо України в місто Джидда у Саудівській Аравії, включаючи Сполучені Штати, Китай та Індію.
Президент України Володимир Зеленський, чию формулу миру обговорюватимуть у Джидді, висловив надію, що переговори приведуть до схвалення світовими лідерами його плану, що, зокрема, вимагає повернення Росією всієї території України та виведення військ з України.
«Дуже важливо, щоб світ бачив: справедливе і чесне припинення російської агресії піде на користь усім у світі. Усі! Звільнення української землі від окупантів означає відновлення повної поваги до міжнародного права та Статуту ООН. Усунення всіх загроз, створених Росією українській та глобальній безпеці, означає повернення миру в міжнародні відносини і стабільності в глобальне життя. Я вдячний усім, хто підтримує формулу миру і вже долучився до спільних зусиль для повної реалізації формули», – написав Зеленський напередодні зустрічі у соцмережі Х (колишня Twitter).
За інформацією джерел агенції Reuters, “розмова буде важкою”, а загалом дводенна зустріч є частиною дипломатичних спроб України отримати підтримку не тільки своїх основних західних прихильників, але і зокрема країн Глобального Півдня.
Саудівське державне телебачення повідомило, що переговори почалися. Росія участі у зустрічі не бере.
Як повідомляв Голос Америки експертні очікування, на саміті у Джидді США намагатимуться переконати Китай припинити підтримувати Путіна.
Київ та його союзники сподіваються дійти згоди щодо ключових принципів мирного припинення війни Росії в Україні, зауважує агенція Reuters.
Китай не брав участі в попередньому раунді переговорів у Копенгагені, але цього разу надіслав спеціального посланника з питань Євразії Лі Гуея.
Китай підтримує тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією з початку конфлікту та відкидає заклики засудити Москву, нагадує Reuters.
Радник з національної безпеки Індії Шрі Аджит Довал також прибув до Джидди для переговорів. Як і Китай, Індія підтримувала тісні зв'язки з Росією і відмовилася засуджувати її за війну та навіть збільшила імпорт російської нафти.
За інформацією Reuters, саудівська дипломатія була важливою для забезпечення присутності Китаю на переговорах.
“Участь Китаю в переговорах є поштовхом до просування наративу Саудівської Аравії про те, що їх повноваження щодо скликання (представників різних країн) та здатність посилювати відносини якісно відрізняються від західних сторін”, – прокоментував агенції Reuters Крістіан Коутс Ульріксен, дослідник з Близького Сходу в Інституті Бейкера Університету Райса.
Натомість Юнь Сунь, директор китайської програми Центру Стімсона у Вашингтоні застерігає: “Участь [Китаю, - ред.] у зустрічі лише передбачає готовність слухати та обговорювати. Це жодним чином не означає, що Китай повинен на що-небудь зрештою погодитися”.
Телеканал Аль Джазіра нагадує, що “у Кремлі стежать за зустріччю” – раніше цього тижня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії “потрібно зрозуміти, які цілі поставлені і про що буде йтиметься”.
New York Times називає саміт у Саудівській Аравії новим кроком України на шляху до ширшої кампанії в найближчі місяці “з нарощування дипломатичної сили для ізоляції та послаблення Росії”.
Як українські науковці допомагають Фукусімі, а японці — Україні. Відео
Дослідники Чорнобиля допомагають повернути до життя “зону відчуження” у Фукусімі. 2013-ого, через два роки після аварії на японській атомній станції, університет Фукусіми запросив на роботу українських науковців. Українці допомагають відновитися постраждалим територіям.
Форум