Байден наказав почати розсекречення документів щодо нападів 9/11

Президент США Джо Байден в п'ятницю підписав наказ, яким вказав Міністерству юстиції США та іншим відповідним установам провести перегляд розсекречених документів слідства ФБР щодо терористичних нападів 9 вересня 2001 року. Мін'юст США має впродовж шести місяців надати громадськості доступ до розсекречених документів.

Прискорення розсекречення документів слідства теракту, в результаті якого загинуло більше 3000 осіб у США, було однією з передвиборчих обіцянок Байдена.

"Коли я балотувався в президенти, я зобов'язався забезпечити прозрість в розсекреченні документів щодо терористичного нападу 9 вересня 2001 року на Америку, - заявив Байден в п'ятницю. - З наближенням 20-х роковин цього трагічного дня, я виконую цю обіцянку".

В серпні сотні родичів жертв терактів 9/11 звернулись з листом до президента Байдена. Вони вимагали розсекретити документи, які стосуються можливого зв'язку нападів із Саудівською Аравією. Якщо ці документи не буде розсекречено, йшлося в листі, Байдена не будуть вітати на церемонії вшанування пам'яті жертв терактів у 20-ті роковини трагедії.

В четвер родини жертв теракту подали скаргу до американського Міністерства юстиції, в якій посадовців ФБР звинувачують у навмисному пошкодженні документів, які могли б свідчити про участь Саудівської Аравії в організації нападу.

В статті використано матеріали AP, Reuters.

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