Трамп наполягає, щоб Конгрес виділив гроші на стіну з Мексикою

Президент Трамп серйозно налаштований стосовно будівництва стіни на кордоні з Мексикою для того, щоб обмежити незаконну імміграцію.

"Повірте, навіть якщо ми маємо закрити уряд, ми збудуємо стіну", - сказав Трамп під час виступу у Фініксі, Аризона.

Кампанія президента на це спиралась, на цьому він виграв, і він планує це збудувати

Закриття роботи уряду (процедура в США, коли робота ряду урядових організацій та установ обмежується через затримки в затвердженні бюджету) може трапитись у разі, якщо Конгрес не зможе підняти ліміти заборгованості і затвердити закон про бюджетні видатки до 29 вересня, або прийняти тимчасову резолюцію про бюджет. Трамп наполягає на тому, щоб у закон про видатки було включено витрати на будівництво стіни з Мексикою.

Після того, як Мексика не погодилась платити за стіну, президент США заявив, що Сполучені Штати спочатку профінансують її будівництво, але потім отримують відшкодування від свого південного сусіда.

Минулого місяця Палата представників США прийняла законопроект про видатки, що включає видатки на будівництво стіни. Однак, для проходження цього законопроекту в Сенаті необхідні голоси Демократичної партії. До того ж, підтримка будівництва стіни серед республіканців не є однорідною.

У Білому домі запевнили, що Трамп працюватиме з Конгресом задля отримання фінансування для стіни. «Кампанія президента на це спиралась, на цьому він виграв, і він планує це збудувати», - заявила прес-секретар Білого дому Наталі Стром, повідомляє Reuters.

Жорстка позиція Трампа була негативно сприйнята ринками.

"Коли Трамп говорить, що готовий закрити уряд через стіну, це не додає впевненості нікому", - сказав Майкл О’Рурк, головний стратег компанії JonesTrading, Коннектикут, в коментарі Reuters.

Якщо боргове обмеження не буде підняте вчасно, це може мати негативний вплив на суверенні боргові рейтинги США, заявило Reuters рейтингове агентство Fitch.

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