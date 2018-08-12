Доторкнутися до Сонця: НАСА запустила космічний зонд, що має вивчити зовнішню атмосферу зірки

Історична місія НАСА до Сонця стартувала. Сонячний зонд «Паркер» був запущений з мису Канаверал у Флориді в ніч на неділю.

Його мета - пройти весь шлях до сонячної атмосфери або корони, спробувавши підійти до зірки ближче, ніж будь-який інший космічний апарат в історії.

Зонд розміром з невеликий автомобіль і вагою близько 650 кілограмів розвине швидкість до майже 700 тисяч кілометрів на годину, ставши найшвидшим космічним апаратом в історії. На такій швидкості відстань від Філадельфії до Вашингтону (224 км) можна подолати за одну секунду.

НАСА мріяло направити зонд до сонячної корони вже кілька десятиліть, але не мало необхідних технологій для захисту апарату від високих температур, джерелом яких є Сонце.

«Недавні досягнення у матеріалознавстві дозволили нам отримати матеріал для створення теплового щита в передній частині апарату, що дозволяє не тільки витримувати екстремальні температури, але і зберігати охолодженою тильну сторону», - розповідає головний науковець експедиції Адам Сабо.

Сонячний зонд «Паркер» - перша експедиція НАСА, названа за іменем живої людини. Доктор Юджин Паркер, фахівець з фізики Сонця, в 1958 році передбачив існування сонячного вітру.

Траєкторія космічного апарату до корони дозволить йому спостерігати так званий сонячний вітер, передбачений Паркером.

«Сонячна корона - одне з останніх місць Сонячної системи, де ще не побував жоден космічний апарат, - каже Сабо. - Мене як дослідника це приводить у захват».

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