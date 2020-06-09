Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
США

Колишня астронавтка NASA стала першою жінкою, яка спустилась у найглибшу океанську западину

  • Голос Америки
Гідромедуза Crossota, експедиція до Маріанської западини, 2016 Національна океанічна та атмосферна адміністрація США (NOAA Office of Ocean Exploration and Research)

Колишня астронавтка NASA Кетрін Салліван, перша американка, яка вийшла у відкритий космос, стала першою жінкою, яка спустилась у найшлибшу океанську западину - Маріанський жолоб.

68-річна Салліван - геолог, океанограф та астронавтка. Раніше вона здійснила три польоти у космос на американських шатлах і у 1984 році стала першою американкою, яка вийшла у відкритий космос. Пізніше вона працювала в Національній океанічній та атмосферній адміністрації, повідомляє NASA.

До западини Салліван дісталась на підводному човні, яким оперував Віктор Весково, інвестор та офіцер флоту США у відставці.

Після повернення додому вона подзвонила своїм колегам на Міжнародній космічній станції, яка перебуває на орбіті на відстані у понад 400 кілометрів від Землі.

Кетрін Салліван під час другого польоту у Космос
Кетрін Салліван під час другого польоту у Космос

"Як океанограф і астронавт водночас, це неймовірний день, який буває раз на все життя - побачити Безодню Челленджера (найглибшу точку западини - ред.) і порівняти нотатки із моїми колегами на МКС про наш неймовірний космічний корабель, який можна використовувати повторно (йдеться про запуск Falcon 9 компанії SpaceX - ред.)" - сказала Салліван, йдеться у заяві компанії EYOS Expeditions, яка координувала місію.

Маріанська западина розташована у західній частині Тихого океану між Японією, Філіппінами та Індонезією. Її довжина - понад 2,5 тисячі кілометрів, а глибина сягає майже 11 кілометрів, для порівняння, висота найвищої на планеті гори Еверест 8 кілометрів 848 метрів.

Включаючи Весково й Салліван, до Безодні Челленджера спускались загалом лише вісім людей, включаючи режисера Джеймса Кемерона, який зняв фільми "Титанік" та "Аватар.

Дивіться також: Українці у США розповідають про переваги та недоліки дистанційної роботи

Українці у США розповідають про переваги та недоліки дистанційної роботи. Відео
Embed
Українці у США розповідають про переваги та недоліки дистанційної роботи. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:23 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG