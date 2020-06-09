Колишня астронавтка NASA стала першою жінкою, яка спустилась у найглибшу океанську западину

Колишня астронавтка NASA Кетрін Салліван, перша американка, яка вийшла у відкритий космос, стала першою жінкою, яка спустилась у найшлибшу океанську западину - Маріанський жолоб.

68-річна Салліван - геолог, океанограф та астронавтка. Раніше вона здійснила три польоти у космос на американських шатлах і у 1984 році стала першою американкою, яка вийшла у відкритий космос. Пізніше вона працювала в Національній океанічній та атмосферній адміністрації, повідомляє NASA.

До западини Салліван дісталась на підводному човні, яким оперував Віктор Весково, інвестор та офіцер флоту США у відставці.

Після повернення додому вона подзвонила своїм колегам на Міжнародній космічній станції, яка перебуває на орбіті на відстані у понад 400 кілометрів від Землі.

"Як океанограф і астронавт водночас, це неймовірний день, який буває раз на все життя - побачити Безодню Челленджера (найглибшу точку западини - ред.) і порівняти нотатки із моїми колегами на МКС про наш неймовірний космічний корабель, який можна використовувати повторно (йдеться про запуск Falcon 9 компанії SpaceX - ред.)" - сказала Салліван, йдеться у заяві компанії EYOS Expeditions, яка координувала місію.

Маріанська западина розташована у західній частині Тихого океану між Японією, Філіппінами та Індонезією. Її довжина - понад 2,5 тисячі кілометрів, а глибина сягає майже 11 кілометрів, для порівняння, висота найвищої на планеті гори Еверест 8 кілометрів 848 метрів.

Включаючи Весково й Салліван, до Безодні Челленджера спускались загалом лише вісім людей, включаючи режисера Джеймса Кемерона, який зняв фільми "Титанік" та "Аватар.

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