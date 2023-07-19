Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,3 мільйрди доларів, який включає системи протиповітряної оборони NASAMS, додаткові артилерійські снаряди, обладнання для розмінування та засоби для збиття російських безпілотників.

Речниця Білого дому, яка коментувала новий пакет, сказала, що засоби протиповітряної оборони та обладнання для безпеки портів і гаваней, що входять у нього, допоможуть Україні захистити свої порти.

«Такі засоби набувають важливого значення, зважаючи на те, що Росія вийшла із зернової угоди та відновила напади на портові міста, через те, що ми це бачили протягом останніх двох днів», - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу у середу, 19-го липня.

Міністерство оборони оприлюднило весь список озброєнь, яке буде відправлено в Україну в рамках довгострокових зобов'язань з підтримки обороноздатності України.

1. Чотири національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;

2. Артилерійські снаряди калібру 152 мм;

3. Обладнання для розмінування;

4. Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

5. Безпілотні літальні системи Phoenix Ghost і Switchblade (UAS);

6. Високоточні авіаційні боєприпаси;

7. Засоби протидії БПЛА та радіоелектронної боротьби;

8. 150 бензовозів;

9. 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

10. 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;

11. Обладнання для безпеки портів і гаваней;

12. Тактичні захищені системи зв'язку;

13. Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

У зв’язку з виходом Росії із Чорноморської зернової угоди Сполучені Штати також нададуть фінансову допомогу українським фермерам, а також сприятимуть альтернативним шляхам експорту українського зерна за кордон.

У понеділок і вівторок Агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило, що надасть загальної допомоги Україні на суму 750 мільйонів доларів США, з яких 500 мільйонів доларів буде спрямовано на гуманітарну допомогу та 250 мільйонів доларів на підтримку фермерів країни після того, як Росія відмовилася продовжити Чорноморську зернову угоду.

«Ми також вітаємо допомогу сусідніх країн, зокрема Румунії, яка покращила наземну логістику для українських фермерів», – додала речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр.

Як повідомляв Голос Америки, Росія вийшла із Чорноморської зернової угоди 17 липня. Завдяки цій угоді, яка діяла з липня минулого року, вдалось експортувати з України десятки мільйонів тонн зерна. Більша частина збіжжя відправлена у країни, що розвиваються.

Після припинення угоди Росія запустила ракети по українським зерновим хабам. У Вашингтоні та ООН вважають, що відмова від зернової угоди зашкодить мільйонам найнужденніших людей у світі, які постраждають від зростання цін на продовольство.