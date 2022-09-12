"Як далеко вони можуть дійти?" - західні ЗМІ пишуть про контрнаступ ЗСУ

Швидкі успіхи України істотоно вплинули на загальну картину війни, а і так невелика довіра війська до російського верховного командування, ймовірно, ще погіршилась, йдеться у звіті британського Міністерства оборони в понеділок.

Росіяни не змогли організовано відступити, повідомляє американський Інститут вивчення війни і вказує на пости в соцмедіа, на яких видно полишені танки та інше важке військове обладнання під Ізюмом. "Російські війська, ймовірно, виходили з регіону з великим поспіхом", - роблять висновок аналітики Інституту.

У британському відомстві зазначили, що Росія, ймовірно, наказала вивести війська з Харківської області на захід від річки Оскіл. На мапі, наданій на брифінгу в російському Міністерстві оборони 11 вересня, видно, що російські війська відходять з околиць Харкова, півночі Харківської області та поселень на західному березі річки Оскіл, йдеться також і в повідомленні ISW.

ЗМІ на заході називають український наступ "блискавичним" і "найбільшою перемогою українських сил з часу битви під Києвом".

За лічені дні у "блискавичному" наступі Україна зруйнувала північну вісь загрози для промисловості і значно зменшила загрозу оточення українських військових, пише CNN. "Українські військові чітко продемонстрували здатність проводити масштабний контрнаступ", - йдеться в статті Bloomberg. Наступ ставить питання про те, "як далеко вони можуть дійти", додають автори статті.

Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес висловив захоплення дисципліною і дотриманням "операційної безпеки" з боку українських військових. "Ми знаємо більше про те, що робили росіяни, ніж що робили українці, а вони змогли переправити кілька тисяч людей і сотні броньованих машин на північ, а росіяни цього так і не помітили", - зауважив він.

Контрнаступ України і неорганізований відступ росіян спонукав до критики російського командування всередині РФ, пишуть західні ЗМІ.

CNN, Guardian, Politico вказують на значну критику російських військових блогерів щодо того, як російське командування відреагувало на операцію, і зокрема пост Рамзана Кадирова в Telegram, який вказує на "очевидні помилки" російських військових, а блогер Зарах Прілепін назвав події "катастрофою".

Politico пише, що критика, хоча і наразі спрямована лише проти командування, становить виклик для Путіна і його автократичного режиму.

Російські державні ЗМІ намагаються зобразити відступ як "сплановану операцію".

The New York Times зауважує, що наступ не лише примусив замовчати, тих, хто активно підтримує Кремль, але також і забрав аргументи у тих на Заході, і, зокрема в Німеччині, хто заявляв, що надання зброї Україні призведе до "довготривалого і кривавого протистояння з російськими військами, які мають перемогти". Видання наводить слова міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса про те, що Україна "беззаперечно б викинула Росію місяці тому, якщо б ми надали необхідне обладнання з першого дня".

В своєму подкасті Майкл Кофман, аналітик американського центру CNAS ставить питання про те, наскільки Україна може ефективно скористатись із цього імпульсу. "Вони, ймовірно, відтиснуть лінію до Лисичанська та Северодонецька ... російське військо наразі очевидно відступає і, можливо, спробує відновити лінію оборону десь в Луганську", - говорить експерт.

Перемога України все ще не є певною, зауважують в The New York Times, і вказують, що українським силам складно просуватись на півдні, де російські укріплення є міцними.

В британській розвідці зазначили, що на півдні України, російським військам, ймовірно, складно переправити достатні резерви через Дніпро на лінію фронту, адже, ймовірно через обстріли дальнобійною артилерією, росіяни не можуть завершити ремонт пошкоджених мостів.