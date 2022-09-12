Актуально
- Голос Америки
"Як далеко вони можуть дійти?" - західні ЗМІ пишуть про контрнаступ ЗСУ
Швидкі успіхи України істотоно вплинули на загальну картину війни, а і так невелика довіра війська до російського верховного командування, ймовірно, ще погіршилась, йдеться у звіті британського Міністерства оборони в понеділок.
Росіяни не змогли організовано відступити, повідомляє американський Інститут вивчення війни і вказує на пости в соцмедіа, на яких видно полишені танки та інше важке військове обладнання під Ізюмом. "Російські війська, ймовірно, виходили з регіону з великим поспіхом", - роблять висновок аналітики Інституту.
У британському відомстві зазначили, що Росія, ймовірно, наказала вивести війська з Харківської області на захід від річки Оскіл. На мапі, наданій на брифінгу в російському Міністерстві оборони 11 вересня, видно, що російські війська відходять з околиць Харкова, півночі Харківської області та поселень на західному березі річки Оскіл, йдеться також і в повідомленні ISW.
ЗМІ на заході називають український наступ "блискавичним" і "найбільшою перемогою українських сил з часу битви під Києвом".
За лічені дні у "блискавичному" наступі Україна зруйнувала північну вісь загрози для промисловості і значно зменшила загрозу оточення українських військових, пише CNN. "Українські військові чітко продемонстрували здатність проводити масштабний контрнаступ", - йдеться в статті Bloomberg. Наступ ставить питання про те, "як далеко вони можуть дійти", додають автори статті.
Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес висловив захоплення дисципліною і дотриманням "операційної безпеки" з боку українських військових. "Ми знаємо більше про те, що робили росіяни, ніж що робили українці, а вони змогли переправити кілька тисяч людей і сотні броньованих машин на північ, а росіяни цього так і не помітили", - зауважив він.
Контрнаступ України і неорганізований відступ росіян спонукав до критики російського командування всередині РФ, пишуть західні ЗМІ.
CNN, Guardian, Politico вказують на значну критику російських військових блогерів щодо того, як російське командування відреагувало на операцію, і зокрема пост Рамзана Кадирова в Telegram, який вказує на "очевидні помилки" російських військових, а блогер Зарах Прілепін назвав події "катастрофою".
Politico пише, що критика, хоча і наразі спрямована лише проти командування, становить виклик для Путіна і його автократичного режиму.
Російські державні ЗМІ намагаються зобразити відступ як "сплановану операцію".
The New York Times зауважує, що наступ не лише примусив замовчати, тих, хто активно підтримує Кремль, але також і забрав аргументи у тих на Заході, і, зокрема в Німеччині, хто заявляв, що надання зброї Україні призведе до "довготривалого і кривавого протистояння з російськими військами, які мають перемогти". Видання наводить слова міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса про те, що Україна "беззаперечно б викинула Росію місяці тому, якщо б ми надали необхідне обладнання з першого дня".
В своєму подкасті Майкл Кофман, аналітик американського центру CNAS ставить питання про те, наскільки Україна може ефективно скористатись із цього імпульсу. "Вони, ймовірно, відтиснуть лінію до Лисичанська та Северодонецька ... російське військо наразі очевидно відступає і, можливо, спробує відновити лінію оборону десь в Луганську", - говорить експерт.
Перемога України все ще не є певною, зауважують в The New York Times, і вказують, що українським силам складно просуватись на півдні, де російські укріплення є міцними.
В британській розвідці зазначили, що на півдні України, російським військам, ймовірно, складно переправити достатні резерви через Дніпро на лінію фронту, адже, ймовірно через обстріли дальнобійною артилерією, росіяни не можуть завершити ремонт пошкоджених мостів.
Всі новини дня
Росія переслідує противників війни – Рада ООН з прав людини
Російська влада переслідує противників війни в Україні та вживає подальших заходів щодо обмеження свободи зборів та слова, заявила виконувачка обов’язків верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини Нада Аль-Нашіф.
У Женеві у понеділок відкрилася чергова сесія Ради. Росію було виключено з її складу більшістю голосів після початку масшатбного вторгнення в Україну.
«У Російській Федерації переслідування та обмежувальні заходи та репресії проти людей, які висловлюють незгоду з війною в Україні, підривають дію конституційно гарантованих основних свобод, включаючи право на свободу зборів, спілок та висловлювання думки», – сказала Аль-Нашіф. Також вона зазначила, що російська влада порушує право на вільний доступ до інформації, чинить тиск на журналістів, запроваджуючи цензуру та блокуючи доступ до сайтів.
Низка правозахисних організацій раніше закликали Раду ухвалити резолюцію з вимогою створити незалежний орган із розслідування порушень прав людини в Росії.
З початку широкомасштабного вторгнення в Україну в Росії було затримано понад 16 тисяч учасників антивоєнних протестів. Складено понад 3 тисячі протоколів за адміністративною статтею про дискредитацію армії, порушено понад 100 кримінальних справ за статтею про так звані військові фейки. Десятки людей, у тому числі відомі політики Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, опинилися за цією статтею за ґратами. Обидві статті з’явилися у законодавстві невдовзі після початку війни. Заблоковано тисячі сайтів.
Україна наступає з західною допомогою і тепер потребує більше
Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що українські військові усвідомлюють важливість зміцнення позицій, з яких російська армія була вигнана в результаті раптового швидкого українського наступу на Харківщині і також продовжують просування на Херсонщині.
В інтерв'ю часопису Financial Times 11 вересня міністр сказав, що наступ «перевершив очікування», і що українцям треба бути готовими захищати відвойовані території й далі тіснити росіян зокрема на півдні.
Дотепер західні уряди відмовлялися постачати Україні створені на заході танки і бойові машини піхоти. Але становище змінюється...
Оцінюючи український наступ, британське міністерство оборони вказує, що окрім значних територіальних здобутків, він деморалізує російські сили.
«І досі слабка довіра до чільного військового командування Росії серед солдатів напевне ослабне ще більше», - сказано в британському інформаційному зведенні 12 вересня.
Західні коментатори, посилаючись на українські джерела, наголошують, що в наступі значну роль відіграли західні озброєння в руках українців, зокрема американські антирадарні та інші ракети, а також засоби протиповітряної оборони зокрема німецькі самохідні зенітні установки Gepard.
Газета New York Times повідомляє, цитуючи посадовця США, що швидким здобуткам України передувало «збільшення обміну розвіданими зі Сполученими Штатами», бо американці змогли передати «більше необхідної інформації про слабкі місця росіян».
Надати Україні західні танки
Демонстрація спроможності українських військових стала приводом для нових гучніших закликів на Заході, щоб Україні збільшили допомогу важкою зброєю і зокрема надіслали сучасні танки, необхідні для наступальних операцій.
Аналітичний центр Європейська рада закордонних справ ECFR.EU минулого тижня опублікував аналіз групи авторів з твердженням про потребу забезпечення України сучасною західною бронетанковою технікою.
«Дотепер західні уряди відмовлялися постачати Україні створені на заході танки і бойові машини піхоти. Але становище змінюється і новий план з Берліна здобув би схвалення по обидва боки Атлантики», - йдеться в аналізі.
Автори стверджують, що раніше Україна могла покладатися на свій збройний сектор, але зараз вона дуже залежить від підтримки Заходу.
На їхню думку масоване постачання переносної протитанкової зброї на початку російського вторгнення допомогло у битві за Київ, а надана згодом західна далекобійна артилерія послабила здатність росіян безкарно обстрілювати українські позиції.
«Отже надана західна зброя допомогла запобігти поразці України і збільшити ціну війни для Росії. Але її не досить, щоб відвоювати захоплене Росією за останні шість місяців», - доводять аналітики, наполягаючи, що «в наступній фазі війни вирішальним буде важке озброєння».
Надання Україні західної бронетехніки і зокрема танків Leopard на їхню думку «має бути європейською ініціативою, очолюваною Німеччиною».
«Досі міжнародні постачання зброї для допомоги українському спротиву очолював Вашингтон, а Європа пішла слідом. Але якщо європейці серйозно налаштовані взяти на себе рівнозначну відповідальність в трансатлантичному партнерстві, то їм не варто чекати, щоб і зараз перший крок зробили американці. Натомість вони повинні діяти згуртовано і в тісній співпраці з трансатлантичними союзниками. США вітали б такі рішучі дії», - завершується аналіз в ECFR.EU.
Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Україна сподівається на танки з Німеччини.
«Я запитував їх: що ви не можете вирішити, щоб надати нам танки Leopard?», - цитує українського міністра французька газета Le Monde 12 вересня.
Співголова урядової Партії зелених в Німеччині Амід Нуріпур сказав в інтерв’ю газеті Augsburger Allgemeine 12 вересня, що хоча його партія в принципі є антивоєнною, вона визнає право України на самооборону відповідно до хартії ООН.
Німецький політик сказав, що Німеччина активно підтримує Україну, але, за його словами, «усі в уряді знають, що робити можна навіть більше» і німецький уряд мав би зосереджуватися не лише на заміщенні озброєнь які східноєвропейські країни передають українцям, «але, де можливо, надавати її зі складів Бундесверу (Збройних сил Німеччини) і з виробництва».
Дивіться також:
Резервна лінія живлення Запорізької АЕС працює – МАГАТЕ
Резервна лінія живлення Запорізької атомної електростанції знову запрацювала, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії 11 вересня.
«Вчора було відновлено резервну лінію електропередач української ЗАЕС, що дозволило оператору сьогодні вранці зупинити останній діючий реактор ЗАЕС», – повідомляє агентство з посиланням на власних експертів, які перебувають на станції.
За повідомленням, саме відновлення роботи резервної лінії потужністю в 330 кіловольт дозволило ЗАЕС зупинити свій останній робочий реактор сьогодні рано вранці.
Очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі привітав підключення резервної лінії, проте висловив занепокоєння загальною ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.
«На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися», – заявила пресслужба агентства.
Раніше 11 вересня державна компанія «Енергоатом» повідомила, що Запорізька атомна станція повністю зупинена.
- Голос Америки
Макрон закликав Путіна відвести озброєння від ЗАЕС
Президент РФ Путін та президент Франції Еммануель Макрон мали "детальний та відвертий обмін думками» у телефонній розмові у неділю, повідомляє агентство новин Bloomberg. Серед іншого вони обговорили питання безпеки на Запорізькій ядерній станції.
Путін, відповідно до повідомлень Кремля, звинуватив Україну за обстріли електростанції та попередив про катастрофічні наслідки.
Макрон, згідно з Блумберг, «наполягав на необхідності забезпечити безпеку» на станції. Він сказав Путіну, що російські війська повинні відвести озброєння від об’єкту та слідувати рекомендаціям МАГАТЕ. Макрон також пообіцяв знову поговорити з Путіним на цю тему, як також і керівником МАГАТЕ та президентом України.
Макрон також закликав Путіна дотримуватися домовленостей між Москвою та Києвом щодо експорту українського зерна, укладених за посередництва ООН і Туреччини в липні.
Востаннє Макрон говорив з Путіним у серпні.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum