Міжнародні оглядачі бачать небезпеку посилення наступу на опозицію у Білорусі

Міжнародні ЗМІ, оглядачі висловлюють занепокоєння з приводу можливо наступу на опозицію до Олександра Лукашенка у Білорусі, де тривають протести проти результатів виборів, на яких він, за офіційними даними, здобув перемогу. Міністр закордонних справ Білорус Йосеп Боррель заявив, що Лукашенку "бракує демократичної легітимності".

Видання Financial Times пише про "оновленні ознаки" більш агресивного підходу з боку білоруської влади.

"Поліція затримала щонайменше 2 осіб на страйку на автозаводі, та закрила театр у центрі Мінську, який став центром протестів після звільнення його директора", - пише видання.

"Поліція трималась досить тихо в останні кілька днів. Чи тепер Лукашенко достатньо впевнений для нового наступу?", - пише журналіст французького видання La Croix Фабріс Депрез.

Раніше Лукашенко наказав МВС покласти край протестам в Мінську. Він також заявив, що влада повинна "повернути людям спокійну країну", а частина протестувальників отримують гроші за участь у мітингах.

Коментуючи заяву, журналіст видання Buzzfeed Крістофер Міллер відзначив, що вона викликає побоювання, що "Білорусь незабаром може побачити чергові зміни на гірше".

"Судячи з того, що я чую з Мінська, думаю, що це пов'язано із спробою Лукашенка подолати страйки. Я думаю, що саме це може стати головним у наступні днгі. Вже звільнено 300 працівників МТЗ. Інші заводи закрили робітників у цехах, щоб не страйкували", - коментує заяву Лукашенка журналіст-міжнародник Бен Аріс.

Згідно з повідомленням державної інформаційної агенції Білоросі БелТА, Лукашенко також віддав прикордонним службам розпорядження посилити заходи безпеки, з тим, щоб не допустити проникнення в країну бойовиків і зброї.

Лукашенко також заявив, що групі працівників державних ЗМІ, які оголосили страйк в рамках розгорнулися протестів, не буде дозволено повернуться на роботу.

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