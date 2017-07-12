Вікно можливостей для реформ в Україні закривається - Washington Post

Прогулюючись вулицями Києва, відвідувач може подумати, що все добре. "Реклама на вулицях закликає реєструвати новий бізнес, пивоварні обіцяють доставку додому. В триповерховому магазині продається більше 150 брендів українських виробників, які декілька разів висвітлювались в Vogue. Війна на сході, яка забрала більше 10 000 життів, здається далекою і практично невидимою", - пише редактор UkrAineAlert аналітичного центру США Atlantic Council Мелінда Гарінґ в статті у Washington Post.

Уряд діє проти національних кандидатів, таких як мер Львова Андрій Садовий та колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхейл Саакашвілі, які можуть скласти конкуренцію політичній партії Петра Порошенка на парламентських виборах 2018 року

Серед досягнень України дослідник відзначила покращення макроекономічних показників, стабілізацію валютного курсу, а також те, що Україна не програла у війні, незважаючи на участь переважаючих сил Росії.

Гарінґ відзначила засилля Уляни Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я, яка мужньо просуває амбітну реформу системи охорони здоров’я, і також міністра фінансів Олександра Данилюка, який за рік роботи зміг закрити дірки в бюджеті.

Все ж, інші важливі реформи гальмуються. "Не було засуджено жодного представника близького оточення Януковича. Впливові сили заблокували процес розбудови Верховного суду. Хоча Національне антикорупційне бюро успішно висунуло звинувачення проти двох скандально відомих корупціонерів: колишнього парламентаря Миколи Мартиненка та колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, ці зусилля зустріли опір впливових сил", - відзначає дослідник.

Час спливає, і ті, хто прийде до влади після виборів, можуть виявитись набагато гіршими

В той же час, уряд залякує провідних анти-корупціонерів, захищаючи неліберальний закон, який вимагає від журналістів та активістів розкриття інформації про активи; уряд також діє проти національних кандидатів, таких як мер Львова Андрій Садовий та колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхейл Саакашвілі, які можуть скласти конкуренцію політичній партії Петра Порошенка на парламентських виборах 2018 року.

Наступний етап реформ, ймовірно, стане особливо важким, адже починається передвиборча кампанія. Час спливає, і ті, хто прийде до влади після виборів, можуть виявитись набагато гіршими, - заявляє Гарінґ. Найбільш популярним кандидатом в країні є Юлія Тимошенко, яка «частий гість на Заході зі своїми золотими косами та полум’яними промовами». Тимошенко виступає проти земельної та пенсійної реформ, реформи охорони здоров’я.

Найталановитіші українці можуть полишити країну, - пише Гарінґ. Опитування вказують, що більше 70 відсотків вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. В 2016 році майже 1,3 мільйона українців отримали право на роботу в Польщі, ще 116 000 вже працюють там за довгостроковими візами. Українці становлять найбільшу національну меншину Чехії і другу за величиною меншини в Італії та Португалії.

"Хоча втома і цинізм поширені, країна має шанс, за умови проведення нагальних реформ", - робить висновок Гарінґ.

Дивіться також: ​Трамп пообіцяв збільшити обсяги поставок зрідженого природнього газу до Центральної Європи