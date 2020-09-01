Виборча кампанія у США: позиції кандидатів щодо правопорядку та протестів - у центрі уваги

Протести проти расової несправедливості, які супроводжуються сутичками із поліцією та підпалами урядових будівель, тривають у Портленді без зупинки вже майже 100 днів. У суботу, під час сутичок між протестувальниками і учасниками авто-каравану прихильників президента Трампа, загинула одна особа.

Застрелений чоловік був членом групи консервативних активістів «Молитва патріота». Підозрюваний у вбистві, за інформацією місцевої преси, пов'язаний із рухом "Антифа". Президент Трамп назвав убивство «ганебним» і відреагував на той факт, що деякі з каравану його прихильників стріляли у протестувальників з рушниць для пейнтболу.

"Багато з них були прихильниками, але це був мирний протест, і фарба – це захисний механізм, фарба – це не кулі", - заявив президент США.

Трамп, який неодноразово заявляв, що разом із Байденом до влади прийдуть радикальні демократи, звинуватив суперника у підтримці агресивних протестів

Минулого вівторка у Кеноші, штат Вісконсин, 17-річний молодий чоловік застрелив двох людей на протестах, які почалися після загибелі темношкірого чоловіка під час затримання поліцією. Оприлюднене виданням The New York Times розслідування відео свідчень інцидентів за участі Ріттенхауса вказує і на те, що під час події постріли здійснювались не лише з боку підозрюваного, за ним слідувала група людей. Стрілок Кайл Ріттенхаус приїхав до Вісконсину із сусіднього штату, міста неподалік, за його словами, щоб захищати бізнеси від мародерства.

Президент США напередодні припустив, що Ріттенхаус захищався.

"Він намагався забратися геть від них, так виглядає. І він упав, і далі вони дуже агресивно його атакували, ми зараз це вивчаємо, розслідування триває. Але він, здається, мав дуже великі неприємності, його, напевне, убили б, але це зараз розслідують", - заявив Трамп.

Позицію Дональда Трампа розкритикував напередодні його суперник на виборах Джо Байден. Він звинуватив президента у розпалюванні ворожнечі, заявивши: за його адміністрації кризи лише примножуються.

Погроми – це не протести, грабунки – це не протести, підпали – це не протести. Ніщо із цього – не протести, це беззаконня, чітко і ясно, і тих, хто це робить, слід притягнути до відповідальності

"Він може вірити, що вимовляння слів «закон і порядок» робить його сильнішим, але його неспроможність закликати своїх прихильників припинити діяти, як озброєні ополченці у цій країні, показує, наскільки він слабкий", - заявив Байден.

Трамп, який неодноразово заявляв, що разом із Байденом до влади прийдуть радикальні демократи, звинуватив суперника у підтримці агресивних протестів.

"Джо Байден надає моральну підтримку вандалам, повторюючи, що це – мирні протестувальники. Це – не мирні протестувальники. Це – анархісти", - відзначив президент США.

Байден вирішив прояснити свою позицію.

"Погроми – це не протести, грабунки – це не протести, підпали – це не протести. Ніщо із цього – не протести, це беззаконня, чітко і ясно, і тих, хто це робить, слід притягнути до відповідальності. Насильство не принесе змін, воно принесе лише руйнування", - сказав колишній віце-президент США.

У вівторок Дональд Трамп вирушає до Кеноші, попри те, що губернатор Вісконсину демократ Тоні Іверс закликав президента відмовитися від візиту. «Ваша присутність лише сповільнить наші зусилля, спрямовані на подолання розбіжностей» - написав губернатор у листі. Такі ж заяви пролунали і від мера Кеноші.

"Я думаю, що Кеноші нині треба мир, час на зцілення, і нам треба, щоби люди дозволили нам це зробити", - заявив мер міста.

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