Підтримка України і єдність НАТО. У Білому домі назвали пріоритети Байдена напередодні саміту альянсу

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю розповів, на яких питаннях зосереджує свою увагу нині президент США Джо Байден - НАТО та Україна.

“Є дві речі, на яких президент справді зосереджений. Одна із них є єдність союзників. Саме тому на минулих вихідних одна з перших речей, які він зробив, – у міру розвитку подій (в Росії - ред.), – це поговорив телефоном з деякими з наших ключових союзників і партнерів, і підтримував (зв'язок) кілька днів, щоб бути певним, що ми всі маємо однакову перспективу. І друге, на чому він зосереджений, це робити все можливе, щоб наша підтримка України не похитнулась, і щоб це було очевидно, відчутно та дуже публічно, що ми продовжуємо підтримувати Україну”, - заявив представник Білого дому.

Джон Кірбі наголосив, що майбутнє України – в НАТО, але не уточнив, чи на саміті у Вільнюсі Україна отримає будь-які перспективи щодо членства.

“Ви знаєте, що в Бухарестській декларації було чітко сказано, що в майбутньому Україна стане членом НАТО, ця позиція залишається. Я не хочу випереджати, які саме дискусії триватимуть на саміті НАТО», – сказав Кірбі.

За його словами, на самміті НАТО у Вільнюсі, буде обговорюватися поточна ситуація, що розвивається на полі бою, а також йтиметься про підтримку України.

«Не лише зараз під час війни, коли вони воюють, а й про підтримку України, з точки зору того, якими б не були їхні оборонні вимоги у післявоєнний період», - сказав координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.

У чому Кірбі впевнений, це у тому, що питання України “буде домінуючим на саміті у Вільнюсі”. На уточнювальне питання журналістів, чи НАТО надасть Києву перспективи членства, він відповів: “Коли йдеться про членство в НАТО, я просто не можу, я не буду випереджати це”.

Джон Кірбі також розповів, що члени НАТО на саміті у Вільнюсі обговорять “післявоєнну Україну, з точки зору потреб самооборони, тому що незалежно від того, коли і як це закінчиться, Україна буде все ще мати довгий кордон з Росією, і вони все ще матимуть значні зобов’язання щодо безпеки перед своїм народом”.

Як повідомляв Голос Америки, Україна наполягає, що на саміті у Вільнюсі вона має отримати чіткий сигнал про те, як вона зможе стати членом НАТО. Дискусії щодо питання членства тривають серед членів альянсу – всі вони погодилися, що Україна стане членом НАТО, але не можуть домовитися про деталі цього процесу та можливу дату вступу.

Саміт НАТО у Вільнюсі має відбутися 11-12 липня цього року.