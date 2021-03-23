Зустріч НАТО у Брюсселі. Заяви державного секретаря США. Відео

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Держсекретар Блінкен озвучив політику адміністрації Байдена щодо майбутнього альянсу НАТО, запевнивши, що цей військовий союз є пріоритетом для США. Блінкен привіз пропозиції щодо адаптації альянсу до нових викликів, зокрема стосовно стримування Китаю і Росії. А також щодо кліматичних змін, кібербезпеки та енергетичної безпеки. Щодо останнього пункту, американський посадовець вчергове зявив, що США не підтримують проект Північний Потік-2, і він збирається обговорити це питання з Німецьким міністром.

