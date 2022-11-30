Столтенберґ: щоб говорити про членство в НАТО, необхідно, щоб Україна перемогла як суверенна та незалежна країна

"Найбільш нагальним завданням є забезпечити, щоб Україна перемогла як демократична суверенна країна в Європі", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в середу, відповідаючи на питання щодо того, чи не заслужила Україна більше на шляху до НАТО, ніж обіцянки.

Напередодні Столтенберґ підкреслив, що НАТО продовжує політику відкритих дверей щодо членства в НАТО, а "Росія не має права вето" щодо нових членів. "Ми дотримуємося цього також і з питання членства України", - додав генсек Альянсу.

Якщо Україна не переважить як незалежна суверенна держава, звичайно, питання членства не буде обговорюватись взагалі, бо не буде України як кандидата в члени

Під час прес-конференції за результатами двох днів засідань міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті, Столтенберґ підткреслив в середу, що союзники мають "мобілізувати якомога більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України". Він також наголосив, що на засіданні в Бухаресті "союзники підтвердили готовність допомагати Україні сучасною зброєю, боєприпасами та паливом, потрібними Україні для захисту ".

"Якщо Україна не переважить як незалежна суверенна держава, звичайно, питання членства не буде обговорюватись взагалі, бо не буде України як кандидата в члени", - додав він.

Для того, щоб наблизити Україну до членства, наголосив Столтенберґ, потрібно розвивати більш тісне співробітництво з Україною, як на політичному так і на практичному рівнях, "зміцнювати їхні інституції, допомогти їм перейти від стандартів та устаткування радянської епохи на сучасні стандарти та устаткування НАТО і доктрини".

Під час другого дня засідань, 30 листопада, міністри країн-членів НАТО обговорили відповідь Альянсу на виклики з боку Китаю та тиск Росії на партнерів НАТО, включаючи Боснію та Герцеговину, Грузію і Молдову. Міністри цих країн були присутні на засіданні в НАТО.

Залежність від російського газу "також має змусити нас оцінити нашу залежність від інших авторитарних режимів, не в останню чергу від Китаю, коли йдеться про наші канали поставок, технології, або інфраструктуру", заявив Столтенберґ.

У вівторок міністри країн Альянсу зустрілись з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.