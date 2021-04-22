НАТО і ЄС заявляють про солідарність з Чехією у протистоянні з Москвою

Північноатлантичний альянс оприлюднив заяву, в якій сказано, що члени НАТО «повністю солідарні» з Чехією, яка звинувачує Росію у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях 2014 року, під час яких загинули двоє людей.

Це ті самі агенти російської розвідки, яких Велика Британія хоче затримати у зв'язку з нападом у Солсбері.

Заява оприлюднена 22 квітня після того, як чеський міністр закордонних справ Якуб Кулганек поінформував Північноатлантичну раду, головний орган для ухвалення політичних рішень альянсу, про висновки розслідування вибухів.

«Міністр підтвердив, що чеські органи встановили особи двох агентів російської розвідки, які відповідальні за вибух - це ті самі агенти російської розвідки, яких Велика Британія хоче затримати у зв'язку з нападом у Солсбері 2018 року, де була застосована нервово-паралітична речовина військового зразка “Новічок”, розроблена Росією», - написано в заяві.

Йдеться про двох російських громадян відомих під вигаданими іменами, Руслан Боширов і Александр Петров, яких вважають службовцями підрозділу 29155 Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

Короткий документ НАТО не вказує на дії альянсу з цього приводу, але вказує, що Чехія «розглядає подальші суттєві заходи» проти Росії.

Прага вже видворила 18 працівників російського дипломатичного представництва в Чехії, підозрюваних у роботі на російські спецслужби.

Напередодні із заявою солідарності з Чехією виступив Європейський Союз, назвавши інцидент у Врбетицях «злочинними діями» на чеській території.

«Європейський Союз висловлює повну солідарність з Чеською республікою, підтримує дотеперішні дії її влади і готовий підтримати подальші намагання притягнути причетних до відповідальності», - заявив верховний представник ЄС у закордонних справах та з питань безпеки Жозеп Борель.

Росія не визнає причетності до тих вибухів і речник президента Путіна звинуватив чеський уряд в «істерії», після того як з Москви у відповідь вислали 20 чеських дипломатів.

Упродовж минулого тижня Росія також вислала болгарських, польських та американських дипломатів у зв’язку з іншими інцидентами і суперечками.

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