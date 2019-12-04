Лідери НАТО закликають до згуртованості попри помітну незгоду

Лідери НАТО намагаються демонструвати єдність, зібравшись в середу на заключну сесію саміту, вже затьмареного запеклими суперечками про майбутнє альянсу.

Хід минулорічної зустрічі союзників був порушений вимогами президента США Дональда Трампа, щоб європейські члени альянсу збільшили витрати на оборону.

Цього року провокаційною фігурою став президент Франції Еммануель Макрон.

Французький лідер закликав до відновлення стратегічного діалогу з Москвою і зажадав, щоб Туреччина пояснила свою атаку на курдські сили в Сирії за підтримки сирійських повстанців, яких в Парижі вважають екстремістами, а також закупівлю російських систем ППО С-400.

У вівторок лідери НАТО зустрічалися в складі різних груп у Лондоні перед спільною вечерею з королевою Великобританії Єлизаветою II в Букінгемському палаці. При цьому Макрон відмовився дезавуювати свої заяви про «смерть мозку» НАТО, а Трамп продовжував наполягати, що деякі столиці затримують належні платежі.

Розбіжності заклали основу для напруженого останнього дня саміту, коли, як сподівався генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, учасники мали продемонструвати солідарність щодо 70-річчя «найуспішнішого військового альянсу в історії» і показати, що Захід здатен протистояти викликам Росії і Китаю.

У середу учасники саміту зібралися в готелі гольф-курорту під Уотфордом на тригодинну робочу сесію, після якої має послідувати спільна заява, а господар саміту, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, звернеться із закликом до єдності.

«Через 70 років ми тверді у своїй прихильності до НАТО і гігантського щиту солідарності, який сьогодні захищає 29 країн і близько мільярда людей, - скаже Джонсон, відповідно до тексту промови, який поширив його офісом. - Якби у НАТО був девіз, то він був би такий: один за всіх, і всі за одного».

За останні тижні Макрон спробував змінити порядок денний, зажадавши перегляду стратегії альянсу, але Трамп, який приїхав на саміт, вихваляючись, що він домігся від союзників збільшення витрат на оборону, завдав сильного удару у відповідь.

«Мені здається, це дуже образливо», - сказав Трамп, коментуючи листопадові слова Макрона про те, що НАТО переживає «смерть мозку», назвавши їх «дуже злісною заявою».

«Ніхто не має потрубє НАТО так, як Франція, - попередив він. - Для них дуже небезпечно робити таку заяву».

Пізніше, при спільній появі з Макрона, Трамп пом'якшив тон, але французький лідер наполягав на своєму підході і своїх формулюваннях і звернув зброю проти Туреччини, звинувативши Анкару у роботі з екстремістами.

Він зазначив, що турецькі сили атакували курдських ополченців, які підтримували союзників в боротьбі з «Ісламською державою», і звинуватив Анкару у роботі зі «ставлениками ІГІЛ».

Макрон і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пізніше зустрілися віч-на-віч на чотиристоронніх переговорах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і британським прем'єром Джонсоном.

Ердоган погрожує заблокувати зусилля НАТО щодо зміцнення захисту країн Балтії від Росії, якщо члени альянсу не оголосять терористами курдських ополченців, які боролися з «Ісламським державою» в Сирії.

Конкретний зміст саміту досить скромний: його програмою передбачено лише одне тригодинне засідання лідерів, на якому, як очікується, вони підпишуть ряд рішень, вже узгоджених міністрами закордонних справ і оборони.

Мова, зокрема, йде про оголошення космосу ще однією сферою військових дій, поряд із сушею, морем, повітрям і киберпространством. Вони також вперше визнають «виклики», пов'язані з піднесенням Китаю.

«Тепер ми визнаємо, що підйом Китаю має наслідки для безпеки всіх союзників», - сказав Столтенберг.

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