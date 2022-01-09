Генсек НАТО заявив про ймовірність нового збройного конфлікту в Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність Альянсу до “нового збройного конфлікту в Європі”, якщо переговори з Росією не принесуть результату. Про це він сказав у коментарі Financial Times.

“Я знаю історію Росії. Протягом століть у них були конфлікти з сусідами. Але Росія має альтернативу: співпрацювати разом із НАТО”, - сказав Єнс Столтенберг.

Він додав, що сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації, однак не виключає “ризик конфлікту”. “Стримування з боку НАТО є надійним і сильним. Ми маємо сподіватись і тяжко працювати задля найкращого, але готуватись до найгіршого”, - заявив генеральний секретар.

Раніше на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Північноатлантичний альянс готовий вислухати Росію, але не піде на компроміси щодо права кожної країни самій обирати зовнішню політику.

“НАТО долучиться до діалогу по суті, але ми також маємо бути готовими до того, що дипломатія зазнає поразки. Тому сьогодні міністри підкреслили, що будь-яка подальша агресія проти України буде мати значні наслідки і дорого коштуватиме Росії. Союзники залишаються разом із Україною, ми повністю підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність і надаємо повну політичну та практичну підтримку”, - сказав генеральний секретар.

Про ймовірність того, що переговори можуть зайти в глухий кут, говорять і в Росії. “Якщо ми будемо ходити по колу й повторювати одне і те ж, якщо не побачимо жодних ознак готовності іншої сторони врахувати наші пріоритети, відреагувати на них конструктивним чином, тоді діалог стане безпредметним”, - заявив Сергія Рябков, голова російської делегації, що вестиме переговори зі США.

Нагадаємо, переговори обох країн заплановані на 10 січня у Женеві. 12 січня має відбутись зустріч Ради Росія-НАТО в Брюсселі, а 13 січня очікується засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, в якому візьме участь і Україна.

В матеріалі використані джерела Financial Times.

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