Німеччина пропонує Польщі ЗРК Patriot після падіння ракети

Німеччина запропонувала надати Польщі додаткові системи захисту повітря Patriot після падіння ракети неподалік кордону з Україною, повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

Раніше німецький уряд повідомив, що пропонує Варшаві подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter.

"Ми запропонували Польщі підтримку в гарантуванні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами протиповітряної оборони Patriot", – сказала Ламбрехт німецьким журналістам.

ЗРК Patriot виробляє американська компанія Raytheon. Вони стоять на озброєнні у 17 країнах світу. Як стверджує виробник, системи Patriot були використані у 250 випадках бойових дій проти пілотованих і безпілотних літальних апаратів, крилатих і тактичних балістичних ракет, й інженери збирають інформацію щодо кожного запуску - на полі бою чи у випробуваннях, - щоб постійно вдосконалювати комплекс.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Більше десяти союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні розпочали ініціативу для спільного придбання систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи ЗРК Patriot. Нині німецькі сили мають 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині, пише Reuters.

Угоду з придбання двох систем Patriot польський уряд підписав ще у 2018 році, у березні 2022 після початку повномасштабної російської війни в Україні США передислокували до Польщі два своїх ЗРК з Німеччини, а у травні Варшава відправила запит на придбання ще 6 таких системи.

20 листопада у польському селі Пшеводув фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, що забрала життя двох людей. Посадовці Польщі, США та НАТО заявили, що, ймовірно, це була ракета українського ППО, однак вказали, що провина за трагічний інцидент лежить на Росії, яка проводить обстріли української території.

Як Голос Америки писав раніше, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що цілком можливо закрити небо не над цілою, а над західною частиною України, де не ведуться бойові дії, і жодні міжнародні правила не перешкоджають країнам НАТО це зробити. Але що стосується цілої України, то Кларк каже, що для цього б знадобилися "сотні систем Patriot", яких просто не існує.

У статті використано матеріали Reuters