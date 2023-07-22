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- Голос Америки
НАТО підтримує Україну та розглядає кроки з розблокування зернового коридору – Столтенберґ
НАТО рішуче засуджує спробу Москви перетворити їжу на зброю та підтверджує свою підтримку України «стільки, скільки буде потрібно». Таку заяву опублікував у Twitter генсек альянсу Єнс Столтенберґ після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Вони говорили про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди та пов'язані з цим ризики, а також про плани України набути членство в НАТО.
“Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли”, – повторив свою тезу Столтенберґ за підсумками розмови та згадуючи рішення Вільнюського саміту.
Володимир Зеленський сказав, що він обговорив зі Столтенберґом «виконання домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту та подальші дії щодо інтеграції України в НАТО».
За словами Зеленського, у розмові з Столтенберґом вони визначили першочергові та "майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського зернового коридору”
Припинену Росією зернову угоду Володимир Зеленський обговорив телефоном і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у п'ятницю.
Зеленський нагадав, що загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії та закликав спільними зусиллями відвернути глобальну продовольчу катастрофу.
У розмові з Ердоганом український президент попросив його сприяти поверненню українських військовополонених, зокрема кримських татар.
Раніше Ердоган сприяв поверненню українських полонених, зокрема, захисників Маріуполя.
Щодо Чорноморської зернової домовленості, посередником у якій був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, то на початку тижня він заявив, що обговорить продовження її дії з президентом Росії Володимиром Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень, повідомляв Голос Америки.
У Москві заявили, що зустріч з Ердонагом найближчим часом не планується.
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Репортаж із Саміту поневолених народів у США. Відео
Перемога України у війні дасть надію на подолання комунізму та авторитаризму у всьому світі. На цьому наголосили на саміті тижня поневолених народів, який щороку відзначається у США.
- Голос Америки
США готуються оголосити про новий пакет допомоги для України у вівторок – Reuters
Засоби протиповітряної оборони, артилерія та наземна техніка будуть у новому пакеті військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів, який Сполучені Штати планують оголосити у вівторок для посилення контрнаступу України.
Про це повідомляє агентство Reuters у п’ятницю, посилаючись на розмови з трьома американськими чиновниками.
У новому пакеті не буде касетних боєприпасів, повідомили агентство двоє офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності. Раніше в липні США вперше відправили в Україну вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) – касетні боєприпаси, які випущені зі 155-міліметрової гармати-гаубиці, нагадує Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що наступного тижня Україна отиримає новий пакет допомоги. За його словами, Україні зараз найбільше потрібні артилерія, боєприпаси, системи ППО та танки. Він також сказав, що у новому пакеті можуть бути касетні боєприпаси.
Кірбі пояснив рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси тим, що для доставки Україні звичайних боєприпасів потрібен час.
За словами офіційних осіб, які розмовляли з Reuters, планувалося, що до пакету увійдуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкова зброя, включаючи TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.
Планувалося, що ця зброя, що вилучатиметься зі складів армії США за президентськими паоноваженнями, буде готова до відправленння негайно. Попередній пакет допомоги виділявся за програмою підтримки України, що означало, що уряд розміщує замовлення на її виготовлення у виробників, і вона надійде згодом.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у суботу, що провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Залужний написав у Telegram, що детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту та про успіхи ЗСУ на декількох напрямках.
«Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території», – написав Залужний.
У четвер, 20 липня, Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,3 мільйрди доларів, який включає системи протиповітряної оборони NASAMS, додаткові артилерійські снаряди, обладнання для розмінування та засоби для збиття російських безпілотників.
- Голос Америки
Через російську “війну з пшеницею, горохом і ячменем” катастрофічно постраждають Сомалі та Ефіопія
Росія “оголосила війну пшениці, гороху та ячменю” – так охарактеризувало зернову блокаду Росії видання Foreign Policy, а New York Times пише, що припинення Росією зернової угоди може мати катастрофічний вплив на країни Африки, зокрема Сомалі та Ефіопію.
Росія не тільки вийшла з Чорноморської зернової домовленості, але і здійснила упродовж тижня руйнівні бомбардування українських портів і зернових терміналів, що спричинили зростання цін на збіжжя на міжнародних біржах, повідомляють ЗМІ.
Foreign Policy наголошує, що війна Росії проти експорту зерна з України призвела до стрімкого зростання цін на пшеницю та принесла загрозу посилення глобального голоду.
Видання пояснює своїй англомовній аудиторії, що Чорне море трохи більше, ніж американський штат Каліфорнія і оточене шістьма країнами. Половина з них — Румунія, Туреччина та Болгарія — є членами НАТО.
США вивели свої військові кораблі з регіону незадовго до вторгнення, оскільки намагалися уникнути прямої конфронтації з Росією, нагадує видання.
Зараз Білий дім заявляє, що Росія після бомбардування зернових об’єктів розглядає можливість атакувати і цивільні кораблі в Чорному морі, а потім перекласти провину на українські сили.
Напад на одне комерційне судно може “одним махом втягнути у війну кілька країн”, попереджає Foreign Policy.
В Африці вже побоюються голоду. Те, що найбільше постраждають Сомалі та Ефіопія, вважає Еллісон Гаґінс, заступниця директора гуманітарної організації Mercy Corps. Після того, як ціни на зерно різко зросли, мільйони людей в Африці зіткнулися з гострою продовольчою безпекою на континенті.
Всесвітня продовольча програма забезпечила 80% зерна, необхідного регіону на 2023 рік. Але запаси можуть швидко скорочуватися через зростання гуманітарних потреб у нестабільних частинах Африки, тому, як засвідчили експерти виданню NYT, буде лише питанням часу, коли там закінчиться зерно.
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Борель, як повідомляв Голос Америки, заявив, що в цьому становищі “є лише одне рішення: збільшити військову допомогу Україні”.
Що кажуть учасники виборчих перегонів–республіканці про Україну та чи впливає це на підтримку України США. Відео
Від критики Адміністрації Байдена за брак військової допомоги Україні до пропозиції Києву скласти зброю та поступитися окупованими землями росіянам - такі думки пролунали від учасників президентських виборчих перегонів серед республіканців.
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