НАТО підтримує Україну та розглядає кроки з розблокування зернового коридору – Столтенберґ

НАТО рішуче засуджує спробу Москви перетворити їжу на зброю та підтверджує свою підтримку України «стільки, скільки буде потрібно». Таку заяву опублікував у Twitter генсек альянсу Єнс Столтенберґ після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Вони говорили про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди та пов'язані з цим ризики, а також про плани України набути членство в НАТО.

“Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли”, – повторив свою тезу Столтенберґ за підсумками розмови та згадуючи рішення Вільнюського саміту.

Володимир Зеленський сказав, що він обговорив зі Столтенберґом «виконання домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту та подальші дії щодо інтеграції України в НАТО».

За словами Зеленського, у розмові з Столтенберґом вони визначили першочергові та "майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського зернового коридору”

Припинену Росією зернову угоду Володимир Зеленський обговорив телефоном і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у п'ятницю.

Зеленський нагадав, що загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії та закликав спільними зусиллями відвернути глобальну продовольчу катастрофу.

У розмові з Ердоганом український президент попросив його сприяти поверненню українських військовополонених, зокрема кримських татар.

Раніше Ердоган сприяв поверненню українських полонених, зокрема, захисників Маріуполя.

Щодо Чорноморської зернової домовленості, посередником у якій був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, то на початку тижня він заявив, що обговорить продовження її дії з президентом Росії Володимиром Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень, повідомляв Голос Америки.

У Москві заявили, що зустріч з Ердонагом найближчим часом не планується.