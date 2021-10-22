Генсек НАТО пообіцяв збалансовану відповідь на дестабілізуючу поведінку Росії

Міністри оборони країн-членів НАТО схвалили план, який дозволить Альянсу більш оперативно реагувати на складні і мінливі умови в сфері безпеки, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

За його словами, союзники домовилися виділяти більше коштів на оборону і підвищувати боєготовність сил.

Міністри також проаналізували прогрес у реагуванні на зростаючу загрозу з боку російських ракетних систем.

«Ми не будемо дзеркально відповідати на дестабілізуючу поведінку Росії, і у нас немає намірів розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі, - сказав Столтенберг. - Ми реалізуємо збалансований пакет політичних і військових заходів, щоб відреагувати на цю загрозу».

Цей пакет включає значне вдосконалення протиповітряної і протиракетної оборони альянсу. Він також передбачає посилення потенціалу звичайних озброєнь за допомогою впровадження реактивних двигунів п'ятого покоління, проведення навчань і розвідувальних операцій, адаптованих до мінливих умов, а також підвищення готовності та ефективності засобів ядерного стримування.

Президент Латвії Егілс Левітс у п'ятницю привітав ухвалення міністрами оборони країн НАТО стратегічного плану.

Столтенберг заявив, що відносини між альянсом і Росією знаходяться на найнижчому рівні з моменту закінчення холодної війни.

Як відзначив Левітс, міністри "продемонстрували здатність Альянсу адаптуватись до мінливого безпекового сердовища".

"Ця угода є чітким сигналом, що союзники готові колективно захищати усіх членів НАТО та їх населення", - заявив Левітс.

Раніше представництво Німеччини у НАТО заявило, що зустріч міністрів стала першим з часів Холодної війни випадком, коли НАТО обговорює "реальне стримування та планування оборони, бо загрози є реальними".

Напруженість у відносинах між Росією і НАТО останнім часом зросла. У понеділок Москва оголосила про припинення роботи постійного представництва при НАТО у відповідь на висилку Альянсом восьми росіян-співробітників постпредства. Альянс звинуватив росіян у шпигунстві, у Кремлі ці звинувачення заперечують.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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