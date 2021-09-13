Галібаренко розпочала роботу в якості глави місії України при НАТО

Наталя Галібаренко очолила місію України при НАТО. Новопризначена глава місії у понеділок зустрілася з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, йдеться в соцмережевому дописі представництва України в Альянсі.

На зустрічі посадовці домовились спільно працювати над поглибленням відносин між Україною та НАТО, додали в представництві.

"Щиро вдячна пану Столтенбергу за можливість зустрітися в мій перший робочий день на посаді", - написала Галібаренко у Twitter.

До липня 2020 року Галібаренко обіймала посаду посла України у Великій Британії. На посаду глави місії України при НАТО Зеленський призначив Галібаренко 30 липня 2021 року. Протягом 2017-2019 років цю посаду обіймав Вадим Пристайко.

Курс України на членство в НАТО закріплено в Конституції з 2019 року. В інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що в ході зустрічі 1 вересня з американським лідером Джо Байденом протягом півгодини обговорював перспективи вступу України в НАТО.

«Я запитав дуже прямо президента Байдена про членство України в НАТО, коли це може бути. Він відповів, не всі слова можуть бути точними, але головні його слова: «Я думаю, ви повинні бути там, але це не лише моє рішення», – заявив Зеленський в інтерв’ю телеканалу CNN, частина якого оприлюднена 12 вересня, пише Радіо Свобода.

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