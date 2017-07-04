Генерал НАТО: загроза з боку Росії зростає на всіх фронтах

Країни НАТО докладають зусиль, щоб запобігти повторенню агресії Кремля в Криму та на Сході України, на тлі зростаючих військових можливостей Росії, -заявив високопоставлений офіцер збройних сил НАТО.

Ми робимо все можливе, щоб бути готовими протистояти можливій загрозі, щоб події подібні тим, які відбувались в Криму, або на Сході України, не повторилася проти будь-якого союзника з НАТО​

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Виступаючи в понеділок у Брюсселі, напередодні наради міністрів оборони країн НАТО, голова військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що хоча наміри Росії не конче ясні, її дедалі більші військові можливості - незаперечні.

«Ми окреслюємо загрозу на основі двох важливих елементів. Один – це можливості, другий – це наміри», - сказав генерал Павел представнику видання Politico Раяну Гіту.

«Росія, безсумнівно, розвиває свої можливості як щодо звичайного, так і ядерного озброєння. Якщо йдеться про навчання, їх можливості перекинути війська на довгу дистанцію і ефективно застосувати їх далеко від своєї території, також безсумнівні».

Ми вбачаємо в Туреччині важливого союзника НАТО, якого слід підтримувати

«Наміри Кремля менш прозорі, - додав він, - ми не можемо відкрито сказати, що в Росії є агресивні наміри проти НАТО», - заявив генерал.​

Генерал підкреслив все більшу військова присутність Росії, наголосивши на повідомленнях про розгортання в Калінінградській області і в Криму міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть бути озброєні ядерного головкою.

​«Є речі, які мусять нас непокоїти, і ми мусимо бути готовими, – сказав Павел, – Отже ми розглядаємо навіть цю потенційну загрозу дуже серйозно. Ми робимо все можливе, щоб бути готовими протистояти можливій загрозі, щоб події подібні тим, які відбувались в Криму, або на Сході України, не повторилася проти будь-якого союзника з НАТО».

Він додав: «Ми бачимо уважнішу і більш рішучу налаштованість як серед політичного, так і військового керівництва і чуємо розмови про те, щоб вдатися до всіх необхідних заходів для військової розбудови НАТО. Ми стоїмо перед лицем величезної модернізації всіх збройних сил Росії».

Окрім загрози з боку Росії, Павел сказав, що НАТО докладає зусиль у боротьбі з тероризмом, і що альянс не мав нагоди зосередити увагу на загрозі з боку інших країн.

Офіційні особи в НАТО вважають сильні відносини з Туреччиною пріоритетними, відзначив він, незважаючи на теперішню напруженість відносин між Анкарою та союзниками з НАТО.

Після невдалої спроби державного перевороту десятки турецьких офіцерів, які служили в НАТО, було усунуто зі збройних сил, деяких арештовано, а інші попросили про політичний притулок у Європі.

«Ми вбачаємо в Туреччині важливого союзника НАТО, якого слід підтримувати»,- сказав генерал Петр Павел