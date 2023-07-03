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У вівторок НАТО продовжить термін повноважень генсека Столтенберга - джерела Reuters
Члени НАТО у вівторок, 4 липня, планують продовжити термін повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря альянсу ще на рік. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів.
Очікується, що рішення буде узгоджене на зустрічі послів країн-членів у НАТО у вівторок.
Минулого тижня Голос Америки повідомляв про наявність консенсусу в Альянсі щодо продовження повноважень Столтенберга.
Єнс Столтенберґ, який раніше обіймав посаду прем’єр-міністра Норвегії, очолює НАТО з 2014 року. Якщо його кандидатуру знову підтримають, це буде вже третій випадок, коли його просять продовжити свій майже 10-річний термін на посаді.
На цю посаду розглядали також кандидатури прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, міністра оборони Британії Бена Воллеса, а також прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, яку підтримують східні країни альянсу, зокрема, Польща. Йшлося і про президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн як потенційну кандидатку на цю посаду.
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- Голос Америки
- Reuters
Зеленський та Шольц телефоном обговорили Чорноморську зернову угоду
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові закликали продовжити Чорноморську зернову угоду, яка забезпечує експорт українського збіжжя на світові ринки.
Про це повідомив речник німецького канцлера Штеффен Хебештрайт.
Дія угоди, укладеної за посередництва ООН та Туреччини і яку поновлювали кілька разів, завершується 17 липня. За словами Хебештрайта, ця зернова домовленість "допомагає покращити глобальну продовольчу ситуацію".
Минулого місяця президент Росії заявив, що "думає про" вихід з угоди. А його прес-секретар Пєсков 3 липня сказав, що надій на виконання зернової угоди "не так багато".
Москва та ООН окремо домовились про експорт російського продовольства та добрив, на які не поширюються міжнародні санкції Заходу. Втім Кремль заявляє, що ця угода не виконується.
Також видання Financial Times опублікувало статтю, де мовиться, що Євросоюз розглядає пропозицію відновити доступ до SWIFT Російському сільськогосподарському банку в обмін на збереження Чорноморської зернової угоди.
Оскільки банк перебуває під санкціями, йому пропонують створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею.
Посол МЗС України з особливих повноважень Ольга Трофімцева заявила, що ЄС хоче "якимось чином сприяти зерновій угоді".
"З одного боку, будь-які можливості для експорту сільськогосподарської продукції - це добре. З іншого боку, піти на поступки шантажисту означає заохотити його продовжувати шантажувати"g, - написала вона в месенджері Telegram. - "Це відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ви виконуєте його вимоги. Він просто висуває нові вимоги".
Значна частина росіян продовжує симпатизувати Пригожину і «вагнерівцям» попри заколот – соціологи
Значна частина росіян продовжує симпатизувати лідеру «Групи Вагнера» Євгену Пригожину, пропри його невдале повстання минулих вихідних, кажуть соціологи. За даними кількох недержавних російських соціологічних центрів, від 20-30% росіян продовжують ставитися до лідера найманців позитивно, пропри зусилля Кремля дискредитувати його.
Газета New York Times звертає увагу на те, що результати опитувань, проведених у червні недержавною московською дослідницькою компанією Russian Field, показали, що похід Пригожина та найманців ПВК «Вагнера» на Москву 24 червня призвів до падіння симпатій до нього, але все ж значна частина росіян залишаються його прихильниками.
За опитуванням, підтримка Пригожина після заколоту впала на 26%. Чверть опитаних телефоном респондентів заявили, що все ще сприймають Пригожина в позитивному світлі, а майже 40 відсотків сказали, що сприймають лідера найманців негативно. Третина респондентів сказали, що не знайомі з його діяльністю або відмовилися відповідати.
Пригожина люблять в основному на півдні та молоді чоловіки, не люблять москвичі та старші телеглядачі
Минулого тижня компанія FilterLabs.AI, що займається вивченням громадської думки та відстежує соціальні медіа та інтернет-форуми, щоб оцінити настрої населення в Росії, дійшла висновку, що значні прошарки російського населення продовжують підтримувати Пригожина. В інтерв'ю телеканалу CNN керівник FilterLabs.AI Джонатан Тюбнер сказав, що Пригожину продовжують симпатизувати на півдні Росії, зокрема у Ростові, який «вагнерівцям» вдалося взяти без опору, а багато місцевих жителів радо робили селфі з його бійцями. Натомість у Москві такої підтримки не було, каже дослідник.
Тим часом дослідницька організація «Левада-центр», яка визнана у Росії «іноземним агентом», у своєму звіті, опублікованому також у понеділок, 3 липня, повідомляє, що трохи менше половини опитаних вважає критику Пригожина щодо військових хоча б частково обґрунтованою. При цьому, 41% опитаних телефоном з 28 червня по 1 липня сказали, що їхнє ставлення до Пригожина погіршилося, чи «швидше погіршилося», а 45% сказали, що не змінилося. Симпатії до Пригожина зберігаються насамперед серед чоловіків молодого та середнього віку, які використовують інтернет як основний засіб інформації, зазначають соціологи з «Левада-центр».
Пригожина вважають справедливим критиком армії майже половина росіян
До свого короткотривалого повстання Пригожин був одним з найвпливовіших лідерів громадської думки у Росії, а його повстання проти найвищого військового командування стало найбільшим викликом для влади президента Росії Володимира Путіна за його понад 20-літнє правління, вважають соціологи.
Як зауважує NYT, те, що підтримка Пригожина залишається відносно високою, «особливо вражає у світлі узгоджених зусиль російського уряду з його дискредитації, через відсутність публічної підтримки заколоту з боку російських політичних і військових лідерів та у зв’язку із загибеллю кількох російських військових пілотів, які протистояли повстанцям «Вагнера».
Як нагадує видання, опитування також відбувалися на тлі дедалі суворішого придушення свободи слова, внаслідок якого росіяни потрапляли до в’язниць за висловлювання антиурядових поглядів. Разом із тим, до повстання Пригожин безперешкодно висловлював свою критику військового командування у найрізкішій формі, що виявилося до вподоби багатьом росіянам.
Як зауважують соціологи «Левада-центру», в іншому опитуванні, проведеному по гарячих слідах заколоту і опублікованому ще у четвер, 29 червня, до заколоту Пригожин здавався росіянам «борцем за правду» та «справжнім лідером» – 27% опитаних позитивно оцінювали його прямолінійність, відкритість і чесність, 23% відзначали його лідерські якості – «хороший керівник», «може згуртувати народ», «створив сильну армію». Але після заколоту в його образі стали переважати негативні оцінки: «захотів влади і грошей» (21%), «пішов проти Росії».
Все ж, за словами дослідників, 46% опитаних вважають, що критика Пригожина на адресу Міністерства оборони Росії була обґрунтованою, 30% думають, що ні.
«Рейтинг Пригожина базувався на двох стовпах: підтримці Володимира Путіна і чесній риториці. Він називав речі своїми іменами і говорив про проблеми, про які інші боялися говорити», – зазначив у письмових відповідях на запитання NYT засновник Russian Field Артемій Введенський.
Про збереження популярності «Групи Вагнера» опосередковано свідчить і той факт, що дедалі більшим попитом користуються товари з логотипом військової компанії. Минулого тижня агентство Reuters помітило, що ціни на онлайн-продаж товарів із символікою ПВК «Вагнера» різко зросли після невдалого збройного заколоту. Як написав Reuters у четвер, покупці купують футболки та інші товари з людським черепом на чорно-червоному тлі, символом «Вагнера», публікують п’ятизіркові відгуки та підтримують найманців.
Владі вдалося зберегти рейтинг Путіна, а ставлення до Шойгу погіршилося – «Левада»
Дослідження «Левада-центр» показало, що заколот 23-24 червня не позначився на рейтингах президента Путіна, проте призвів до зниження громадської підтримки міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Найбільше засудження демонструють представники старшого покоління та телеглядачі. А назагал російське суспільство, хоча і було поінформовано про заколот (52% сказали, що уважно за ним стежили, і тільки 8% сказали, що нічого про це не чули), залишається розгубленим щодо причини того, що сталося.
Щодо самої ПВК «Вагнер», то понад половина – 55% опитаних «Левадою» росіян сказали, що повстання не змінило їхнього ставлення до цієї групи найманців. Російська пропаганда докладає значних зусиль для того, щоб представити похід групи на Москву виключно ініціативою Пригожина і зберегти позитивне ставлення до самої групи.
Російська пропаганда намагається врятувати репутацію компанії найманців
Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що «ніхто не ставив під сумнів професіоналізм, заслуги та героїзм» «вагнерівців» у зв'язку з заколотом керівника «Групи Вагнера» Євгеном Пригожиним, якого пропагандистські ЗМІ представляють як «зрадника».
Оглядачі вважають, що зберегти репутацію «вагнерівців» важливо для африканських операцій найманців. За оцінками, в африканських країнах базується близько 10 тисяч бойовиків «Вагнера».
У середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у Москві, що найманці з «Групи Вагнера» продовжать надавати свої послуги в Центральноафриканській республіці та Малі, оскільки африканські країни «все частіше відмовляються від присутності західного персоналу та обирають російські послуги».
Виступаючи на обговоренні у Вашингтоні, керівниця Африканського центру при Атлантичній раді Рама Яде заявила, що деякі африканські лідери, які покладаються на «Групу Вагнера» для збереження своєї влади, були розгублені у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина.
Вона наголосила, що для того, щоб їх заспокоїти, потрібен був виступ Лаврова, який заявив, що попри події в Росії, «Група Вагнера» продовжить свою діяльність. На її думку, навіть якщо «Група Вагнера» перестане існувати, Росії буде потрібна буде інша подібна організація, яка її замінить.
- Голос Америки
- Associated Press
Неприєднання Швеції до НАТО вигідне Росії. Туреччина починає це розуміти - експерт
За тиждень до саміту НАТО у Вільнюсі Швеція намагається заручитися підтримкою країн Альянсу для офіційного вступу.
5 липня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідає Вашингтон, де в Білому домі зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За офіційними повідомленнями, сторони обговорять заявку Швеції на вступ до НАТО та "спільне зобов’язання щодо підтримки України".
Ще одна важлива для Швеції зустріч запланована на 6 липня. У Брюсселі на запрошення генсека НАТО Єнса Столтенберга мають зустрітися представники Швеції, Фінляндії та Туреччини, повідомляє AP.
Туреччина - серед країн, що виступають проти членства Швеції в НАТО. Анкара висловлювала обурення позицією Фінляндії та Швеції, які не погодили екстрадицію учасникам та прихильникам "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Туреччина вважає терористичною організацією. Офіційна Анкара вважає, що Швеція та Фінляндія приховують людей, пов'язаних з РПК.
Ситуацію погіршив нещодавній інцидент зі спаленням Корану у Швеції, вже після того, як Фінляндія увійшла до НАТО.
Тоді після інциденту турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв відреагувати: "Ми навчимо зарозумілих людей на Заході, що ображати священні цінності мусульман не є свободою вираження поглядів".
Утім президент Ердоган не відмовив на запрошення Столтенберга і погодився зустрітися із представниками Швеції у Брюсселі пізніше цього тижня. На думку оглядачів, це може свідчити про потепління у його позиції.
Колишній посол Туреччини у Швеції Селім Кунералп вважає, що згода Ердогана приїхати у Брюссель сигналізує про зміну розрахунків Ердогана щодо того, де має бути його лояльність, зокрема через проблеми, з якими нещодавно зіштовхнувся його російський колега Путін.
Колишній дипломат у Twitter додає, що неприєднання Швеції до НАТО служить лише інтересам Путіна, і в Анкарі починають розуміти, що за інцидентом зі спалення Корану може стояти Росія.
"Я думаю, що повідомлення про те, що Москва маніпулює всією цією темою, коли спалили Коран, нарешті зрозуміла турецькій владі", - сказав Кунералп у коментарі для видання "Німецька хвиля". Видання аналізує, що позиція Туреччини у "шведському питанні" залежить значною мірою від США.
Туреччина вже давно виявляє інтерес до придбання американських винищувачів четвертого покоління F-16. Наприкінці травня президент США Джо Байден після привітання Ердогана з переобранням на посаду президента, заявив: "Він (Ердоган) все ще хоче працювати над чимось, щодо F-16. Я сказав йому, що ми хочемо укласти угоду зі Швецією, тож давайте це зробимо".
"Це очевидно та карта, яку хоче грати Ердоган", - цитує колишнього турецького дипломата Кунералпа "Німецька хвиля".
Угорщина - ще одна країна НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції на вступ. Наприкінці червня угорські законодавці відклали голосування щодо цього питання принаймні до осінньої сесії.
В уряді Віктора Орбана вважають, що шведські політики говорять "відверту брехню" про стан демократії в Угорщині, відтак угорські законодавці не певні, чи підтримувати вступ Швеції до Альянсу.
Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Як очікують, до Литви серед інших прибуде і президент США Джо Байден, він також має намір відвідати Британію та Фінляндію наступного тижня.
- Голос Америки
ЗАЕС під'єднали до резервної лінії електропередач, але "ситуація залишається вкрай нестабільною" - МАГАТЕ
ЗАЕС вперше за чотири місяці під'єднали до єдиної доступної резервної лінії електропередач, йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
"Ситуація з постачанням енергії на об’єкті залишається вкрай крихкою під час триваючого військового конфлікту та не є стабільною", - йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, адже це "підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою" на станції.
Повторне підключення лінії 330 кВ є важливим, оскільки протягом останніх кількох місяців ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.
До початку війни Росії в лютому 2022 року реактор мав чотири лінії 750 кВ, пояснює МАГАТЕ. Там додали, що під час конфлікту ЗАЕС сім разів втрачала енергопостачання за межами майданчика, змушуючи її тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори для електроенергії.
Тим часом нині державне енергетичне підприємство "Енергоатом" повідомило, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генштабу Шаптала спільно з президентом "Енергоатома" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком "опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції".
"Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться у повідомленні.
Про те, що Росія може готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС, й наказ про атаку може бути віддано у будь-який момент, днями повідомив голова розвідки України Кирило Буданов. У розмовах зі світовими лідерами Володимир Зеленський, як повідомляє Офіс українського президента, також переконує, що недостатня реакція світу на знищення Каховської дамби дає Кремлю змогу готувати теракт на ЗАЕС.
Деякі оглядачі в Україні кажуть, що ймовірність російського теракту на ЗАЕС сягає 90%. Але низка західних експертів, яких опитав Голос Америки, вважають: невідворотної загрози теракту Росії на Запорізькій АЕС чи використання Росією ядерної зброї проти України немає.
Вони кажуть також, що легковажити небезпекою теж не варто, зокрема? з огляду на останні події у Росії довкола ПВК "Вагнер", коли президент Путін може почуватись загнаним у кут, тож його поведінка може бути нестабільною.
Днями аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що за їхньою оцінкою, російські війська навряд чи спричинять навмисну "аварію" на ЗАЕС.
При цьому Росія, ймовірно, продовжує використовувати загрозу навмисного радіологічного інциденту, намагаючись стримати українські контрнаступальні дії та підтримку Заходу для України перед майбутнім самітом НАТО.
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