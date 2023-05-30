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"Не бачимо втоми від України" - генсек НАТО Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Заході не бачить ознак втоми від підтримки України.
"Усі стежать, чи є ознаки втоми в наших демократіях, у країнах НАТО та в партнерів щодо надання підтримки, але поки що ми цього не бачимо. Ми бачимо постійну сильну підтримку з різного політичного спектру в Європі та Сполучених Штатах", — сказав Столтенберг у своїй промові у вівторок, 30 травня, на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії.
За його словами, міністри закордонних справ НАТО під час зустрічі в Осло цими днями мають визначити порядок денний Вільнюського саміту альянсу, що запланований на липень цього року. Столтенберг додав, що на саміті в Литві країни НАТО посилять підтримку України.
“Я очікую, що коли ми зустрінемося у Вільнюсі... країни НАТО підтвердять і посилять свою підтримку України — політичну, економічну і, не в останню чергу, військову», — сказав він.
На своїй твіттер-сторінці генеральний секретар НАТО додав, що на саміті НАТО країни альянсу “продемонструють довгострокову відданість Україні та зміцнять свою оборону”.
Напередодні в інтерв'ю Голосу Америки голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що НАТО потребує України для того, щоб мати нову структуру безпеки в Європі та світі, й без України не може бути реальною нова безпекова система в Європі.
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"Країни НАТО підтвердять і посилять свою підтримку України", – Єнс Столтенберґ. Відео
"Усі слідкують, чи є ознаки втоми в наших демократіях у країнах НАТО та партнерах щодо надання підтримки, але поки що ми цього не бачимо. Ми бачимо постійну сильну підтримку з різного політичного спектра в Європі та США", – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
В Білому домі кажуть, що не підтримують напади всередині Росії
В Білому домі заявили у вівторок, що Сполучені Штати все ще збирають інформацію про повідомлення про удари безпілотників по Москві, підтвердивши, що Вашингтон не підтримує напади всередині Росії та зосереджений на допомозі Україні повернути свою територію.
"Ми бачили новини і все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Загалом ми не підтримуємо атаки всередині Росії", — йдеться в заяві речника Білого дому.
Представник Білого дому сказав, що Вашингтон "зосереджений на забезпеченні України обладнанням і навчанням, необхідним для повернення власної суверенної території", і вказав на російські атаки на Київ, який у травні 17 разів завдавали ударів з безпілотників або ракет.
Росія заявила, що українські безпілотники завдали ударів по багатих районах Москви у вівторок, націлившись на райони резиденцій президента Володимира Путіна та іншої російської еліти.
За словами мера Москви, в результаті інцидентів постраждали дві людини. Путін заявив, що напад у вівторок був спробою налякати і спровокувати Росію, і що протиповітряна оборона навколо столиці буде посилена.
МВФ попередньо схвалив перегляд програми та покращив оцінки економіки України
Перший перегляд програми Розширеного фінансування для України отримав погодження на рівні персоналу, оголосили сьогодні в Міжнародному валютному фонді. Це відкриває шлях для другого траншу обсягом майже 900 мільйонів доларів, за умови схвалення виконавчим правлінням фонду.
В рамках програми загальним обсягом 15,6 млрд дол., затвердженої наприкінці березня, Україна вже отримала 2,7 млрд доларів.
Всі кількісні критерії програми було виконано, повідомили у Фонді за результатами перегляду.
Голова місії Фонду Гевін Грей наголосив на "визначній стійкості" української економіки, що дало підстави Фонду покращити оцінку української економіки до 1-3 відсотків зростання ВВП, з оцінок на час схвалення програми, які складали від мінус 3% до плюс 1%, коли програму було затверджено.
"На додаток до жахливих гуманітарних жертв, російське вторгнення до України продовжує мати спустошливий вплив на економіку, - йдеться в повідомленні МВФ. - Під час зими Україна зіткнулась зі спустошливими атаками на критичну інфраструктуру і ракетні обстріли тривають по всій країні. Попри це українська економіка виявляє визначну стійкість - економічна діяльність в першому кварталі потужно відновилась і енергосистема відновлюється після атак на критичну інфраструктуру, стабілізовані ринки валюти, інфляція почала уповільнюватись".
Важливим кроком для успішного перегляду стало те, що Верховна Рада напередодні затвердила законопроект 8401 в першому читанні. Законопроект зокрема передбачає повернення до довоєнних рівнів оподаткування для певної категорії малого бізнесу. Затвердження законопроекту демонструє донорам готовність українського уряду приймати складні рішення, каже керівник місії Фонду Гевін Грей.
Потреби України великі, донори готові допомогти, але важливо з точки зору розподілу тягаря, щоб український уряд відіграв свою рольГевін Грей
"Потреби України великі, донори готові допомогти, але важливо з точки зору розподілу тягаря, щоб український уряд відіграв свою роль. Це важливо, щоб забезпечити готовність донорів підтримувати Україну, як вони і заявляли", - сказав Грей відповідаючи на питання Голосу Америки про те, як знайти баланс між необхідністю забезпечити бюджетні надходження та підтримати економічне відновлення в Україні.
"Закон має три компоненти: перше - поновлення перевірок, друге - повернення касових апаратів - це адміністративні заходи, які широко розглядаються, як важливі для рівних правил гри в Україні. Також є зміни до спрощеного режиму оподаткування, що означає повернення до довоєнних рівнів", - додав Грей і сказав, що обговорення цієї реформи тривали з минулого року.
Серед наступних кроків в рамках програми, які, за очікуваннями, Україна втілить восени - повернення системи декларування активів, а також заходи в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
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