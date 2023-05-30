"Не бачимо втоми від України" - генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Заході не бачить ознак втоми від підтримки України.

"Усі стежать, чи є ознаки втоми в наших демократіях, у країнах НАТО та в партнерів щодо надання підтримки, але поки що ми цього не бачимо. Ми бачимо постійну сильну підтримку з різного політичного спектру в Європі та Сполучених Штатах", — сказав Столтенберг у своїй промові у вівторок, 30 травня, на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії.

За його словами, міністри закордонних справ НАТО під час зустрічі в Осло цими днями мають визначити порядок денний Вільнюського саміту альянсу, що запланований на липень цього року. Столтенберг додав, що на саміті в Литві країни НАТО посилять підтримку України.

“Я очікую, що коли ми зустрінемося у Вільнюсі... країни НАТО підтвердять і посилять свою підтримку України — політичну, економічну і, не в останню чергу, військову», — сказав він.

На своїй твіттер-сторінці генеральний секретар НАТО додав, що на саміті НАТО країни альянсу “продемонструють довгострокову відданість Україні та зміцнять свою оборону”.

Напередодні в інтерв'ю Голосу Америки голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що НАТО потребує України для того, щоб мати нову структуру безпеки в Європі та світі, й без України не може бути реальною нова безпекова система в Європі.