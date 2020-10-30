Члени НАТО стурбовані суперечками з Туреччиною - у Держдепі хочуть, щоб вона лишилась частиною Заходу

Сполучені Штати підштовхують країни НАТО до діалогу з Туреччиною сподіваючись залагодити розбіжності, які призвели до її зближення з Росією, але принаймні один із союзників готується до подальших потрясінь.

Греція, яка є частиною тривалої суперечки з Туреччиною з приводу прав і ресурсів у східному Середземномор'ї, в останні тижні неодноразово приводила свої військово-морські сили в стан бойової готовності.

Міністр оборони Нікос Панайотопулос висловив побоювання, що напруженість між двома країнами є частиною більш широкої картини.

Ми звісно працюємо над тим, щоб Туреччина залишилась із Заходом

Туреччина «стає все більш впевненою в своїх силах», що поєднується з посиленням «агресивної риторики, конфронтаційним ставленням та ревізіоністською політичною позицією», зазначив Панайотопулос в четвер під час відеоконференції Німецького фонду Маршалла.

«У якийсь момент потрібно щось робити, - сказав він. - На жаль, це тягне за собою деякі неприємні моменти».

За словами Панайотопулоса та інших офіційних осіб, ця нова агресивність особливо яскраво проявилася в середу, коли президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив з критикою на адресу Заходу і Францію під час виступу перед членами своєї політичної партії.

Турецький лідер заявив, що Захід «повертається в період варварства».

Як повідомляє журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін, помічник держсекретаря США з питань політично-військових справ Кларк Купер цього тижня заявив, що Туреччина "поводиться провокативно".

"Ми звісно працюємо над тим, щоб Туреччина залишилась із Заходом", - наводить слова чиновника Селдін.

При цьому Купер відзначив, що важливо недопустити, щоб дезінформація, або дестабілізуючі дії з боку Москви посіяли розбрат. Повідомляється, що високопосадовець Держдепу заявив, що Москва є єдиною стороною, яка б виграла від розриву між Туреччиною і Заходом.

У західних країн, особливо у членів НАТО, викликали обурення недавно проведені Туреччиною випробування російської системи протиповітряної оборони С-400.

Панайотопулос вважає, що Туреччина активує російську систему досить скоро, і що у НАТО може не вистачити часу для значущих заходів.

Помічник держсекретаря США з питань політично-військових справ Кларк Купер днями відзначив, що на Туреччину можуть чекати санкції з боку США, якщо вона активує російську систему С-400.

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