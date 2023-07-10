Столтенберг: Туреччина погодилась ратифікувати вступ Швеції в НАТО 

"Ми зіткнулися із потенційним варіантом, коли Україна могла опинитись на низькій межі боєпрепасів, або навіть вичерпати їх зовсім – у той час, коли росіяни використовують свої ракети не лише проти військових, але й проти цивільних".

Надання Україні касетних боєприпасів було дуже важким рішенням для адміністрації Білого Дому та президента Байдена особисто, - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Але це було рішення, яке Вашингтон ухвалив, виходячи з низки вагомих обставин", - сказав Міллер, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу 10 червня.

"По-перше, Україна зараз перебуває в розпалі контрнаступу та потребує величезної кількості артилерії. Просто зараз запаси артилерії, яка їм потрібна, закінчуються. Тож нам потрібно було заповнити прогалину від моменту, коли ці запаси закінчаться, до моменту, коли ми зможемо надати їм нові, на основі виробництва, яке ми запустили за останні кілька місяців, як в США, так і за кордоном. І тому ми зіткнулися із потенційним варіантом, коли Україна могла б опинитись на низькій межі боєприпасів або навіть вичерпати їх зовсім – у той час, коли росіяни використовують свої ракети не лише проти військових, але й проти цивільних", – пояснює рішення адміністрації Білого Дому Метью Міллер, речник Держдепартаменту США.

Окрім того, за словами Міллера, росіяни використовують касетні бомби зі значно вищим рівнем нерозірваних суббоєприпасів, ніж ті, які США надають українцям, приблизно 40% проти 2,5%. Він наголосив, що у цій ситуації був вибір або залишити Україну без можливості захищатися, або надати українцям касетні боєприпаси, отримавши серйозні застереження щодо їхнього використання.

"По-перше, і найважливіше, вони зобов’язалися використовувати їх лише проти військових цілей. Тобто українці не використовуватимуть ці бомби проти цивільного населення. Що загалом має сенс, оскільки ми говоримо про цивільне населення України. І по-друге, вони проведуть широкі операції з розмінування після завершення цих бойових дій, у чому ми їх підтримаємо. Тут важливо, щоб українці планували робити таке розмінування у будь-якому випадку. Оскільки, як я зазначав раніше, Росія використовує касетні бомби від початку цієї війни, і це касетні бомби з високим рівнем смертності. Тож українцям все одно доведеться проводити ці операції з розмінування. Коли ми розглядали обидві сторони цієї ситуації, то рішення надати ці боєприпаси, яким би важким воно не було, воно мало сенс", - наголосив Метью Міллер, речник Держдепартаменту США.

Також, Вашингтон провів низку консультацій із союзниками та партнерами, перед тим як надавати Україні касетні боєприпаси.

"У нас була низка розмов з країнами, і є країни, які озвучили свою позицію публічно. Але, як я вже сказав раніше, ми не вважаємо, що це стане проблемою, яка може порушити єдність між нашими союзниками та партнерами", - додав Міллер.

Як повідомляв Голос Америки, понад 110 країн світу ратифікували Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), ухвалену 2008 року, що забороняє виробляти, використовувати чи передавати касетні боєприпаси. США, Україна, Росія не приєднались до цієї угоди.

У США з 2011 року діє закон, що забороняє експортувати або надавати як допомогу касетні бомби з рівнем відмови суббоєприпасів понад 1%. У Пентагоні запевняють, що їхні випробування 2020 року показали рівень відмов не вище 2,35%.