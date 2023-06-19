Генсек НАТО: На саміті у Вільнюсі не буде запрошення для вступу України 

Перебування у стані очікування на запрошення до НАТО - це не є безпечне місце для України. Про це сьогодні заявив колишній генеральний секретар НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США.

Розмова стосувалася зусиль Заходу зі створення гарантій безпеки для України та стратегії підготовки до саміту НАТО в липні.

Андерс Фог Расмуссен вважає, що неспроможність розширити гарантії безпеки Україні з боку НАТО підбурює Путіна до дій, а не запобігає його агресивній політиці, як це формулюють ті, хто побоюється, що вступ України до НАТО “провокуватиме” Росію.

Якщо ставити членство в НАТО у залежність від припинення бойових дій, то навпаки створюється стимул для продовження війни

Нейтралітет не гарантує безпеки, каже Фог Расмуссен. “Я часто чую аргумент, що ми не можемо гарантувати Україні членства у НАТО зараз через те, що йде війна. Це надзвичайно небезпечний аргумент. Якщо ставити членство в НАТО у залежність від припинення бойових дій, то навпаки створюється стимул для продовження війни”, – каже колишній очільник Альянсу.

На думку Расмуссена, Україні вже відповідає усім критеріям вступу до НАТО і могла б претендувати на це без виконання Плану дій щодо членства, так званої дорожньої карти дій, котрої не вимагалося від Фінляндії та Швеції. Расмуссен наголосив, що Україна продемонструвала таку ефективність на полі бою, що вже не потребує жодного Плану дій для членства у НАТО. “Українська армія, мабуть, найбільш боєздатна армія Європи”, - додав доповідач.

“Надавши Україні запрошення на вступ до НАТО, ми сигналізуємо Путіну: наші двері відкриті для України і ти не є швейцаром на цих дверях”, – сказав Фог Расмуссен.

Він також наголосив, що Україні знадобляться гарантії безпеки, доки триватиме процес її вступу до НАТО. Фог Расмуссен нагадав, що такі гарантії прописані у Київському безпековому компакті, презентованому минулої осені у Києві. У ньому йдеться насамперед про необхідність поставляти Україні зброю, допомогу з підготовки військових, посилена співпраця у сфері розвідки між Україною та її партнерами, розбудова української оборонної промисловості тощо.

Йдеться про гарантії безпеки, подібні до тих, які Ізраїль отримав від Сполучених Штатів. Це не замінить членства України в НАТО, каже Фог Расмуссен, але допоможе захищатися від російської агресії на цьому шляху.

Якщо Україна не почує у Вільнюсі конкретних заяв від НАТО щодо майбутнього членства, то це викличе суттєве розчарування і демотивацією, вважає Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, який також взяв участь у дискусії.

Україна вже склала іспит, щоб довести, що спроможна стати реальним членом НАТО. І складає його щодня на полі бою.

“Україна вже склала іспит, щоб довести, що спроможна стати реальним членом НАТО. І складає його щодня на полі бою”, - сказав Єрмак. Крім того, він вважає, що відсутність відповідного посилу від НАТО у Вільнюсі наповну використає проти України і “російська пропагандистська машина”.