Столтенберґ: ми допомагаємо Україні рухатися до членства в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації. Він заявив про це 10 січня в Брюсселі перед початком засідання Комісії Україна-НАТО за участю віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

«Ми допомагаємо Україні рухатися до членства в НАТО, впроваджуючи реформи, відповідаючи стандартам НАТО. І ми дуже чітко заявили, що ніколи не підемо на компроміс щодо права кожної нації в Європі вибирати свій власний шлях, включно з тим, до яких домовленостей із питань безпеки вона хоче долучитися», – сказав генсекретар.

Він також вкотре наголосив, що рішення щодо членства України ухвалюватимуть вона сама і союзники в НАТО.

«Ніхто інший не має права говорити про це. Я раніше вів переговори з Росією як прем’єр-міністр Норвегії, і знаю, що з Росією можна укладати угоди. І ми також бачили це в ширшому контексті НАТО раніше – щодо контролю над озброєннями та в інших сферах. Тому ми наполегливо працюємо над мирним політичним шляхом і готові продовжувати співпрацю з Росією, щоб спробувати знайти цей шлях до мирного вирішення», – заявив Столтенберґ.

Водночас, за його словами, Захід має бути готовим до того, що Росія «знову обере застосування збройної сили, конфронтацію замість співпраці».

«А отже, ми також повинні дуже чітко послати Росії сигнал, що ми єдині і що будуть серйозні витрати, економічні, політичні витрати для Росії, якщо вони знову використають військову силу проти України. Але я не думаю, що ми можемо очікувати, що зустрічі цього тижня вирішать старі питання. Ми сподіваємося на те, що ми зможемо домовитися про шлях вперед, що ми зможемо домовитися про низку зустрічей, що ми зможемо домовитися про процес», – сказав Столтенберґ.

Зі свого боку, Стефанішина закликала «усвідомлювати, що вимоги Росії до союзників не можна розглядати як переговорну позицію».

«Агресор не може ставити умови, поки російські танки не відійдуть від кордону України. Ми бачимо, як Росія намагається перенести дискусію, погрожуючи новою війною, не просуваючись на жоден крок уперед до мирного врегулювання в рамках мінсько-нормандського формату. Те, що робить Росія, – це намагання нав’язати свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів», – заявила вона.

У Женеві 10 січня розпочалися американсько-російські переговори на платформі «Стратегічного діалогу з безпеки». Їх проводять спеціально сформовані делегації. У Брюсселі заплановане засідання Комісії Україна-НАТО, яке скликав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ, що передує запланованим переговорам Росія-НАТО, призначеним на 12 січня. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Переговори відбуваються на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.

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