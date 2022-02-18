НАТО - Організація Північноатлантичного договору. Експлейнер

Створена у 1949 році, Організація Північноатлантичного договору "гарантує свободу та безпеку своїм членам політичними та військовими засобами."



Україна вважається одною із країн-партнерів організації.



Протягом більше двох десятиліть НАТО працює над розбудовою партнерства й із Росією. У 2014 році практичне співробітництво було призупинено. Що це означає?



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