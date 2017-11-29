Зростаюча військова міць Росії і Китаю збільшує ризик виникнення війни – доповідь НАТО

У НАТО бачать зростаючий виклик з боку Росії і Китаю, ризик спалаху війни

Зростаюча військова потужність Китаю та Росії кидатиме виклики для трансатлантичного альянсу в найближчі роки, а заходи НАТО, спрямовані на посилення своїх можливостей, можуть призвести до нових перегонів озброєнь на кшталт «холодної війни», - йдеться в доповіді НАТО.



У звіті, що видається що чотири роки, названо 20 глобальних тенденцій, які можуть вплинути на Альянс до кінця 2035 р., - починаючи від штучного інтелекту та прискорення розвитку технологій до зміни клімату та зростаючої нерівності.



Генерал Деніс Мерсьє, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації, заявив інформаційному агентству Reuters, що звіт свідчить про більший ризик виникнення великої міждержавної війни, ніж у звіті НАТО 2013 року.



«Ми бачимо значне збільшення ризику виникнення великого міждержавного конфлікту», - заявив Мерсьє в інтерв'ю, яке він дав журналісту Reuters за лаштунками Берлінської конференції з питань безпеки.



Його команда навесні оприлюднить додаткову доповідь, в якій міститиметься інформація про те, що НАТО має зробити, щоб реагувати на ці тенденції.



«Глобальне усвідомлення є більш необхідним, ніж раніше. Ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію», - сказав Мерсьє, відзначаючи, що глобалізація означає, що НАТО має зважити фактори поза межами свого регіону, включаючи військову експансію Китаю та Індії.



Легкий доступ до технологій та глобальний характер кіберпростору полегшить розширення терористичних мереж, загрожуючи існуючій майже монополії, яку державні суб'єкти мають у галузі високотехнологічної зброї, зазначають автори звіту.



Екологічні фактори також відіграватимуть більшу роль, від більш високих темпів стихійних лих до посилення відкриття Арктики, йдеться в доповіді, а також зростання глобального боргу та зменшення довіри до фінансових установ.



У звіті вказується, що витрати на оборону почали зростати після анексії Росією українського Криму у 2014 році, а прогнози передбачають подальше збільшення до 2045 року.



Але автори попереджають, що збільшення витрат «може створити безпекову дилему та розпочати перегони озброєнь, як це було під час ‘холодної війни’».



«Конкуруючі бюджетні пріоритети та фіскальні обмеження в державах-членах НАТО можуть перешкоджати їх здатності задовольнити вимоги Альянсу у майбутньому», - йдеться у звіті.



Мерсьє заявив, що у НАТО вже працюють над розширенням своїх можливостей у сфері кібердомену і забезпеченням кіберзахисту в кожній збройовій системі та мережі з самого початку.



«У НАТО ми знаходимося під постійним нападом в кіберпросторі», - сказав він, зазначивши, що Альянс до сих пір виявився «непоганим» у самозахисті, але повинен залишатися пильним, - заявив генерал Деніс Мерсьє.

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