НАТО проведе найбільші навчання за 15 років

Норвегія стане центральним регіоном для Trident Juncture – найбільших військових навчань НАТО з 2002 року.

Навчання триватимуть два тижні з 25 жовтня і до них буде долучено 40000 військових з 30 країн. Навчання відбуватимуться на території з Фінляндії та Балтійського моря на сході до Ісландії на заході.

Ми не бачимо причин для початку протистояння в Арктиці, однак, воно з легкістю може переміститись сюди, якщо почнеться деінде

Командні навчання в штабах буде проведено протягом 14-23 листопада.

Норвегії вдалось переконати союзників по НАТО в тому, що акумуляція військових сил Росією в регіоні має бути причиною для занепокоєння в Альянсі.

Осло також переконало Вашингтон подвоїти кількість морських піхотинців США, присутніх в Норвегії. "Ми не бачимо причин для початку протистояння в Арктиці, однак, воно з легкістю може переміститись сюди, якщо почнеться деінде", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Айне Еріксен Сьорейде в коментарі Reuters.

"Це, звичайно, через військову розбудову Росії, особливо на Кольському півострові", - додала вона.

Норвегія має наземний кордон з Росією довжиною 196 кілометрів і російський флот має свою основну базу в Сєвєроморську у 100 кілометрах від кордону з Норвегією на Кольському півострові, регіоні, усіяному базами ВМС та військовими зонами з обмеженим доступом.

"Норвегія є потужним членом НАТО і господаркою навчань", - написала у Twitter речниця НАТО Она Лунгеску.

"Сили Великобританії прибудуть до Норвегії. Основні сили готуються до відправки, а логістичний підрозділ 104 бригади вже розташований в Європі задля забезпечення успіху", - йдеться у твіті збройних сил Британії.

"40 000 учасників, 130 літаків та 70 кораблів з більше ніж 30 країн - таким буде масштаб ​ # TridentJuncture і це лише початок", - йдеться у дописі спільного командування НАТО.

"Зустрічайте серце Trident Juncture – корабель США Mount Whitney. З цього бойового кора,ля, адмірал Джеймс Фогго, командир Спільних сил НАТО, контролює 40 000 військових в Норвегії", - пише у Twitter спільний корпус Німеччини та Нідерландів.

Норвегію турбує, що напруга між Росією та Заходом заторкне арктичний архіпелаг Свальбард через зростання зацікавленості у цінній арктичній нафті та нових маршрутах постачання нафти та газу.

Росія з 2008 року створила, або поновила роботу шести військових баз, що загрожує зменшити навігаційні можливості Альянсу, пише Reuters.

Згідно до угоди 1920 року, Норвегія має суверенні повноваження на архіпелазі, однак, громадяни країн - підписантів угоди можуть оселятись там без візи. Серед них – Росія

Норвегія збільшує економічну діяльність на Свальбарді, розташованому між континентальною Норвегією та Північним Полюсом.

Традиційна промисловість - видобуток вугілля не є прибутковим, тому Осло розвиває туризм, наукові дослідження та рибальство.

Росія також зацікавлена в Свальбарді. Згідно до угоди 1920 року, Норвегія має суверенні повноваження на архіпелазі, однак, громадяни країн - підписантів угоди можуть оселятись там без візи. Серед них – Росія.

Зараз 467 росіян є зареєстрованими мешканцями Свальбарду.

Після анексії Криму Росією в 2014 році а також посилення навчань російського флоту в Арктиці, Свальбард піднявся в порядку денному НАТО.

Росія провела модернізацію Північного флоту, додавши 23 нові кораблі, включаючи два атомні підводні човни, цитує Reuters інформацію подану на сайті російського Міністерства оборони. Також було оголошено про плани подальшої модернізації. Голова Генерального штабу Росії заявляв, що Росія "відновила свою присутність в стратегічних регіонах Арктичного океану і забезпечила безпеку своєї економічної діяльності".

Звичайно, Америка має зміцнити гру на Арктиці. Це безсумнівно

Американські військові також більше уваги приділяють Арктиці, особливо з огляду на те, що глобальне потепління відкриває нові можливості транспортування нафти та мінеральних ресурсів.

"Звичайно, Америка має зміцнити гру на Арктиці. Це безсумнівно", - говорив міністр оборони США Джим Маттіс минулого року.

Норвегію також непокоїть, що Росія може заблокувати рух сил НАТО, захопивши контроль над так званим розривом ГІУК – регіоном на півночі Атлантичного океану між Гренландією, Ісландією та Британією.

"Ми мусимо дотримуватись старої місії НАТО – забезпечити роботу комунікацій та проходження поставок через Атлантику. Саме цьому ми і навчаємось, як пересувати багато військових, машин та кораблів", - заявив міністр оборони Норвегії Френк Бекке-Йенсен в коментарі Reuters.

Дивіться також: Революційний Майдан: мандрівка у віртуальну реальність