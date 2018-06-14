Лідера російської опозиції Олексія Навального звільнено з в’язниці

У четвер звільнено з в’язниці лідера російської опозиції Олексія Навального. Минулого місяця його було засуджено на 30 днів позбавлення волі з приводу ролі в організації масових протестів проти президента Путіна.

«Я знову з вами після 30-денної ділової подорожі, написав він на сторінці Twitter. – Я дуже щасливий, що знову на волі».

Навальний і сотні його прихильників були затримані під час протестів у травні в Москві та десятках інших міст напередодні інавгурації Путіна на ще один шестирічний президентський термін. Його було звинувачено в заохочуванні до недозволених мітингів, за що суд у Москві запроторив його до в’язниці.

Навальному, який також був організатором масових вуличних протестів у час поновного обрання Путіна на посаду у 2012 році, заборонили у березні кандидувати на президентську посаду з приводу вироку за звинуваченням у фінансових злочинах. Він твердить, що звинувачення сфабриковано.

Останніми роками, за влаштування протестів, його було засуджено на кількатижневі терміни позбавлення волі.

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