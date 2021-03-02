США і ЄС одночасно оголосили нові санкції проти Росії за отруєння і ув’язнення Навального

Адміністрація президента США Джо Байдена та Європейський Союз 2-го березня одночасно оголосили про запровадження нових санкцій стосовно Росії у зв’язку з отруєнням та ув’язненням російського опозиційного діяча Олексія Навального.

Навального заарештували у Москві і засудили до понад двох років в’язниці, коли він у січні повернувся з Німеччини, де його кілька місяців лікували після отруєння в Росії нервово-паралітичною речовиною.

Його арешт викликав протести в Росії, під час яких було затримано приблизно 11 000 людей.

Європейський Союз ще у жовтні 2020 року запровадив санкції проти Росії, заявивши про відповідальність Москви за застосування забороненої міжнародними угодами хімічної зброї.

Оголошені 2 березня нові європейські санкції є першим застосуванням європейського закону, так званого «закону Магнітського», що передбачає замороження активів у ЄС і заборону на в’їзд особам звинуваченим у порушеннях прав людини.

ЄС назвав під санкціями чотирьох посадовців: Олександра Бастрикіна, голову Слідчого комітету Російсії, Ігоря Краснова, генерального прокурора, Віктора Зотова, керівника Національної гвардії, та Олександра Калашникова, голову російської в’язничної служби.

Санкції щодо них Брюссель пояснив «їхньою роллю у свавільному арешті, переслідуванні та ув’язненні Олексія Навального, а також в утисках мирних протестів проти незаконного поводження з ним».

Вашингтон оголосив, що нові американські санкції проти російських посадовців та установ запроваджені у зв’язку з отруєнням та ув’язненням Навального.

Адміністрація Байдена одразу не назвала російських посадовців під санкціями, але повідомила, що йдеться також про 14 установ, які причетні до виробництва біологічних та хімічних речовин.

Це перші санкції оголошені проти Росії новою адміністрацією США.

Адміністрація Дональда Трампа не вдавалася до дій проти Росії у зв’язку з отруєнням Навального, хоча європейські союзники та Організація заборони хімічної зброї назвали речовину, сліди якої виявили у російського опозиціонера, різновидом нервово-паралітичної отрути військового зразка “Новічок”.

Інцидент з 44-річним Олексієм Навальним стався у серпні 2020 року, коли він летів з сибірського міста Томська до Москви.

Літак здійснив термінову посадку і пасажира забрали до лікарні в Омську, де лікарі не могли пояснити причину стану Навального.

Через кілька днів його непритомного евакуювали до Німеччини, де в його організмі виявили сліди отрути.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляла, що в її уряду немає сумнівів у тому, що Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною збройного зразка класу "Новічок".

Російська влада та особисто президент Путін відкинули звинувачення в отруєнні, але Путін фактично визнав, що агенти спецслужб таємно стежити за опозиціонером.

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