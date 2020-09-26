Сенатори США запропонували санкції у зв'язку з отруєнням Навального, один із авторів згадав шкідливі дії Росії в Україні

Група cенаторів США запропонувала запровадити санкції проти російських офіційних осіб у зв'язку з отруєнням політика Олексія Навального. Про це йдеться у законопроекті, опублікованому на сайті сенатора-демократа Крісa Кунса (штат Делавер).

Документ передбачає санкції проти російських чиновників, «причетних до грубих порушень міжнародного права», включно з «недавнім отруєнням» Навального.

Імена і посади осіб, щодо яких можуть запровадженні обмеження, у документі не уточнюються.

Серед можливих санкцій у законопроекті вказані заморозка активів і відмова у видачі віз.

"Уряд Путіна має довгу та огидну історію використання вбивств та замахів на вбивства, щоб заглушити громадян Росії у країні та за її межами, які привернули увагу до корупції та порушень з боку режиму. У час, коли Росія продовжує втручатись у наші вибори та здійснювати інші шкідливі дії, які роблять світ більш небезпечним, у таких країнах, як Білорусь, Україна та Сирія, цей двопартійний законопроект прагне притягнути Путіна та його внутрішнє коло до відповідальності", - відзначив Кунс на своїй сторінці у Twitter.

Уряд Путіна має довгу та огидну історію використання вбивств та замахів на вбивства, щоб заглушити громадян Росії у країні та за її межами, які привернули увагу до корупції та порушень з боку режиму

Законопроект вимагає від американської влади відзвітувати перед Конгресом про те, що їм відомо про фінанси президента Росії Володимира Путіна і його оточення.

Крім того, він зобов'язує Білий дім відзвітувати, чи порушила, на його думку, Росія закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї.

У Німеччини заявили, що проведені дослідження виявили у Навального речовину з групи «Новічок». У Кремлі відзначали, що отруйних речовин в організмі Навального до його вивезення до Берліна виявлено не було.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров, у свою чергу, підкреслив, що Росія не залишить без відповіді нові санкції Заходу в разі їх запровадження.

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