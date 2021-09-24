Український підзрозділ хімічного захисту проходить оцінювання НАТО в рамках навчань "Репід Трайдент".

В рамках українсько-американських навчань "Репід Трайдент" експерти НАТО оцінять готовніть українського підрозділу Радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил України. Група експертів-оцінювачів розпочала свою роботу 24 вересня, повідомили в українському Міністерстві оборони.

Оцінювання надасть пізрозділу можливість заступити на чергування у складі сил негайного реагування НАТО і виконувати завдання за призначенням разом із підрозділами армій європейських країн та США, заявили у відомстві.

Загалом, у навчаннях "Репід Трайдент", що тривають з 20 вересня, беруть участь більше 6 000 військових з 15 країн, Навчання відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.

США у цих навчаннях представляють військові ударної бригадної групи Національної гвардії Сухопутних сил США штату Вашингтон. Вони з квітня 2021 року перебувають у навчальному центрі поблизу Яворова.

Ці навчання вперше включають спільні стрибки українських та американських десантників, повідомила Місія США при НАТО. Співпрацю спрямовано на підвищення боєготовності та обороноздатності, підкреслили дипломати.

Під час повітряно-десантної тренувальної операції військові продемонстрували передові методи швидкої висадки та повернення з бойового пункту призначення.

Учасники навчань також спільно відпрацьовували операцію із бойових дій та захисту населення у місті. Для цього на полігоні було збудоване умовне селище.

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