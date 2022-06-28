“Перенавчатися на сучасні винищувачі потрібно вже зараз”, - українські авіатори у Вашингтоні.

Представники Повітряних Сил України закликають законодавців США надати Україні системи протиповітряної і протиракетної оборони та в майбутньому включити до пакету допомоги американські винищувачі та вертольоти.

"Ми можемо скоротити терміни навчання для забезпечення початкових функцій, які нам потрібні просто тут і просто зараз. Але потрібно враховувати, що навчання потребують не лише льотчики, але й технічний персонал, наземний персонал. Тож цей законопроект дуже перспективний для нас".

У суботу, 25-го червня, українські авіатори завершили кількаденний візит до столиці США, Вашингтону. Представники ПС ЗСУ зустрілися із американськими посадовцями в Держдепі, Пентагоні, членами Палати представників та Сенату.

“У нас критична ситуація із загрозами російських ракетних ударів. Зокрема йдеться про крилаті ракети, які продовжують тероризувати наші міста, а також російську тактичну авіацію на сході та на півдні України. Як приклад, в ніч на 25-те червня було випущено 51-ну крилату ракету по українським містам. На жаль, українські військові змогли перехопити лише 4-ри із них. Тобто, ми намагаємось зберігати українські міста, зберігати життя наших громадян, але не маючи сучасних засобів ППО в достатній кількості, це практично, неможливо. Наразі, це наш перший приорітет”, - розповів у ексклюзивному коментарі для “Голосу Америки” командир авіаційної ланки ВПС України із позивним “JUICE”, під час візиту до американської столиці.

Наступним пріоритетом після ППО делегація Повітряних Сил України у Вашингтоні називає надання сучасних, багатофункціональних американських винищувачів четвертого покоління.

“На жаль, із радянськими літаками вкрай складно ефективно боротися проти авіації РФ. Звісно, наші льотчики та наземний персонал роблять усе можливе, але зі старими радарами, зі старими ракетами, наша ефективність дуже низька. Такі винищувачі, як F-35, - це поки що нереально для нас. Тож ми просимо винищувачі, які вже перевірені в бою, яких можна отримати в достатній кількості і які ми можемо обслуговувати. На які ми можемо швидко перенавчитися”, - наголошує “JUICE”.

17-го червня в Палаті представників внесли законопроект про тренування українських військових на F-16 та F-15. Авторами документу виступили - республіканець Адам Кінзінґер та демократка Крісті Хулаган. Конгресмени уточнюють, що наразі не йдеться про надання самих винищувачів, однак вони закликають вже зараз розпочати тренування українських авіаторів на сучасних літаках. Українські пілоти називають цю ініціативу чудовим першим кроком.

“Такі літаки як F-16, F-15 або FA-18 вони є по суті, ровесниками наших МІГ-ів та СУ-шок. Це таке саме 4-те покоління. Тобто, ці літаки схожі та опанувати їх пілотування не буде великою проблемою для наших льотчиків із величезним досвідом. Але інша справа - це новітні системи озброєння, новітні радари, ракети, західні тактики їхнього ефективного застосування в бойових умовах”, - розповідає Голосу Америки український пілот.

За словами українських авіаторів, в умовах мирного часу перенавчання на сучасні винищувачі із радянських може зайняти один рік. Процес також залежить від конкретного літака та попереднього досвіду. Однак в умовах активної війни з РФ, ПС ЗСУ розраховують максимум на 6-ть місяців тренувань. Відповідний термін є спільним прогнозом української сторони та представників військово-повітряних сил США. “Принаймні для перших, найдосвідченіших груп”, - наголошують авіатори.

“Якщо ми кажемо про багатофункціональний винищувач, ми можемо поставити в пріоритет протиповітряну оборону. Підготувати льотчиків до дій повітря-повітря. А потім вже навчати іншим функціям, таким як прорив ворожої ППО, атаки наземних цілей і т.д. Тобто, ми можемо скоротити терміни навчання для забезпечення початкових функцій, які нам потрібні просто тут і просто зараз. Але потрібно враховувати, що навчання потребують не лише льотчики, але й технічний персонал, наземний персонал. Тож цей законопроект дуже перспективний для нас”, - пояснює “JUICE”.

Окрім озвучення нагальних потреб та актуальної ситуації на полі бою, у Вашингтоні українські авіатори також поділися власним досвідом ведення війни з РФ.

За словами командира авіаційної ланки ВПС України, із позивним “JUICE”, в першу чергу делегація хотіла висловити подяку, як американському народу так і американському уряду за їхню підтримку. Це стосується “як надання зброї, так і гуманітарної, економічної допомоги Україні, без якої ми, мабуть, не змогли би тримати оборону, як ми робимо це зараз”, - підсумовує український льотчик в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки.

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