На Львівщині стартували масштабні військові навчання "Репід Трайдент"

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ на Львівщині відбулось урочисте відкриття організованих Україною та США військових навчань "Репід Трайдент-2021", повідомили в українському Міністерстві оборони.

В навчаннях, якими керують Сухопутні війська України, беруть участь військові ще 14 країн, включаючи США, Британію, Болгарію, Канаду, Грузію, Німеччину, Італію, Йорданію, Литву, Молдову, Пакистан, Польщу, Румунію та Туреччину.

"Переконаний, що ці навчання — це не лише черговий етап удосконалення військової майстерності. Вони є важливим кроком на шляху до євроінтеграції України. Адже посиляться оперативні можливості наших військ, покращиться рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних Сил України, США та партнерів НАТО", - заявив керівник навчань "Репід Трайдент - 2021" бригадний генерал Владислав Клочков, повідомляє Міноборони України.

Участь у навчаннях візьмуть військові ударної бригадної групи Національної гвардії Сухопутних сил США штату Вашингтон. Вони з квітня 2021 року перебувають в навчальному центрі поблизу Яворова.

"Через ці навчання та Спільну навчальну групу в Україні, Сухопутні сили США підтримують навчання та розбудову обороноспроможності України", - йдеться в прес-релізі американських Сухопутних сил.

Вперше в історії Rapid Trident проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою, повідомили в Сухопутних військах ЗС України.

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