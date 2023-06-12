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В Німеччині розпочались найбільші за історію НАТО навчання ВПС
У понеділок в Німеччині розпочалися найбільші в історії НАТО навчання повітряних сил.
Навчання Air Defender 2023, які триватимуть до 23 червня, планувалися давно і мають на меті продемонструвати можливості Альянсу в умовах високої напруженості з Росією.
Перші літаки злетіли в небо в понеділок вранці з аеродромів на півночі Німеччини.
Близько 10 000 учасників і 250 літаків з 25 країн беруть участь в навчаннях, сценарій яких передбачає напад на одну з країн НАТО.
Сполучені Штати направляють 2000 військовослужбовців Національної гвардії США та близько 100 літаків.
"Навчання є сигналом — сигналом перш за все нам, сигналом для нас, країн НАТО, а також для нашого населення, що ми в змозі реагувати дуже швидко... що ми зможемо захистити Альянс. у разі атаки", – сказав командувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц телеканалу ZDF.
Герхарц сказав, що запропонував навчання у 2018 році, мотивуючи це тим, що анексія Криму Росією підкреслила необхідність мати можливість захистити НАТО.
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- Голос Америки
Успіх України у контрнаступі може наблизити мир, а не віддалити його - Блінкен
Успіх України у контрнаступі може наблизити мир, а не віддалити його. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні в понеділок.
"Успіх України у контрнаступі зробить дві речі. Він зміцнить її позиції за будь-яким столом переговорів в майбутньому, а також може фактично змусити Путіна нарешті зосередитися на переговорах щодо закінчення війни, яку він розпочав. І в цьому сенсі він справді може наблизити мир, а не віддалити його", - зазначив Блінкен.
Водночас держсекретар зауважив, що поки зарано оцінювати ситуацію з контрнаступом, проте висловив упевненість в успіху Збройних сил України. "Важливо зауважити, що внаслідок того, що понад 50 країн об'єдналися для підтримки України і, зокрема мужності та стійкості українських військових та її народу, ми впевнені, що вони будуть продовжувати досягати успіху в тому, що вони намагаються досягти, а саме повернути землі, відібрані в них Росією", - сказав Блінкен.
Державний секретар США також прокоментував ситуацію навколо Каховської ГЕС, зазначивши, що наразі США не мають додаткової інформації про те, що саме призвело до її руйнування. "Ми знаємо, що це має катастрофічні наслідки для українців. І це, само собою, жахлива річ, яка посилюється, звичайно, тим фактом, що це відбувається під час ширшої агресії Росії проти України. Але ми не маємо додаткової інформації про те, що саме спричинило руйнування дамби. Звичайно, цю війну розпочала Росія. Росія фактично контролювала дамбу, і ми бачимо наслідки результати, які вплинули на багатьох українців", - сказав Блінкен.
Крім того, Ентоні Блінкен анонсував, що на найближчому саміті НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі, Україна отримає потужний пакет підтримки, що стане сигналом для Кремля.
"Я не хочу забігати наперед, але на саміті НАТО ви можете очікувати потужний пакет як політичної, так і практичної допомоги Україні на майбутнє. І це теж надішле дуже потужний сигнал президенту Путіну, що він не може просто спробувати протриматися довше, аніж ми. Ми всі лишаємося на своєму, ми непохитні. Українці, всі ми хочемо миру. Але, знову ж таки, це має бути справедливий міцний мир. І якщо Росія буде готова взаємодіяти на цій основі, ми всі будемо готові до цього. Але те, що ми бачимо донині, свідчить про те, що вони не готові", - сказав Блінкен.
Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час брифінгу з Ентоні Блінкеном наголосив на тому, що Україні потрібно допомогти приєднатися до Альянсу. "Я вважаю, що ми маємо продовжувати процес, який розпочався кілька років тому, щоб допомогти Україні стати членом НАТО. Я вважаю, що першим вагомим кроком, який може привести до цього, було б створення свого роду Ради Україна-НАТО, яка б також залучила Україну до обміну інформацією, політичною інформацією на рівні НАТО. І це може бути першим кроком до вступу України до НАТО", - сказав Таяні.
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- Голос Америки
- Reuters
G7 хоче боротись проти можливого розкрадання українського зерна
Країни Групи семи працюють над засобами боротьби з ймовірним розкраданням українського зерна, повідомив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер.
Під час конференції Міжнародної ради по зерну у Лондоні він повідомив, що Британія є лідером у методиці хімічної ідентифікації походження зерна і що країни G7 також тісно співпрацюють з Україною.
"Ми вважаємо, що (хімічна ідентифікація) буде ефективним засобом для стримування подальших крадіжок українського зерна", - сказав Спенсер.
Минулого місяця Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії через її війну проти України, націлених на "тіньових осіб і організації", пов'язаних з підозрою в крадіжці українського зерна.
Націлювання на організації, які займаються торгівлею зерном, є незвичною, бо торгівля зерном зазвичай не підпадає під санкції з гуманітарних причин, пише Reuters.
Нині генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння тим, що Росія 17 липня вийде з Чорноморської зернової ініціативи. "Я стурбований, і ми наполегливо працюємо, щоб переконатися, що буде можливо зберегти Чорноморську ініціативу, і водночас ми зможемо продовжувати нашу роботу зі сприяння російському експорту", - сказав Гутерреш.
Щоб переконати Росію погодитися на зернову угоду, було укладено трирічний меморандум про взаєморозуміння, за яким в ООН погодилися сприяти Росії з її власним експортом продовольства та добрив.
Хоча російський експорт продовольства та добрив не підпадає під санкції Заходу, запроваджені після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Москва каже, що обмеження на платежі, логістику та страхування становлять перешкоду для поставок.
Серед вимог Росії – відновлення експорту аміаку по трубопроводу в український порт Південний і підключення Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.
Організація Об’єднаних Націй допомогла збільшити російський експорт продовольства та добрив, сприяючи стабільному потоку суден до її портів і знизивши тарифи на фрахт і страхування, заявив у п’ятницю речник ООН.
Раніше посолка Сінді Маккейн, виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН, сказала, що "росіяни грають тут у небезпечну гру" і "тримають у заручниках зерно", бокуючи Чорноморську зернову ініціативу. За її словами, проблема постачання продовольства стала проблемою національної безпеки, а масштаби нинішньої глобальної кризи голоду та недоїдання є величезними.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
- Голос Америки
"Не хочу додавати болю" - письменниця Елізабет Ґілберт скасувала вихід своєї нової книжки на прохання українських читачів
Американська письменниця Елізабет Ґілберт оголосила, що відкладає заплановане видання своєї нової книжки, де дія відбувається в Росії, на прохання українських читачів. Про це авторка заявила у своєму відеозверненні, яке опублікувала у соціальних мережах.
"Минулого тижня я оголосила про вихід моєї нової книжки, роману The Snow Forest ("Сніговий ліс"), дія якої відбувається в глибинці Сибіру в середині минулого століття. В ній розповідається про групу людей, які вирішили залишити життя в суспільстві, щоб протистояти радянській владі та спробувати захистити природу від індустріалізації", - розповідає у зверненні письменниця.
Пані Ґілберт продовжує, що впродовж минулих вихідних вона отримала “величезний, масовий потік реакцій та відповідей від українських читачів, які висловлювали злість, горе, розчарування та біль через той факт, що я вирішила видати книжку - будь-яку книжку, незалежно від теми - в якій дія відбувається в Росії”.
“Я почула ці повідомлення. Я їх прочитала. І я їх поважаю”, - заявила американська письменниця, яка в минулому була журналісткою у низці американських журналів.
Врешті Ґілберт вирішила змінити оголошені раніше плани і зняла книжку із графіку публікації. “Зараз не час видавати цю книжку”, - підсумувала авторка.
“Я не хочу додати болю групі людей, яка вже пережила, і продовжує переживати жахливий екстремальний біль”, - зазначила Елізабет Ґілберт про український народ.
В Україні книги Елізабет Ґілберт неодноразово ставали бестселерами, зокрема, її видання “Їсти, молитися, кохати” (за мотивами якої знятий однойменний фільм), “Місто дівчат”, “Велика магія”, “Природа всіх речей” та інші. Принаймні шість її романів видало в українському перекладі Видавництво Старого Лева.
- Голос Америки
Чекайте на масштабну танкову атаку - Бен Годжес про контрнаступ України
Повідомлення про бойові сутички на сході та півдні України викликали розмови про початок українського контрнаступу, але про те, що почався основний наступ можна буде говорити лише коли в бій підуть великі броньовані формування, вважає колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.
Експерт очікує, що Україна застосує 500-750 броньованих машин на вузькій ділянці фронту. До формувань увійдуть українські, захоплені російські та західні машини. Наразі, вказує експерт в статті для СЕРА, участі сотень танків та машин бойової піхоти не видно.
ЗСУ ще не використали основні сили, каже і дослідник Королівського коледжу в Лондоні Майк Мартін. В коментарі для Forbes Мартін говорить - основна вісь атаки буде йти в напрямку Токмака, контроль над яким відкриває шлях до Мелітополя і дозволяє зашкодити російським поставкам до Криму.
Через важливість цього напрямку, саме тут Україна застосовує свою найкращу техніку, а росіяни чинять запеклий опір, вважає Мартін.
Україна втратила 16 американських машин піхоти Бредлі, із 109, які надав Вашингтон, але здобуває контроль над територією. Про це повідомляє Якуб Яновські, з розвідувальної агенції відкритих джерел Oryx. Ресурс повідомляє - Україна втратила майже 3 600 одиниць бойової техніки, а Росія більше 10 600 за час війни.
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