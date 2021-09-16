Військові Сухопутних сил США візьмуть участь в масштабних навчаннях в Україні

25 років партнерства США та України засвідчують навчання "Rapid Trident", які відбудуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки поблизу Яворова, заявили в Сухопутних силах США. Навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня

"В очікуванні цьогорічних навчань", командування Сухопутних сил США в Європі та Африці поширило в соцмережах відео десантування українських та польських військових з минулорічних навчань Rapid Trident.

Цього року в навчаннях візьмуть участь приблизно 6 000 військових з 12 країн-союзниць та партнерів, а ще 150 представників Сухопутних сил США забезпечуватимуть навчання, йдеться в прес-релізі американських військових.

Участь у навчаннях візьмуть військові ударної бригадної групи Національної гвардії Сухопутних сил США штату Вашингтон. Вони з квітня 2021 року перебувають в навчальному центрі поблизу Яворова.

Вперше в історії Rapid Trident проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою, повідомили в Сухопутних військах ЗС України.

Під час навчань заплановано спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130, додали в українському відомстві.

"Через ці навчання та Спільну навчальну групу в Україні, Сухопутні сили США підтримують навчання та розбудову обороноспроможності України", - йдеться в прес-релізі американських Сухопутних сил.

В українському Сухопутному війську відзначили, що ці навчання – "важливий крок України на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних Сил України, США та інших членів НАТО і держав-партнерів".

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