Російська електронна війна: як Росія дезорієнтує GPS-навігацію в Криму та в Чорному морі, дослідили американські експерти

Росія активно використовує технології дезорієнтації системи супутникової навігації GPS в окупованому Криму та в Чорному морі.

Технології з дезорієнтації системи супутникової навігації GPS/GNSS були використані близько 10 000 разів російським устаткуванням електронної війни, загалом, починаючи з лютого 2016 року. Про це йдеться у новому звіті американської неурядової організації C4ADS.

Докладно про результати дослідження та про те, яку саме небезпеку становить діяльність Росії в цій сфері Українська служба "Голосу Америки" поспілкувалась зі співавтором дослідження Томасом Івінгом та американським експертом в сфері навігації Дейною Говардом.

Поштовхом для дослідження послужила добре задокументована інформація про дезорієнтацію GPS, що надійшла від капітана торгового судна у Чорному морі, розповів українській службі "Голосу Америки" Дейна Говард, президент Фундації захисту навігації.

​"Я служив у регуляторі морської навігації США і роками чув різні повідомлення про дивні речі, що відбувались в російських водах з GPS. Однак, у нас не було надійних даних до 2017 року, коли капітан торгового судна в Чорному морі надіслав нам докази – фото екрана свого комп'ютера і радара, де його GPS вказував, що він - не в морі, а за сорок кілометрів у місцевому аеропорту", - вказує Говард.

"Коли ми почали розслідувати, ми виявили, що це трапилось для біля 20 інших кораблів та багатьох інших в Чорному морі. Тому, саме 2017 рік, став першим, коли ми змогли чітко сказати, що щось відбувається", - говорить він.

Дослідження вимагало копіткої роботи. "Загалом, ми побачили, що введення в оману росіянами навігаторів є набагато масштабнішим і почалось більш давно і пов'язане з більшою кількістю інцидентів, ніж було відомо громадськості раніше", - наголосив дослідник C4ADS Томас Івінг, коментуючи результати дослідження в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки".​

"Загалом, наше дослідження виявило більше 9000 інцидентів, коли кораблі, які проходили в, або поблизу вод Росії, бачили своє місцерозташування в аеропорту поблизу регіону, де вони перебували. Випадки дезорієнтації GPS траплялось в Чорному морі, а також в Тихому Океані біля Владивостока та Мурманська на півночі Росії біля Санкт-Петербурга, а також в Москві"- говорить Івінг.

Увагу дослідників привернули порушення систем навігації в різних місцях. "Ми помітили звіти про те, що система GNSS в Москві порушила свою роботу і ми вирішили використати надійне додаткове джерело такої інформації. В нашому випадку – це автоматична система ідентифікації AIS. Це – система, яку використовують кораблі, щоб повідомляти про своє місцерозташування береговим станціям. Ми змогли отримати більше двох років даних AIS, - говорить Івінг, - і проаналізувати аномалії, зокрема, там, де вказувалось, що корабель знаходиться в аеропорту. Коли ми проаналізували два роки даних, ми побачили більше 9000 випадків і нанесли їх на карту різних місць розташування в Росії", - говорить Івінг.

Щоб довести втручання Росії до роботи навігаційних систем, дослідники в партнерстві з Техаським університетом, провели науковий експеримент на Міжнародній космічній станції.

"Ми протестували роботу станцій у певному регіоні і визначили якість сигналу, що надходить з цих регіонів і це, зрештою, дало нам радіопідпис "спуфінгу". В основному це стосувалось систем урядових резиденцій в Криму", - говорить аналітик.

Дезорієнтація може становити небезпеку і були експерименти, які показували, що можна дуже трохи змінити курс корабля, або машини і, спрямувати їх туди, куди є бажання, наприклад, до територіальних вод іншої країни, щоб створити міжнародний інцидент, або, можливо, захопити вантах, чи людей, які є на борту

Дезорієнтація навігації – це "дуже і дуже небезпечно", говорить Говард.

"Дезорієнтація може становити небезпеку і були експерименти, які показували, що можна дуже трохи змінити курс корабля, або машини і, спрямувати їх туди, куди є бажання, наприклад, до територіальних вод іншої країни, щоб створити міжнародний інцидент, або, можливо, захопити вантах, чи людей, які є на борту"

Саме західні системи найбільш більш вразливі до таких дій. "Вважаю, що європейські країни та Сполучені Штати особливо вразливі, адже Росія, Китай, Саудівська Аравія та Корея мають інші системи – наземні. Ці країни не покладаються настільки на супутникову навігацію, як Європа та Сполучені Штати. Тому - це справжня проблема, особливо для Заходу. Справді, Америка розглядає Джі Пі Ес, як свій дарунок людству, а Росія своїми діями показує світові: ми можемо забрати це у вас, просто перемкнувши вмикач", - стверджує Говард.

Спотворюючи сигнали GPS Росія порушує міжнародні норми

Спотворюючи сигнали GPS Росія однозначно порушує міжнародні норми, переконаний Говард, зокрема, правила Міжнародного союзу зв'язку, де йдеться, що країни-члени не будуть надсилати невірні сигнали навмисно. "Очевидно, тут йдеться про навмисне надсилання невірного сигналу", - говорить Говард.

Характеристики сигналу GPS публікуються і є широко відомими. Це було зроблено спеціально, щоб заохотити до більш широкого використання системами, говорять аналітики.

"Практично будь-який технік може вдосконалювати систему, - говорить Говард, - додавати до неї".

Звідси і недолік системи – "через те, що характеристики сигналу добре відомі – їх легко імітувати. Також, через те, що сигнал надходить з космосу, він має дуже низьку потужність, тому хтось на землі може легко запрограмувати радіо, щоб воно імітувало сигнали GPS. Вони починають з сигналу, який є менш потужним, ніж GPS і посилюють сигнал поступово, щоб приймач в регіоні вважав, що це навіть кращий сигнал GPS і замінив його, заплутавши того, хто приймає сигнал".

Те, що робить Росія непокоїть через декілька причин, говорить Говард. Перше - це , очевидно, є питанням збереження життя, адже багато людей покладаються на GPS у різних програмах, навіть не усвідомлюючи це. Якщо GPS обманювати, можливо, що хтось постраждає, чи, навіть, загине, наголошує він.

З ним погоджується Ірвінг: "Основна небезпека, коли йдеться про підробку навігаційних, чи часових даних – в тому, що можна прийняти рішення на основі інформації, що не відповідає реальності. Може статись багато: наприклад, два кораблі можуть вважати, що між ними більша відстань - і зіткнутись, наприклад, корабель, що проходить через Керченську протоку наражається на набагато більший ризик зіткнення з іншим кораблем, або ризик порушити певний режим територіальних вод.

В нашому звіті йдеться про низку російських установок, спрямованих на втручання до роботи GNSS в рамках можливостей ведення електронної війни

Однак - це не єдиний ризик, говорить дослідник. Існують також і комерційні ризики." Наприклад, система комерційного страхування дуже покладається на систему GNSS в розрахунках, чи надійшли ті чи інші товари до порту доставки вчасно. Підробка такої інформації може спонукати людей, включаючи страховиків поставки, думати, що вантаж прибув із запізненням і, таким чином, вони будуть змушені сплачувати за полісом страхування", - говорить Ірвінг.

Введення в оману GPS/GNSS – частина російської радіоелектронної війни, говорять дослідники.

"Є повідомлення, що Росія дезорієнтувала та глушила GNSS протягом військових навчань, таких як "Запад 2017", а також навчань НАТО "Єдиний тризуб" в 2018 році, - відзначає Ірвінг.

"Зрештою, в нашому звіті йдеться про низку російських установок, спрямованих на втручання до роботи GNSS в рамках можливостей ведення електронної війни". Серед таких систем дослідник назвав установку "Житель" та інші "що доповнюють російські бойові системи".

"Я вважаю, що це однозначно використовується задля електронної війни, відбувається багато інцидентів "спуфінгу", та глушіння G.P.S. Це очевидно в Сирії, це також використовується поблизу навчань НАТО, щоб зашкодити цим діям. Тому, навіть якщо відкрито війна не ведеться – це інструмент державного впливу", - підтверджує Говард.

Вважається, що Росія, насамперед, використовує дезорієнтацію GPS захисту стратегічних об'єктів, таких як урядові резиденції.​

Дослідження C4ADS показало, що дезорієнтація GNSS за період, який охопило дослідження, відбувались практично виключно в регіонах, де були секретні об'єкти, або певні засекречені приватні резиденції, які могли бути пов'язані з дуже важливими особами в уряді Росії, або де були присутні дуже важливі особи російського уряду.

Звичайно, інші країни, також дезорієнтують системи навігації навколо стратегічних об'єктів, визнає Івінг, однак, зазначає він,у поведінці Росії є дві важливі відмінності:

Росія не попереджає про діяльність з дезорієнтації GPS.

Дезорієнтація зачіпає набагато ширше коло осіб поза стратегічним об'єктом.

"Перше – це те, що про інші випадки дезорієнтації GNSS повідомляється. Людей попереджають, щоб люди поблизу знали, щощ вони можуть зіткнутись зі зривом у послугах. Так було і коли Сполучені Штати тестували можливості з дезорієнтації GNSS на об'єкті Китайське озеро.

Різниця в тому, що про цю дезорієнтацію не повідомляють. Більше того, ця дезорієнтація зачіпає набагато ширше коло осіб та об'єктів поза безпосередньою сферою захисту", - говорить аналітик.

"Наприклад, ми бачили декілька кораблів, GNSS яких було дезорієнтовано, хоча вони перебували в міжнародних водах поза російськими територіальними водами, - говорить аналітик. - Це відбувалось в Чорному морі".

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