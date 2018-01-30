Західні оглядачі б’ють на сполох: Сотні представників «Національних дружин» склали присягу в Києві

Це справді лякає і матиме вплив на безпеку меншин у Києві: "Азов" щойно сформував крайньоправе ополчення для патрулювання вулиць Києва, щоб захищати "український порядок"

Гучне явлення громадськості організації "Національні дружини", пов'язаної із полком "Азов" та її декларації, можливо є справдженням багаторічних прогнозів проблем, з якими українське суспільство зіткнеться після розширення діяльності крайньоправих організацій з власне протистояння Росії на активнішу громадсько-політичну роль.

Про це у Twitter заявив Арік Толер, провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії і провідний цифровий дослідник з питань Євразії у Digital Forensic Research Lab.

Як відомо, у Києві на території Косого капоніра Київської фортеці партія "Національний корпус" влаштувала присягу сотень представників "Національних дружин", які входять до структур полку "Азов", серед яких також партія "Національний корпус".

Ми, не вагаючись, застосуємо Силу, аби встановити Порядок, що принесе Добробут в кожну українську сім'ю!

"Ми, не вагаючись, застосуємо Силу, аби встановити Порядок, що принесе Добробут в кожну українську сім'ю! ", - повідомляє сторінка "Національних дружин" у соціальній мережі Facebook. На сторінці "Національних дружин" також демонструються численні відео-підготовки членів організації із використанням вогнепальної зброї.

Речник Нацкорпусу Роман Чернишов розповів "Громадському радіо", що організація діє вже понад рік.

"Фактично це частина азовського руху. Це добровільне об’єднання по підтриманню порядку на вулицях, патрулювання вулиць, протидії алко- та наркопритонам і взагалі для допомоги там, де державні органи або не можуть, або не хочуть допомагати українській громаді", – розповів речник Нацкорпусу.

Гучний вихід "Національних дружин" на авансцену оглядачі зустріли без захвату.

"Всі статті, написані за останні три роки, про потенційні проблеми для українського суспільства після повернення "додому" крайньоправих груп, подібних до "Азову", можливо справджуються", - твітує у понеділок Арік Толер.

"Сотні неонацистів пройшли столицею України, Києвом, де стільки зусиль доклали, щоб переконати, що українські неонацисти є вигадкою російської пропаганди. Уряд реально повинен розібратись з ситуацією", - твітує авторитетний дослідник російських мереж впливу у Європі та крайньоправих політичних рухів Антон Шеховцов, експерт дослідницького інституту Institute for Human Sciences (Австрія).

"Це справді лякає і матиме вплив на безпеку меншин у Києві: "Азов" щойно сформував крайньоправе ополчення для патрулювання вулиць Києва, щоб захищати "український порядок". Поліція брала у цьому участь і схоже не проти паралельних владних структур. Це просто жахає", - твітує правозахисник-дослідник крайньоправих рухів та навколофутбольного насильства Павло Клименко, який неодноразово ставав об'єктом нападок з боку українських націоналістів.

При цьому, Клименко відзначив, що настільки гучна заявка "Національних дружин" на роль паралельної силової структури не збігається із тим, яку підтримку політична сила "Азову" має серед українців.

"При тому, очікується що крайньоправі на виборах, та "Азов" зокрема, не отримають підтримки і 5% виборців, вони контролюють політику на рівні вулиць та розбудовують свої структури, маючи непропорційно великий вплив на молодь. Саме це викликає жах у довготерміновій перспективі", - твітує Клименко.

Своє занепокоєння висловив і Богдан Белей з дослідницького центру Belfer Center (США), який відзначив, що заява "Національних дружин" про готовність, без вагань, застосовувати силу не є заспокійливою.

При цьому, Белей вказав, що на ділі "Національні дружини" можливо не здійснюватимуть реального патрулювання вулиць і обмежать власне гучним «піаром».

"Більш ймовірно, що вони будуть працювати по конкретних завданнях. Це дає їм змогу до міри дистанціюватись, і ту саме можливість отримує і держава, яка не наважується протидіяти їм напряму", - твітує Белей.

Занепокоєння висловлюють і інші.

"Як журналіст я висвітлював факельну ходу крайньоправих у Києві у жовтні (тисячі і тисячі скандували "Бандера") і ось бачу, як все це посилюється. Ось плід сумнозвісного "АЗОВа". Від цього дуже моторошно", - твітує Бен Макуч з каналу Vice Land.

На момент публікації статті Українська служба "Голосу Америки" не отримала відповіді МВС України на запит щодо того, як у відомстві будуть ставитись до випадків використання сили "Національними дружинами".

Ми також чекаємо відповіді на запитання про, як видається, прагнення "Національних дружин" дублювати діяльність правоохоронних органів.

Ні. Неонацисти не керують Україною. Але немає жодної європейської держави, де влада дозволила б створення крайньоправих угрупувань, а сотні їх членів пройшли би маршем столицею

При цьому, дослідник крайньоправих рухів Антон Шеховцов наголосив, що голова МВС Арсен Аваков особисто відіграв роль у піднесенні неонацистських рухів в Україні, а МВС підтримує крайньоправі угрупування.

"Конкретно МВС України, очолюване Аваковим, який багато зробив для піднесення неонацистського руху в Україні, підтримує країньоправі угрупування", - пише Шеховцов.

На момент пубікації статті "Голос Америки" не отримав коментаря МВС на заяви про буцімто підпорядкування "Азова" та його структур особисто Арсену Авакову.



Водночас Шеховцов наголосив, що неонацисти, аж ніяк не є керівною силою в Україні.

"Ні. Неонацисти не керують Україною. Але немає жодної європейської держави, де влада дозволила б створення крайньоправих угрупувань, а сотні їх членів пройшли би маршем столицею", - твітує дослідник.

"Громадське радіо" оприлюднило розгорнутий коментар радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка щодо "Національних дружин".

Українське законодавство передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону, пояснює радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Члени цих організацій мають право здійснювати охорону громадського порядку спільно із співробітниками Національної поліції або Національної гвардії

Проте, наголошує він, дії мають бути скоординовані із правоохоронними органами.

«Члени цих організацій мають право здійснювати охорону громадського порядку спільно із співробітниками Національної поліції або Національної гвардії. Те, що зараз з’являються організації, які хочуть включитися у цей процес, це абсолютно законно, вони мають право, але разом з представниками Національної поліції відповідно до того, що вони домовляються, як, яким чином, у який спосіб і, де саме вони будуть здійснювати таке, наприклад, патрулювання на вулицях, чи чергування», - розповідає Іван Варченко.

Він також підкреслює, що кожен громадянин має право здійснювати цивільне спостереження над дотриманням законності з боку інших, але «значну частину функцій, які може виконувати виключно поліція, вони не можуть».

«Ми б дуже радили всім громадянам, які хочуть використовувати, наприклад, спецзасоби, чи здійснювати повноцінну роботу з охорони громадського порядку, включатися до роботи таких організацій, які офіційно діють спільно з Національною поліцією», - каже радник міністра внутрішніх справ.

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