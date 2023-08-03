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В оборонному бюджеті США для України – на 500 мільйонів доларів менше ніж торік. Чи варто Києву хвилюватись? Пояснення законодавців
"Це в законопроекті про асигнування, ми будемо мати справу з конкретними сумами в доларах".Бен Кардін, сенатор-демократ
Наприкінці липня Палата Представників та Сенат проголосували власні версії оборонного бюджету США на 2024 рік. Далі, обидві палати мають погодити фінальну, спільну версію документу. Нині, в обох варіантах, окрім іншого, прописано 300 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні. Ця сума відповідає офіційному запиту Адміністрації Байдена. Водночас, це на 500 мільйонів доларів менше, ніж було погоджено минулого року.
Скільки було виділено минулого року?
Коли обговорення проходило у 2022-му році, в рамках оборонного бюджету США на 2023 рік, законодавці вирішили погодити 800 мільйонів доларів для України, понад удвічі збільшивши суму, яку просив Білий дім.
Адміністрація Байдена просила 300 мільйонів доларів на допомогу українським військовим в рамках оборонного бюджету США, а Конгрес підняв цю суму на 500 мільйонів доларів. Аналогічні спроби збільшити військову допомогу Україні цього року поки не знайшли достатньої підтримки.
Що означає менша сума допомоги в нинішньому проєкті оборонного бюджету США і за якими документами стежити?
Відповідаючи на ці запитання журналістки української служби Голосу Америки Катерини Лісунової, конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі, Кріс Сміт пояснює, що основної фінансової допомоги Київ має очікувати в рамках законопроекту про асигнування. Цей документ Конгрес має погодити до кінця поточного фінансового року, тобто до 1-го жовтня, каже Сміт.
"Оборонний бюджет, - це законопроєкт, який надає дозвіл, це не законопроєкт, який виділяє асигнування".Кріс Сміт, конгресмен-республіканець
"Оборонний бюджет, – це законопроєкт, який надає дозвіл, це не законопроєкт, який виділяє асигнування. Фактично, оборонний бюджет встановлює мінімальну суму витрат. Я особисто вважаю, що витрат має вистачати, щоб відповісти на поточні виклики. А до кінця фінансового року, я сподіваюся, ми отримаємо законопроект про асигнування", – каже конгресмен.
Він додає, що виділення грошей може змінюватися, залежно від ситуації, бо мета цієї допомоги – надати можливість Україні захиситится від російської агресії.
"У залежності від потреб, які диктує ситуація на місці, я сподіваюся, що ми зможемо зробити так, щоб Україна могла захистити себе та подолати цю жахливу агресію", - пояснює Голосу Америки республіканець Кріс Сміт.
Про те, що оборонний бюджет не виділяє кошти, а лише створює дорожню карту необхідних витрат каже й Бен Кардін, сенатор-демократ від штату Меріленд. Він наголошує, що саме в проєкті закону про асигнування варто очікувати "конкретних сум в доларах" для України.
"У законопроекті про асигнування, ми будемо мати справу з конкретними сумами в доларах. Сполучені Штати дуже віддані підтримці України. Ми поки що стабільно це демонстрували", – каже сенатор Кардін.
Ми маємо намір й надалі переконатися, що Україна має все необхідне для захистуБен Кардін, сенатор-демократ, Меріленд
Він нагадує, що США є провідною країною-донором, яка допомагає Україні, і запевняє, що вона і надалі "залишиться в перших рядах".
"Ми дякуємо нашим союзникам за допомогу, країнам, які підтримують ці зусилля, але ми маємо намір й надалі переконатися, що Україна має все необхідне для захисту", - додає сенатор-демократ Бен Кардін, у коментарі для Голосу Америки.
Але деякі республіканці вважають, що адміністрація недостатньо пояснює законодавцям, що саме мається на увазі, коли говорять, що будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", і скільки це буде коштувати.
Сенатор-республіканець від штату Теннессі Білл Гаґерті, вимагає від адміністрації Байдена чіткого плану, що саме потрібно для перемоги України.
Бо, за словами Гаґерті, законодавці не розуміють яку суму варто виділяти на допомогу Києву і чи вистачить 300 мільйонів доларів, прописаних у нинішній версії оборонного бюджету США на 2024-й р.
"Мені дуже важко сказати, чи цих коштів достатньо, чи ні, тому що адміністрація Байдена досі не надала нам чіткого і лаконічного плану, щодо того, що саме потрібно для перемоги в Україні. Це те, що я хочу побачити і те, до чого я закликаю. Сподіваюся ми побачимо такий план найближчим часом", - заявив республіканець Білл Гаґерті Українській службі Голосу Америки.
Своєю чергою, Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка від штату Індіана, висловлює позицію тих сил у Конгресі, які хочуть бачити більше звітності про витрачені в Україні гроші.
Вона докоряє адміністрації Байдена за нещодавні "помилки у бухгалтерії", які стосувались коштів виділених для України. При цьому, вона каже, що США "повинні переконатися, що українські військові отримають достатньо зброї, щоб виграти цю війну".
"Перш за все, я хочу, щоб адміністрація Байдена перевірила свої фінанси. Вони роблять помилки на 6 мільярдів доларів. Це неймовірно. Я вважаю, що нам потрібно розібратися, що відбувається. Я не впевнена, чи вони взагалі контролюють власну бухгалтерію. Така проблема дійсно існує і тут потрібно розібратися. Тому що це дуже серйозна війна, і ми повинні переконатися, що українські військові отримають достатньо зброї, щоб виграти цю війну", - заявила Вікторія Спартц Голосу Америки.
Народжена в Україні американська законодавиця і раніше неодноразово виступала із закликами посилити перевіргу допомоги, яка надходить в Україну.
Нагадаємо, що наприкінці червня цього року в Пентагоні завили, що вартість озброєння, надісланого в Україну з американських запасів протягом 2022-2023-го фінансових років, виявилась завищеною.
Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону, Сабріна Сінгх. Таким чином, завдяки цій "бухгалтерській помилці" (цитата ред.), Міноборони США отримало змогу витратити на оборонну допомогу для України на 6,2 мільярдів доларів більше, ніж очікувалося у поточному році.
У 2023 фінансовому році Міністерство оборони США надало Україні 12,1 мільярда доларів на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) вісьмома окремими траншами.
Раніше, у березні цього року, президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету на 2024-ий рік. На це Білий дім просить виділити майже 7 трильйонів доларів. Із цієї суми, понад 6 мільярдів доларів пропонується виділити на подальшу військову підтримку України та європейських союзників і партнерів у боротьбі з агресією РФ.
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В ООН майже 90 країн підтримали заклик США заборонити використовувати їжу як зброю
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в ООН у четвер, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися не використовувати їжу як іннструменту війни.
У комюніке країни пообіцяли «вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни».
"Це є потужним твердженням, і ми закликаємо інших приєднатися. Звичайно, місце, де ми бачимо це негайно і найгостріше, – це Україна, де в рамках агресії Росія спочатку заблокувала українські порти, фактично блокуючи експорт зерна до світу, для якого Україна була ключовою країною забезпечення продуктами харчування," - сказав Блінкен.
Держсекретар США зазначив, що за час дії Чорноморської зернової ініціативи понад 30 мільонів тонн зерна змогли потрапити з України на світові ринки, при цьому більш ніж половина від цього обсягу надійшла до країн, що розвиваються.
Він наголосив, що зрив зернової угоди Росією спричинив зростання цін на продукти харчування по всьому світу, а також зменшення доступу до продовольства особливо для країн, що розвиваються.
"Як ми бачимо, Росія з тих пір не тільки розриває угоди, але й навмисно цілить у склади з продовольством в Україні, буквально знищуючи продовольство, а також засоби для його виробництва, тримає порти та морські шляхи під загрозою, щоб перешкодити відправляти ці продукти з України людям, які цього потребують", - сказав Блінкен.
Держсекретар США наголосив, що багато країн у світі зацікавлені в тому, аби відновити Чорноморську зернову ініціативу, втім усе залежить від рішення Москви.
"Я думаю, що ми почули з усього світу, звичайно, засудження цих дій та сильне бажання з боку багатьох країн повернути цю домовленість. А це дуже просто. Росія сама вирішує, чи робити це. Звичайно, вона може закінчити війну, яку вона розпочала завтра, і це остаточно вирішить проблему. Але, не враховуючи це, світ принаймні наполягає на тому, щоб вона відновила Чорноморську зернову ініціативу," - сказав Блінкен.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна відправляти українське зерно у відкрите море іншими шляхами, в обхід домовленостей в рамках зернової ініціативи, Блінкен зазначив, що розглядаються усі можливі варіанти збільшення експорту зерна з України, включно з наземними, потенційними морськими та річковими шляхами, залізницею, однак цього недостатньо.
"Навіть максимізуючи інші маршрути, буде дуже важко компенсувати те, що Україна могла робити з Чорноморською зерновою ініціативою. Іншими словами, тих обсягів, на мою думку, буде важко досягти. І навіть якби, наприклад, існував ефективний і безпечний спосіб переміщення морем із півдня, поки Росія обстрілює порти та виробничі потужності, зерносховища, саме зерно, це буде неймовірно важко. Тож я думаю, ми дійсно повинні дивитися, на те, що робить Росія," - сказав Блінкен.
Головування у Раді Безпеки ООН з 1 серпня перейшло від Великої Британії до США. Як повідомляла напередодні засідання Ради Безпеки посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, вона знову використовуватиме ротаційне президентство в Раді Безпеки, щоб винести глобальну продовольчу безпеку на перше місце в порядку денному.
- Голос Америки
Російський суд оштрафував компанію Apple за “недостовірне” висвітлення війни в Україні
Один з районних судів у Москві у четвер, 3 серпня, ухвалив рішення оштрафувати американську корпорацію Apple за невидалення “недостовірної” інформації про так звану “спеціальну воєнну операцію” в Україні, повідомляє Reuters.
Загальна сума штрафу склала 400 000 рублів (близько 4 274 доларів США). Таке покарання було застосоване до Apple вперше від початку збройної агресії Росії проти України, за даними Reuters.
Інші американські компанії раніше вже зазнавали переслідування від російських судів за поширення “нелегального” контенту про війну в Україні, який не відображав офіційну позицію російської влади і «дискредитував» російські збройні сили.
Зокрема, як раніше повідомляла агенція Reuters, у липні 2022 року суд оштрафував пошукову систему Google на 21,1 мільярда рублів (близько 373 мільйонів доларів США за курсом липня 2022 року). Також, діяльність у Росії таких американських соціальних мереж як Facebook, Instagram та Twitter (тепер вона називається X) було офіційно обмежено або заблоковано.
Невдовзі після початку війни в Україні корпорація Apple призупинила продаж своєї продукції в Росії, включаючи популярні мобільні смартфони iPhone та програмні продукти до них.
- Голос Америки
“Ціни на зерно в усьому світі зросли більш ніж на 8%”, — Ентоні Блінкен. Відео
"Коли Росія вийшла з зернової угоди, проігнорувавши заклики світу, ціни на зерно в усьому світі зросли більш ніж на 8%", — заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен. "Міністерство закордонних справ Кенії назвало крок Росії, я цитую: «Ударом ножа в спину", — додав він.
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