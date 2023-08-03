В оборонному бюджеті США для України – на 500 мільйонів доларів менше ніж торік. Чи варто Києву хвилюватись? Пояснення законодавців

"Це в законопроекті про асигнування, ми будемо мати справу з конкретними сумами в доларах".

Наприкінці липня Палата Представників та Сенат проголосували власні версії оборонного бюджету США на 2024 рік. Далі, обидві палати мають погодити фінальну, спільну версію документу. Нині, в обох варіантах, окрім іншого, прописано 300 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні. Ця сума відповідає офіційному запиту Адміністрації Байдена. Водночас, це на 500 мільйонів доларів менше, ніж було погоджено минулого року.

Скільки було виділено минулого року?

Коли обговорення проходило у 2022-му році, в рамках оборонного бюджету США на 2023 рік, законодавці вирішили погодити 800 мільйонів доларів для України, понад удвічі збільшивши суму, яку просив Білий дім.

Адміністрація Байдена просила 300 мільйонів доларів на допомогу українським військовим в рамках оборонного бюджету США, а Конгрес підняв цю суму на 500 мільйонів доларів. Аналогічні спроби збільшити військову допомогу Україні цього року поки не знайшли достатньої підтримки.

Що означає менша сума допомоги в нинішньому проєкті оборонного бюджету США і за якими документами стежити?

Відповідаючи на ці запитання журналістки української служби Голосу Америки Катерини Лісунової, конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі, Кріс Сміт пояснює, що основної фінансової допомоги Київ має очікувати в рамках законопроекту про асигнування. Цей документ Конгрес має погодити до кінця поточного фінансового року, тобто до 1-го жовтня, каже Сміт.

"Оборонний бюджет, - це законопроєкт, який надає дозвіл, це не законопроєкт, який виділяє асигнування".

"Оборонний бюджет, – це законопроєкт, який надає дозвіл, це не законопроєкт, який виділяє асигнування. Фактично, оборонний бюджет встановлює мінімальну суму витрат. Я особисто вважаю, що витрат має вистачати, щоб відповісти на поточні виклики. А до кінця фінансового року, я сподіваюся, ми отримаємо законопроект про асигнування", – каже конгресмен.

Він додає, що виділення грошей може змінюватися, залежно від ситуації, бо мета цієї допомоги – надати можливість Україні захиситится від російської агресії.

"У залежності від потреб, які диктує ситуація на місці, я сподіваюся, що ми зможемо зробити так, щоб Україна могла захистити себе та подолати цю жахливу агресію", - пояснює Голосу Америки республіканець Кріс Сміт.

Про те, що оборонний бюджет не виділяє кошти, а лише створює дорожню карту необхідних витрат каже й Бен Кардін, сенатор-демократ від штату Меріленд. Він наголошує, що саме в проєкті закону про асигнування варто очікувати "конкретних сум в доларах" для України.

"У законопроекті про асигнування, ми будемо мати справу з конкретними сумами в доларах. Сполучені Штати дуже віддані підтримці України. Ми поки що стабільно це демонстрували", – каже сенатор Кардін.

Ми маємо намір й надалі переконатися, що Україна має все необхідне для захисту

Він нагадує, що США є провідною країною-донором, яка допомагає Україні, і запевняє, що вона і надалі "залишиться в перших рядах".

"Ми дякуємо нашим союзникам за допомогу, країнам, які підтримують ці зусилля, але ми маємо намір й надалі переконатися, що Україна має все необхідне для захисту", - додає сенатор-демократ Бен Кардін, у коментарі для Голосу Америки.

Але деякі республіканці вважають, що адміністрація недостатньо пояснює законодавцям, що саме мається на увазі, коли говорять, що будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", і скільки це буде коштувати.

Сенатор-республіканець від штату Теннессі Білл Гаґерті, вимагає від адміністрації Байдена чіткого плану, що саме потрібно для перемоги України.

Бо, за словами Гаґерті, законодавці не розуміють яку суму варто виділяти на допомогу Києву і чи вистачить 300 мільйонів доларів, прописаних у нинішній версії оборонного бюджету США на 2024-й р.

"Мені дуже важко сказати, чи цих коштів достатньо, чи ні, тому що адміністрація Байдена досі не надала нам чіткого і лаконічного плану, щодо того, що саме потрібно для перемоги в Україні. Це те, що я хочу побачити і те, до чого я закликаю. Сподіваюся ми побачимо такий план найближчим часом", - заявив республіканець Білл Гаґерті Українській службі Голосу Америки.

Своєю чергою, Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка від штату Індіана, висловлює позицію тих сил у Конгресі, які хочуть бачити більше звітності про витрачені в Україні гроші.

Вона докоряє адміністрації Байдена за нещодавні "помилки у бухгалтерії", які стосувались коштів виділених для України. При цьому, вона каже, що США "повинні переконатися, що українські військові отримають достатньо зброї, щоб виграти цю війну".

"Перш за все, я хочу, щоб адміністрація Байдена перевірила свої фінанси. Вони роблять помилки на 6 мільярдів доларів. Це неймовірно. Я вважаю, що нам потрібно розібратися, що відбувається. Я не впевнена, чи вони взагалі контролюють власну бухгалтерію. Така проблема дійсно існує і тут потрібно розібратися. Тому що це дуже серйозна війна, і ми повинні переконатися, що українські військові отримають достатньо зброї, щоб виграти цю війну", - заявила Вікторія Спартц Голосу Америки.

Народжена в Україні американська законодавиця і раніше неодноразово виступала із закликами посилити перевіргу допомоги, яка надходить в Україну.

Нагадаємо, що наприкінці червня цього року в Пентагоні завили, що вартість озброєння, надісланого в Україну з американських запасів протягом 2022-2023-го фінансових років, виявилась завищеною.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону, Сабріна Сінгх. Таким чином, завдяки цій "бухгалтерській помилці" (цитата ред.), Міноборони США отримало змогу витратити на оборонну допомогу для України на 6,2 мільярдів доларів більше, ніж очікувалося у поточному році.

У 2023 фінансовому році Міністерство оборони США надало Україні 12,1 мільярда доларів на безпекову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) вісьмома окремими траншами.

Раніше, у березні цього року, президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету на 2024-ий рік. На це Білий дім просить виділити майже 7 трильйонів доларів. Із цієї суми, понад 6 мільярдів доларів пропонується виділити на подальшу військову підтримку України та європейських союзників і партнерів у боротьбі з агресією РФ.

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