У США почастішали випадки отруєння побутовою хімією

З січня по березень 2020 року Центри з контролю і профілактиці захворювань в США зафіксували 45 550 випадків отруєння миючими та дезінфікуючими засобами, що на 20% більше, ніж показник минулого року. При цьому найбільше зростання відзначено серед випадків отруєння відбілювачами, безспиртовими антисептиками та дезинфікуючими гелями для рук.

Найбільше зростання відзначено серед випадків отруєння відбілювачами, безспиртовими антисептиками та дезинфікуючими гелями для рук

Хоча безпосередній зв'язок між вживанням хімічних засобів і спробами людей відгородитися від коронавірусу не доведено, широко поширена думка, що цей зв'язок цілком імовірний.

Про подібні випадки, наприклад, повідомляє влада штату Іллінойс. Газета Chicago Tribune цитує слова доктора Нгозі Езіке, глави Міністерства охорони здоров'я штату, яка заявила про "значне зростання" повідомлень про отруєння побутовою хімією. Як приклад Езіке розповіла про жителя Іллінойсу, який змішав відбілювач і ополіскувач для рота з метою боротьби з коронавірусом.

При цьому, як зазначає NPR, найбільший сплеск неправильного використання побутової хімії був відзначений після прес-конференції робочої групи по боротьбі з коронавірусом, на якій виступив Дональд Трамп 23 квітня. У ході події президент США взголос запитав про можливість використання дезинфікуючих засобів всередину для подолання вірусу. Влада Нью-Йорка повідомила, що протягом 18 годин після прес-конференції у місті було зареєстровано 30 звернень, пов'язаних з отруєнням побутовою хімією.

Наступного дня журналісти попросили прокоментувати голову Білого дому його заяву. Трамп повідомив, що його слова варто сприймати як "питання з сарказмом, звернений до групи вороже налаштованих людей, зокрема, до фейкових ЗМІ".

Не можу повірити, що мені доводиться це говорити, але, будь ласка, не пийте відбілювач

Співробітники медичних установ, органів охорони здоров'я та профільних відомств, а також політики і громадські діячі почали спішно спростовувати слова президента США. Так, співробітники Гарвардського університету нагадали, що ін'єкції відбілювачем приведуть до гемолізу (руйнування еритроцитів крові) і пошкодження печінки, а багато дезінфікуючі засоби здатні викликати опік слизової шлунку.

Не залишився осторонь і, найімовірніше, головний суперник Дональда Трампа на майбутніх виборах. Колишній віце-президент США і єдиний кандидат Демократичної партії Джо Байден опублікував твіт: «Не можу повірити, що мені доводиться це говорити, але, будь ласка, не пийте відбілювач».

Представники експертного співтовариства закликають громадян до обережного поводження з побутовою хімією, нагадуючи, що чистячі і дезинфікуючі засоби небезпечні при попаданні всередину організму.

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