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Ймовірність російського теракту на ЗАЕС є 90% - експертка Ольга Кошарна
США поки не бачать ознак того, що Путін готується застосувати ядерну зброю на території України чи деінде, або свідчень, що загроза підриву ЗАЕС є неминучою. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив під час брифінгу для преси цього тижня.
Минулого тижня керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав, що росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції і готують терористичний акт. На прохання преси оцінити попередження України про те, що Росія буцімто завершила підготовку до потенційного підриву Запорізької АЕС, Кірбі сказав, що не буде вдаватися в конкретні розвідувальні дані, однак додав, що США поки не вважають цю загрозу неминучою.
Наскільки серйозною є загроза російського теракту на Запорізькій атомній електростанції? Яким чином Москва може влаштувати диверсію? Чому Кремль шантажує Україну та світ п'ятим реактором ЗАЕС, який свідомо не заглушила? І де шукати поради у випадку інциденту на АЕС? Про це в ефірі програми “Брифінг" на Голосі Америки кореспондент Остап Яриш говорив з Ольгою Кошарною, незалежною експерткою з питань ядерної енергетики та безпеки, колишньою членкинею колегії Державної інспекції ядерного регулювання.
Остап Яриш, Голос Америки: Ми чуємо заяви української влади про те що Росія може готувати диверсію на ЗАЕС. З іншого боку, американська влада говорить про те, що зараз вони не бачать ознак підготовки до диверсії. Окрім гучних погроз з Росії, за вашими оцінками, зараз наскільки ця загроза є серйозною?
Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки: По-перше, не тільки українська влада про це каже, а російська влада готує інформаційне поле ще від початку травня перед українським наступом, що, мовляв, саме Україна збирається зробити теракт на ЗАЕС. Про це свідчать вербальні ноти від постійного представництва Росії МАГАТЕ, які вона три штуки на день реєструє, про те, що 105 безпілотних апаратів Камікадзе вони збили за 10 днів травня на ЗАЕС, тощо.
Мене здивувала заява посла США в ОБСЄ Карпентера, я процитую, "ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою". На мій погляд, ця загроза на ЗАЕС найбільш реальна, і особливо через зникнення Каховського водосховища, тобто, ризики залишити енергоблоки без охолодження водою. Зростає градус ескалації в російських ЗМІ.
Я свій день починаю з того, що читаю російські ЗМІ і бачу їх наративи. То вони двох диверсантів затримали 23 червня, які хотіли купити на чорному ринку один кілограм цезію 137-го. Це смішно. Тому що держава, яка експлуатує 15 ядерних енергоблоків, має купляти цезій 137-й на чорному ринку за 3 млн доларів, це смішно - щоб зробити радіаційний інцидент, «брудна бомба» і таке інше.
О.Я.: Наскільки серйозними могли б бути наслідки, навіть невеликої диверсії?
О.К.: Можна не підривати реактор, можна підірвати трубопровід, що постачає воду для охолодження або ставок-охолоджувач, або басейни-розбризкувачі. І буде розвиватися важка аварія з розплавленням активної зони реакторів.
Найбільш небезпечний є зараз енергоблок номер 5, який перебуває у режимі гарячої зупинки. Вони спеціально тримають його для шантажу, тому що енергоблок п'ять дуже швидко можна вивести на мінімальну контрольовану потужність, коли починається ланцюгова реакція, і тоді змінюється склад радіонуклідів в активній зоні.
Тобто, якщо важка аварія з розплавленням активною зоною відбудеться на п'ятому реакторі, то викиди радіонуклідів будуть мати більш масштабні радіаційні наслідки, з точки зору територій, якщо порівнювати з реакторами, які перебувають у режимі холодної зупинки.
О.Я.: Про який радіус забруднення може йтися?
О.К.: Це розраховують наші фахівці з інституту проблем математичних машин і систем. Це залежать від конкретних погодних умов. Зараз малюють радіуси, але йдеться не про радіуси, а про напрямок поширення.
О.Я.: Як ви оцінюєте ефективність чи неефективність МАГАТЕ у запобіганні можливій диверсії? У коментарі Голосу Америки Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, казав, що МАГАТЕ не доклало достатньо зусиль для попередження.
О.К.: Моя думка аналогічна. Більше того, я вважаю, що перебування зараз місії на ЗАЕС - це загроза їхньому життю, бо був випадок на початку травня, коли була фейкова евакуація мешканців Енергодара. І МАГАТЕ на сайті написало, що ми не можемо оцінити масштаби евакуації, бо ми не мали доступу до Енергодара. Тобто, їх тримали в заручниках.
Ймовірність того, що при виході з ЗАЕС місія МАГАТЕ може стати заручниками та живим щитом для російських військових дуже велика. Ймовірність теракту і техногенної катастрофи на ЗАЕС, я розглядаю, як більше 90%. Тому що після підриву Каховської ГЕС, Росія стала на шлях техногенних катастроф.
О.Я.: Ваші оцінки у 90% - це дуже високі цифри. Що мають зробити, на ваш погляд, США та Європа, щоб цього не відбулося?
О.К.: Я переглянула все засідання Ради Безпеки ООН 23 червня і не побачила у виступах наших стратегічних партнерів навіть занепокоєння щодо ситуації на ЗАЕС. Про ситуацію згадали тільки Мальта, Еквадор, Гана і Бразилія, зрозуміло, ще постійний представник України Кислиця. А також російський представник. Тобто, скорботна бездушність, я б казала.
Ні ОБСЄ, ні ООН, ні Рада Безпеки безпорадні проти ядерного терориста Росії. Тому я кажу журналістам наступне: Україна має розраховувати тільки на себе, на свій народ, на збройні сили України.
О.Я.: Що людям варто зараз зробити, як варто їм поводитися для того, щоб, по-перше, не вдаватися в паніку, а, по-друге, щоб раціонально підходити до різних можливих сценаріїв?
О.К.: Я пережила Чорнобильську аварію в Києві. Я співпрацювала з людьми, які працювали на четвертому енергоблоці. Тому головне - не панікувати. Всі поради має надати Міністерство охорони здоров'я.
Є дуже слушні поради державного центру ядерної безпеки, вони опубліковані на сайтах. Тому треба дотримуватися алгоритмів, які вони пропонують, і зберігати спокій.
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«Як закінчити війну Росії проти України» радять британці, називаючи 2023 вирішальним
Звіт британського Королівського інституту міжнародних справ, відомого також як Чатам Гаус, доводить важливість переконливої перемоги України у боротьбі з російською агресією не лише для українців, але й для стійкої міжнародної безпеки на майбутнє.
Це може бути досягнуто лише з зовнішньою військовою допомогою, особливо від США
Аналітики застерігають міжнародну спільноту від спокуси «пожертвувати Україною, для порятунку від ще більшого конфлікту» і від підштовхування Києва до поспішного й компромісного перемир’я з Росією на основі поступок Москві.
«Догоджання путінської Росії - це глухий кут і для України, і для західних союзників… В більшості можливих варіантів це привело б Росію до того становища, в якому вона була 23 лютого 2022 року - напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Будь-які подібні «розв’язання» лише дозволяли б Росії вчинити новий напад на сусіда, як тільки вона вирішила б, що готова до цього, це також зберегло б готовність Росії до подальшої дестабілізації міжнародного порядку», - підкреслює один з авторів звіту Джеймс Ніксі.
Західні лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, твердо виступили проти замороження російської війни в Україні, заявивши, що саме українська перемога має бути основою стійкого справедливого миру.
Але, наприклад, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує зв’язки з Москвою, повторює, що Росія непереможна і називає міжнародну військову допомогу Україні шкідливою, а західні санкції проти Москви марними.
Представниця колективу авторів звіту Орися Луцевич у розмові з Голосом Америки окремо вказала на те, що вона називає ознаками «самообмежування» західних країн, зокрема США у наданні допомоги Україні, що «дозволяє Росії вести війну на виснаження».
Захід самообмежується у надані Україні зброї… Війна на виснаження - це також результат і західної політики...Орися Луцевич
«Ми бачимо з точки зору стратегії навіть Білого дому досить серйозне стримування, наприклад, в наданні Україні далекобійних снарядів. Ми бачимо на поверхні вже рішення, але що насправді стоїть за цим рішенням? За цим рішенням стоїть власне побоювання дестабілізації Росії, чи, можливо, побоювання застосування Росією ядерної зброї, чи навпаки - віра в те, що можна якось домовитися з чинним російським режимом. З нашого спілкування із західними урядами ми бачимо такі ризики. І зараз на часі, щоб ширша аудиторія й політики зрозуміти, які небезпеки несуть за собою такі політичні рішення», - сказала Орися Луцевич.
Головні завдання
Звіт аналітиків Чатам гаус пропонує міжнародній спільноті зосередитися на досягненні таких першочергових пріоритетів:
«1. Вигнання російських військ з окупованих територій; реінтеграція тих територій з Україною; і, зрештою, ліквідація будь-яких територіальних «сірих зон».
2. Краща оборона цілого євроатлантичного простору від військових і невійськових загроз з боку Росії, включно з захистом економік і торговельних шляхів. Не в останню чергу - це означає гарантування безпеки сусідів Росії незалежно від того, чи вони в НАТО, чи ні.»
Пріоритети на середньострокову і подальшу перспективу:
«1. Домогтися, щоб досвід війни та її наслідків привів до російської закордонної та безпекової політики, щоб вона була менш агресивна й егоїстична. Ідеальним було б становище, в якому Росія б співпрацювала в міжнародній системі, основаній на правилах, а не намагалася зруйнувати систему.
2. Загальнонаціональне російське визнання, що Україна - це суверенна незалежна держава, і що Росія не має права володіти імперією. Це вимагає засадничих з мін в політичній і суспільній культурі Росії.
3. Російське визнання, що були скоєні непоправні злочини і згода Москви на те, що Росія повинна виплатити Україні відшкодування.»
Пропозиції і застереження
«Лише повна військова перемога України може дати те, що цілком виправдано вимагають українці. Це може бути досягнуто лише з зовнішньою військовою допомогою, особливо від США», - стверджується в британському звіті з окремим наголосом, що «половинчасті дії розтягнуть конфлікт коштом українських життів, а також стануть великою ціною для довготермінових перспектив безпеки у Європі».
На думку британських аналітиків «Путін перейшов межу, з-за якої неможливо повернутися і він повинен піти геть», бо «Україна і Захід ніколи не почуватимуться у безпеці допоки Путін залишатиметься при владі, і допоки багато росіян вважатимуть, що українським народом і політикою має керувати Москва».
«Цей рік вирішальний для надання Україні потрібної для перемоги підтримки перед тим, як вибори 2024 року в США відволікатимуть увагу й обмежуватимуть дії Заходу, або, у випадку перемоги Дональда Трампа чи його однодумців, віддадуть перемогу в руки Росії», - вважають автори.
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"Вова зі Львова" та Уляна Малиняк - про українських артистів закордоном, Світлану Лободу та свій творчий фронт. Інтерв'ю Голосу Америки
Як ставитися до українських артистів, які виїхали жити закордон? Що заважає українцям пробачити Світлані Лободі та іншим виконавцям, що жили в Росії? Чому Вова зі Львова – не на війні, і як він позбувся «негативу стосовно російської нації»?
Про це, серед іншого, репортерка Голосу Америки Ярина Матвійчук поспілкувалась із реп-виконавцем Володимиром Парфенюком (сценічне ім’я: Вова зі Львова) та його дружиною – співачкою Уляною Малиняк. Останні 9 років сім'я живе у Сполучених Штатах, де продовжує писати пісні для української аудиторії. Ми зустрілися після їхнього концерту у передмісті Вашингтона.
Ірина Матвійчук, Голос Америки: Володю і Уляно, останні дев'ять років, практично з початку першого вторгнення росіян в Україну, ви проживаєте у Сполучених Штатах? Чим ви тут займаєтеся? Продовжуєте писати? Як і де ви живете?
Володимир Парфенюк (Вова зі Львова), співак: Ми живемо в Лос Анджелесі, ми приїхали робити музику англійською мовою, щоб свої ідеї і меседжі поширювати серед більшої кількості людей. Той аспект не пішов нам так добре, як ми собі уявляли, мріяли і хотіли.
Трохи було всього. У нас був невеликий бізнес, яким ми закривали собі проживання. Нічого такого, про що хотілось би розказувати.
Але в якийсь момент творчість вернулась до нас, і ми почали знову робити музику українською мовою в 2019 році, зробили її багато, багато випустили, їздили в Україну. Певний час ми жили на дві країни і планували так далі, поки не почалося повномасштабне вторгнення.
І.М.: Ви зараз їздите туром з концертами по США, зокрема, тут у Вашингтоні давали концерт в «Українському домі». Розкажіть, будь ласка, про цей тур, як він називається? З якою метою і які міста відвідуєте?
Володимир: Знаючи, що і минулого року, і цього року, і, швидше за все, наступного року дуже багато українських артистів, більш знаних, ніж ми, більш затребуваних зараз приїжджають в Америку з великими турами. А ми як українські артисти, що мешкаємо в Америці, засумували з того приводу і вирішили, що для нас не залишиться ні публіки, ні грошей у публіки.
Тож ми могли залишитися в Лос Анджелесі і робити бозна шо. Натомість ми собі самі вигадали цей тур, спланували маршрут на п'ятдесят міст тривалістю в три місяці. Просто дзвонимо і пишемо людям на місцях, знайомим, незнайомим, знайомим знайомих, робимо дописи в інстаграмі, фейсбуці про те, що ми їдемо до вас і були б раді заспівати у невеликій компанії, найчастіше у форматі квартирників для українців.
Заробити собі на життя, зібрати гроші на ЗСУ. Гуртуємо українців навколо себе і своєї творчості.
Уляна Малиняк, співачка: Ми назвали цей тур “Ми тут не даремно”, тому що у нас є пісня, яка так називається, і яка була випущена за два місяці до війни. І взагалі через факт війни вона по-інакшому сприймається, час минає, а пісня сприймається інакше.
Там дійсно дуже гарні слова: «Тоді, коли темно, світи». Тобто зараз дійсно темні часи для України, але ми можемо світити, і ми можемо робити те, що нам під силу. І ми так намагаємось робити. Я 9 років в Америці, і для мене це найсвітліший час нашого перебування.
Володимир: Серйозно?
Уляна: Абсолютно. Я почуваюсь як не в Америці, ми всюди спілкуємось з українцями. За півтора місяці, що ми подорожуємо, тільки дві ночі провели в готелях, коли були довгі переїзди. Можете лише уявити, скільки разів ми зупинялися в людей вдома.
В нас нема такого, щоб ми перед концертами десь ховалися в гримерці. Ми перед концертом ходимо, спілкуємося з людьми, виступаємо, і після концерту спілкуємось.
І.М.: Яка частина з ваших заробітків іде на підтримку ЗСУ? І що означає "на підтримку ЗСУ" - куди саме ці гроші йдуть, на які потреби?
Володимир: Ми собі придумали, шо ми будемо віддавати 10% прибутку з квитків і 100% з продажу мерчу, тобто брендованих речей. Ми зробили брендовані футболки, худі, і залишаємо собі тільки те, що вклали, щоб їх зробити, а 100% прибутку віддаємо на ЗСУ.
Уляна: Це все почалося, коли до мене звернулась мама бійця з проханням зібрати кошти на бронежилет, вона навіть не просила гроші, а просто купити в Америці сертифікований бронік четвертого рівня.
Мені тоді стало дуже незручно, бо бронік, який вони просили, коштував приблизно 800 доларів. Я подумала, звідки людина в Україні, яка й так уже йде служити своєму народу, має взяти вісімсот доларів для того, шоб просто захистити своє життя, своє тіло від кулі. І на початку концерту я про це сказала, що нам потрібно терміново зібрати ці гроші. Мені тоді подарували ляльку, і я запропонувала розіграти її на аукціоні.
Володимир: А хтось з публіки запропонував, щоб ми заспівали за гроші пісню, яку ми не мали співати в рамках концерту.
Інколи вдається аукціоном зібрати більше грошей для ЗСУ, ніж ми зібрали квитками для себеВова зі Львова
У нас тоді для аукціону були бойові стяги на розіграш від першої окремої гірської штурмової бригади, з підрозділу "Кракен", шеврони, трофейна москальська фляга, яку ми зрештою продали за 300 доларів. І в якийсь момент ми почали до цього фізичного аукціону додавати нефізичні штуки і виконувати на замовлення пісні, які в іншому випадку ми б не виконали.
Відтак, в результаті інколи вдається аукціоном зібрати більше грошей для ЗСУ, ніж ми зібрали квитками для себе.
На що конкретно? Ну нам просто пишуть люди, що от нам не вистачає, наприклад, вісім тисяч гривень закрити збір з машиною. Закинули туди. Не вистачає на тепловізор. Закинули. Не вистачає на бронік. Зібрали бійцю. Тобто це точечно.
Уляна: Інколи гроші залишаються в тому місті, де ми виступали, тому що місцеві волонтери нам допомагають організувати, і відповідно, в них теж якісь свої благодійні ініціативи. І ми залишаємо їм ті благодійні збори, які ми зробили в їхньому конкретному місті. Так було в Новому Орлеані, Маямі і організація «Флорида оф Юкрейн», Орландо, у місті Норфолк гарний був аукціон, продали два бойових стяги за дві тисячі сто доларів, пісні продавали.
І.М.: Ви співаєте реп. Це не завжди та музика, яку слухаєш, коли сумно, коли когось втратив. Як сприймають ваші концерти тут? Чи ви змінювали репертуар на більш ліричний?
Уляна: Ми взагалі переживаємо, що ми рухаємося в бік журби, а мали б більше світла нести. Ми всі розважальні пісні лишаємо на аукціон, якщо люди хочуть їх послухати додатково. А в принципі у нас програма починається з того, що я співаю свої пісні.
Володимир: Так, Улька більш лірична, ми називаємо її жанр прикарпатським інді попом.
Ми даємо трохи і журби, і світлаУляна Малиняк
Уляна: Вова завжди каже, що у нас є блок любовної лірики і блок соціальної лірики, ми стараємось тримати баланс, тому що сум - не є дуже продуктивна емоція. Ми даємо трохи і журби, і світла.
І.М.: Зараз критикують деяких українських співаків та інших митців, зокрема, Монатіка, Бабкіна, Влада Яму, за те, що вони виїхали з України в час повномасштабного вторгнення. На вашу думку, чи така критика є справедливою? І загалом, на яких умовах артист міг би бути найбільш корисним Україні в умовах війни?
Можна бути українцем в Україні, який не допомагає і не робить нічого для спільної перемоги. А можна бути росіянином в Америці, який робить щось для спільної перемогиВова зі Львова
Володимир: Дуже легко косити всіх під одну гребінку. Дуже легко, не вдаючись в деталі і контекст, виносити судження про тих чи інших людей, події чи явища. Я вважаю, що треба дивитися на контекст.
Можна бути українцем в Україні, який не допомагає і не робить нічого для спільної перемоги. А можна бути росіянином в Америці, який робить щось для спільної перемоги. Для мене це болюча тема, як і для багатьох. Але в цьому турі почав зустрічати росіян, які роблять для української перемоги більше, ніж деякі українці, яких я знаю. Для мене це було таке полегшення, Я відчув, що той негатив, який в мені був по відношенню до всієї їхньої нації, до всього їхнього народу, його в мені стало трошки менше, бо я побачив, що є інші моменти.
І.М.: Тобто є добрі росіяни?
Володимир: Я вважаю, шо так. Якщо людина робить щось для наближення спільної перемоги, то я вважаю, що це краще, ніж якби вона не мала можливостей це робити. Я вважаю, що людина на війні, яка не хоче там бути, це швидше мінус для нас, ніж плюс. Мені складно уявити ситуацію, коли людина на війні, яка не хоче там бути, є корисною, є помічною і наближає перемогу.
Разом з тим я розумію, або мені здається, що я розумію, що таке війна, шо таке військовий час, і шо таке необхідність в людях. Тому я не кажу, що це неправильно. Я не кажу, шо ніхто не має права відправляти на війну людину, яка не хоче туди іти.
Ми живемо в такий час війни, коли інтереси країни ставляться вище, ніж інтереси людини. Можливо, під час війни так і має бути. Я не виправдовую і не захищаю, але кажу, що треба дивитися на контекст і на кожну справу окремо, а не косити всіх під одну гребінку.
І.М.: А як щодо тих артистів, які жили в Росії? Наприклад, Світлана Лобода?
Уляна: Ну це взагалі...
Володимир: О, зараз полетить на вентилятор...
Це було фінансове самогубство з самого початку. Реп українською, патріотичний реп, коли даєш зрозуміти аудиторії, що ти не будеш прогинатися під якесь зросійщенняУляна Малиняк
Уляна: Ви бачили ці смішні пародії про «перевзулася»? Коли я читаю, що люди в коментарях пишуть, мовляв, як ви можете на Світлану Лободу так сильно гнати, якщо вона збирає на лікарню в Ірпіні і так далі? Я не протестую, що хтось збирає на лікарню. Те, що я протестую проти Світлани Лободи, не значить, що я протестую проти її добрих справ. Але вона заробила свої сотні тисяч доларів в Росії.
Мій чоловік в 2006 році робив реп українською мовою, в якому говорив: "Зараз в нашому етері українська мова. Хто на неї жене, на мелодійну й гонорову, той для мене по-любому свиня або корова". Скажіть мені, хто в 2006 році про такі речі говорив з екрану. Це було фінансове самогубство з самого початку. Реп українською, патріотичний реп, коли даєш зрозуміти аудиторії, що ти не будеш прогинатися під якесь зросійщення.
Звісно, шо "потапи", "лободи" і всі решта - вони свої гроші заробили і їм легше бути великими благодійниками, тому що вони вже все це зробили.
Але є артисти, які з самого початку ставили національну ідею вище свого якогось збагачення, моральні принципи ставили вище якихось папірців.
Володимир: Для нас це не закритий гештальт. Якщо питання про хороших росіян станом на зараз закрите, не абсолютно, в міру того, про що ми поговорили, то цей момент для нас не закритий. Я щиро вірю в те, що люди можуть змінюватись.
Мені болить, що ряд артистів все життя співали російською мовою, збільшуючи таким чином російську культуру.Вова зі Львова
Але мені прикро, мені болить, що ряд артистів все життя співали російською мовою, збільшуючи таким чином російську культуру.
Уляна: Я можу помилятись, але інколи мені здається, що років через десять, коли все стане спокійно і зміниться, там влада і піде якийсь в Росії молодіжний рух або будь що, всі ті самі артисти почнуть говорити про дружбу з Росією.
Я, в принципі, в тому не сумніваюся. Говоритимуть, що Росія - це не тільки Путін, що в них була пропаганда, що ми - братські народи. Мені здається, що ці братські народи будуть знову в ефірі від тих самих людей. Тобто вони будуть перевзуватися в залежності від того, яка буде погода.
І.М.: Які артисти, на вашу думку, в Україні точно не перевзуються?
Уляна: Ну є наприклад гурт "Бумбокс", який гастролював у Росії. Але як тільки Росія почала свою агресію в Криму, все, "Бумбокс" ніколи більше не їздив в Росію. Ніколи.
Є такий співак Єрмак, який так само був надзвичайно популярний в Росії, який зміг для себе ухвалити вольове рішення, що я в ту країну більше не їжджу, хоча в тому є величезна фінансова вигода, величезна. І якось вистачає людині публіки без Росії, розумієте? Вдома. Відповідно, ті артисти, які ніколи туди не їздили, я думаю, що вже туди і не поїдуть.
У мене є пісня "Свій фронт", вона про мій досвід еміграції в Америці. Це напевно улюблена пісня серед іммігрантів з тих пісень, які я співаю. І водночас це пісня, за яку я отримала дуже багато хейту від українців в Україні. Тому що це про мій досвід еміграції, що я сумувала, що мені було важко ухвалити рішення плюнути на все і не помчати додому щосили.
Я зараз критикую Лободу, але в моєму житті теж є ситуація, за яку мене ті ж самі українці критикують. Бо якщо ти так любиш Україну, то чому ти тоді сидиш в Америці?Уляна Малиняк
Я про те, що от я зараз критикую Лободу, але в моєму житті теж є ситуація, за яку мене ті ж самі українці критикують. Бо якщо ти так любиш Україну, то чому ти тоді сидиш в Америці? Якщо ти так хочеш допомогти Україні, так їдь в Україну, допомагай. Інколи життя ставить нас в такі умови.
І.М.: А ви взагалі вважаєте, що можна бути патріотом за межами України?
Володимир: Абсолютно, чому ні? Це так само як любити маму і тата, але не жити разом з ними.
І.М.: Деяким українцям в еміграції закидають, чому ти закордоном, чому не воюєш? Особливо чоловікам. Володя, ви чули на свою адресу такі закиди? І чи у вас є відповідь на це?
Володимир: Мені здається, що я в свій бік такого не чув. Але я вірю, що до нас приходить те, що нас турбує. Уляну, наприклад, турбує момент, чи можна бути патріотом і жити закордоном, і їй регулярно в тому напрямку прилітає. У мене це питання закрите. Можливо, це одна з причин, чому мені того не закидають.
Я вірю в те, що люди, які самі працюють на наближення перемоги, вони не мають часу закидати комусь щось. Вони зайняті своїм життям, волонтерством або війною. Вони або буквально воюють, або вони волонтери. Крім того, в них і своє життя.
Я вірю в те, що люди, які самі працюють на наближення перемоги, вони не мають часу закидати комусь щосьВова зі Львова
Я вважаю, що люди, які закидають, це, очевидно, люди, в яких є час на те, щоб витрачати його на претензії.
І.М.: А може, їм також болить?
Володимир: Це те, що я збирався сказати. Також я розумію, що їм дуже болить, і в такий спосіб вони вони намагаються якось впоратися зі своїм болем.
Нас ніхто ніколи не вчив, у нас не було в школі предмету: «Як справлятися з війною. Як жити в час війни». Це те, що кожен з нас прямо зараз дізнається про себе, вчиться про себе, намагається з тим впоратися і навчитися жити.
І коли я знаю, що людині болить, мені не так прикро, якщо вона навіть мені щось закидає. Я стараюсь не осуджувати, бо я знаю, що не суди і не будеш судимим. Але коротка відповідь: мені таких закидів не було. А далі вже кожен для себе вирішує, що йому робити.
Коли Тарас Чубай приїжджав до США на фестиваль «Червона Рута», що біля Чикаго, ми після концерту спілкувалися. Це був той 5-річний період, коли я був в Америці, але не робив музику, бо це було те, як на мене вплинула війна в Україні, що почалась в 2014 році. Я не розумів, як робити музику, коли йде війна.
Я його запитав, а він мені каже: так це твій фронт. Ти – артист, ти маєш робити те, що ти робиш, це твій творчий фронт. Є люди, які підуть воювати, а є люди, які мають іншим людям, зокрема тим, які воюють, морального допомагати.
І це було полегшення. Він підтвердив те, що я хотів думати. Але коли почув про це від такої людини, ти тоді укорінюєшся в тому.
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