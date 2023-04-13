Боротьба з інфляцією та фінансова стабільність - директорка МВФ назвала головні економічні завдання політиків на найближчий час

Прогноз Міжнародного валютного фонду про глобальне зростання на 2,8% у 2023 році є “недостатнім, щоб створити можливості для компаній і людей у всьому світі”. Таку заяву директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої цитує агенція Reuters.

До 2028 року глобальне зростання, за оцінками МВФ, коливатиметься на рівні близько 3%. Це, за словами Георгієвої, не критично: “Прогнози не жахливі. Ми не в рецесії. Ризики зростають, але в останні роки ми маємо надзвичайну стійкість".

Утім, найбільше тривоги викликає прогноз слабкого зростання протягом вже тривалого періоду часу, — сказала Георгієва на прес-конференції під час Весняних зустрічей Світового банку і МВФ у Вашингтоні.

За словами Георгієвої, політики на найближчу перспективу мають два основні завдання – побороти стійку інфляцію та зберегти фінансову стабільність у глобальній економіці, яка досі оговтується після наслідків пандемії та змушена реагувати на наслідки війни в Україні.

Директорка-розпорядниця МВФ вважає, що світова економіка “загрузла у слабкому зростанні та постійній інфляції”, визначивши при цьому, що вона “виявилася надзвичайно стійкою до численних потрясінь”.

За інформацією Reuters, МВФ попередив цього тижня, що новий серйозний спалах нестабільності в банківській системі може знизити світове зростання до 1%. А це, своєю чергою, може спричинити перехід багатьох економік до стану рецесії та створити у результаті серйозну напругу для ринків, що розвиваються.

Як повідомляв Голос Америки, під час зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні міністерка фінансів США Дженет Єллен заявила, що коштів, які надають ЄС, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року.