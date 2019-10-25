Віце-президент США розкритикував Nike та NBA за недостатню підтримку американських цінностей

Віце-президент США Майк Пенс у різкій промові стосовно Китаю розкритикував і американські компанії за те, що вони недостатньо захищають американські цінності, коли йдеться про забезпечення доступу на ринок Китаю, пише "Голос Америки".

Прогресивна корпоративна культура, яка свідомо ігнорує порушення прав людини – не прогресивна, а репресивна

"Забагато міжнародних американських корпорацій схиляється перед принадами китайських грошей та ринків, пригнічуючи не лише критику Китайської комуністичної партії, а навіть і ствердження американських цінностей", - наголосив високопосадовець виступаючи в американській дослідницькій установі Wilson Center у Вашингтоні.

"Прогресивна корпоративна культура, яка свідомо ігнорує порушення прав людини – не прогресивна, а репресивна", - додав він. Пенс окремо відзначив позицію компанії Nike Національної асоціації баскетболу США (NBA).

Nike вважає себе "провідником суспільної справедливості", але коли йдеться про Гонконг компанія "залишає суспільне сумління на вході", наголосив Пенс, зокрема відзначивши, що компанія усунула з полиць своїх крамниць товари виробника Houston Rockets "приєднавшись до уряду Китаю, який виступив проти твіта менеджера компанії: "Боріться за свободу, підтримуйте Гон-Конг".

Пенс також заявив, що деякі відомі гравці NBA, які "повсякчас використовують свободу критикувати цю країну, втрачають голоси, коли йдеться про свободу та права інших людей". "NBA діє, як дочірня компанія авторитарного режиму", - додав він.

Минулого тижня зірковий баскетболіст Леброн Джеймс звинуватив менеджера Houston Rockets за те, що той мало знає про питання Китаю та Гон-Конгу.

Тому NBA варто поставити у приклад таким компаніям, як мережі готелів Marriott, яка виконує необґрунтовані запити Китаю

Джуліан Ку, декан правничих студій Університету Гофстра, назвав критичні зауваження Пенса стосовно NBA справедливими, однак зауважив, що асоціація все ж відмовилась звільняти менеджера Houston Rockets і через таке своє рішення втратила багато грошей в Китаї.

"Тому NBA варто поставити у приклад таким компаніям, як мережі готелів Marriott, яка виконує необґрунтовані запити Китаю" в не захищає своїх співробітників, говорить Ку в коментарі "Голосу Америки".

Віце-президент звинуватив Китай у спробах експортувати цензуру, схиляючи американські компанії в індустрії розваг. Голлівудські студії звинувачують у редагуванні контенту на догоду Китаю, щоб не втратити канали розповсюдження в країні.

Пенс запевнив протестувальників у Гонконзі в підтримці США і наголосив, що укладання торговельної угоди з Китаєм буде ускладнене, якщо по відношенню до протестувальників у Гонконгу буде застосовано силу.

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