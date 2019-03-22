Українці – на першому місці в світі за недовірою до власного уряду, - Gallup

Українці мають найбільшу в світі недовіру до свого уряду. Про це пише служба соціологічних досліджень та аналітики Gallup.

Хто б не виграв на прийдешніх виборах, матиме справу з суспільством, в якому глибоко вкорінена недовіра до влади та багатьох державних установ, адже практично всі українці скептично налаштовані до влади і вважають її корумпованою, робить висновок Gallup

Лише 9% мешканців України довіряють урядові країни – це найнижчий показник у світі. Така низька довіра тримається вже другий рік поспіль.

Це менше, ніж середнє (медіана) для колишніх республік Радянського Союзу – 48%, а також менше за середній показник у світі, який складав 56% у 2018 році.

Високий рівень недовіри до влади впливає і на показники довіри до чесності виборів. Лише 12% дорослих в Україні в 2018 році говорили про свою довіру до чесності проведення виборів, що менше, порівняно з 26% тих, хто довіряли виборчій системі в 2014 році. Також практично всі українці (91%) вважають корупцію поширеною в уряді, наголошують дослідники.

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